Japonsko se konečně zbavilo disket, státní správa už netrvá na jejich používání

Zatímco u nás se řeší digitalizované stavební řízení, opouštějící vyplňování papírových formulářů, v Japonsku úspěšně vyřešili pozůstatek mnohem starší digitalizace. Doposud totiž jejich nařízení vyžadovaly podávání formulářů na fyzických médiích jako jsou floppy disky a CD-ROMy.

Diskety či pružné disky dnes prakticky nenajdete. Své místo mají ve speciálních instalacích typu odpalování balistických raket a dalších, kde platí důrazné pravidlo: pokud to funguje, nesahejte na to. Jejich jediným dnešním pozůstatkem je snad jen standardní ikona pro ukládání souborů. Poslední disketu na světě vyrobila japonská Sony v roce 2011, ale byrokratická mašinérie té stejné země trvala na jejich používání.

Vzdorovala účinně dva roky, v roce 2022 Taro Kono, ministr pro digitalizaci, vyhlásil válku disketám a jak uvádí Reuters, vítězství přišlo až na konci letošního června. Celkem bylo nutné zrušit 1034 nařízení. Zatím se tedy slaví hlavně konec nutnosti fyzických médií, ale zrušit faxy se ještě nepodařilo.

Na japonském příkladu se velmi dobře ukazuje, že není problém v samotné digitalizaci, ale tradičním názoru „takhle se to tady dělalo dvacet let, a proto se to tak bude dělat i dál". V našem českém případě ale přecházíme z papíru rovnou na čistě digitální proces. Japonci byli dřív napřed, ale odpor státní byrokracie je očividně společný všem kulturám světa.