Japonský superpočítač Fugaku je nejvýkonnější na světě. Dosavadní jedničku překonal skoro třikrát

Japonský vědecký výzkumný ústav Riken v Kobe se chlubí zbrusu novým superpočítačem Fugaku. Nutno dodat, že právem – podle žebříčku Top 500, aktualizovaného počátkem tohoto týdne, je tento stroj s velkým náskokem nejvýkonnějším superpočítačem na světě.

Fugaku tak odsunul na druhou příčku dosud vedoucí IBM Summit, umístěný v Oak Ridge National Laboratory. Podle deníku New York Times investoval institut do vybudování tohoto stroje během šesti let přibližně miliardu dolarů (cca 24 miliard korun).

Třikrát výkonnější

Zajímavostí Fugaku je skutečnost, že je založen na platformě ARM, která bývá nejčastěji spojována s mobilními telefony a dalšími přenosnými zařízeními. Je to vůbec poprvé, co systém postavený na tomto řešení obsadil s tak velkým náskokem první příčku. Dosavadní superpočítače většinou spoléhaly na čipy Intel nebo AMD.

Stroj disponuje 7 299 072 výpočetními jádry a při svém provozu může spotřebovávat až 28 megawattů elektrické energie. Jeho výkon je 415,5 petaFLOPS, což je měrná jednotka pro operace s pohyblivou desetinnou čárkou za sekundu. Maximální teoretický výkon je téměř 514 petaFLOPS.

Ve srovnání s dosavadním lídrem IBM Summit je Fugaku 2,8× výkonnější. Stroj, který se již aktivně podílí na výzkumu nového koronaviru, je stokrát výkonnější než jeho předchůdce K computer. Plného operačního výkonu by měl dosáhnout v následujícím roce.

Japonci na špičce

Operačním systémem je Red Hat Enterprise Linux 8 v upravené distribuci s vlastním kernelem označovaným jako McKernel. Vznik superpočítače iniciovalo japonské ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a techniky v roce 2014 s cílem vyvinout novou vlajkovou loď v segmentu superpočítačů. Jeho úkolem bude provozování široké škály aplikací, které budou řešit sociální a vědecké otázky.

Superpočítač byl pojmenován Fugaku, což je jiný název pro horu Fudži. Označení má jistou symboliku: výška nejvyššího vrcholu Japonska představuje obrovské schopnosti stroje a široká základna hory ukazuje, že ho může využívat celá řada lidí.

Fugaku však nemusí vládnout dlouho. Americké ministerstvo energetiky staví ve spolupráci se společností Cray Inc. další superpočítač jménem Frontier, který bude schopen zpracovat až 1,5 triliónů operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu (1,5 exaFLOPS). Do provozu by měl být uveden v roce 2021.