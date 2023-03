Japonci vyrábějí klávesnici ze dřeva. Je stejně tak nádherná jako drahá

Japonská společnost Hacoa vyrábějící dřevěné doplňky do domácnosti začala prodávat i první počítačovou klávesnici. Má nudný název Full Ki-Board Wireless, ale díky použitým materiálům tuctová rozhodně není. Z ořešáku nebo třešňového dřeva máte leda tak stůl, ale Hacoa z nich vyřezala šasi a čepičky kláves.

Výrobce využil modré mechanické spínače, tedy hlasitě cvakající s taktilní odezvou. Aktuační bod je na 1,2 mm, celková dráha má 3 mm, odpor odpovídá 45 gramům. Klávesnice měří 395 × 140 × 32 mm a váží 870 gramů.

Je bezdrátová, k počítači se připojuje pomocí Bluetooth 5.0 nebo pomocí dodávaného přijímač do USB. Nabíjí se oboustranným konektorem USB-C a vydrží až 10 dní. Prodává se jen s anglickými popisky.

Ergonomicky to ale není žádná výhra, vše ustoupilo designu. Všech 102 kláves je namačkaných na sobě bez jakýchkoliv mezer. Že je to spíš módní výstřelek, napovídá i cena. Full Ki-Board Wireless stojí 99 000 jenů, v přepočtu asi 17 000 Kč. Za dalších 11 000 jenů (1900 Kč) lze dokoupit i dřevěnou podložku pod zápěstí. Hacoa posílá zboží do celého světa, klávesnice je ale momentálně vyprodaná.

