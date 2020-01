Japonci postavili svět Super Maria v reálu. V novém zábavním parku si budete připadat jako ve videohře

V japonském městě Ósaka chystají otevření nového zábavního parku Super Nintendo World. Jak už asi tušíte z názvu, všechno se v něm má točit kolem videoher této značky. Novinka bude součástí rozlehlého parku Universal Studios Japan, věnovaného populárním americkým filmům.

Slavnostní otevření by mělo proběhnout v létě před zahájením letošních letních olympijských her, které budou probíhat od 24. července do 9. srpna v Tokiu. Během premiéry má být představen také chytrý náramek „Power Up Band“, který se bude synchronizovat s aplikací pro chytré telefony, má sledovat aktivity uživatele a poskytovat interaktivní zážitek.

Super Nintendo World

Tento týden proběhla v Japonsku tisková konference, na které byly zveřejněny podrobnosti o tom, co návštěvníky Super Nintendo Worldu čeká. Zahraniční reportérka zpravodajství Bloomberg Kurumi Mori publikovala na svém Twitteru několik zajímavých snímků z oficiální prezentace.

Chytré náramky mají návštěvníkům umožnit sbírat digitální mince a soutěžit s ostatními. V tuto chvíli však není známo, k čemu budou mince sloužit a zda je například bude možné směnit za nějaké hmotné věci. V mobilní aplikaci si hráči budou moci založit osobní profil a pomocí herní mapy vyhledávat zajímavosti a odemykat odměny za dosažené úspěchy.

Thierry Coup, hlavní kreativní ředitel společnosti Universal Creative, která má na starosti design zábavního parku, označil Super Nintendo World jako „živou videohru v životní velikosti“. Po japonské Ósace se na podobné zábavní parky může těšit také kalifornský Hollywood, floridské Orlando a Singapur.

Zábava pro malé i velké

Nintendo v pondělí publikovalo na svém YouTube kanálu bezmála tříminutovou video upoutávku. Ta však bohužel neobsahuje prakticky žádné informace o tom, jak má nový zábavní park vypadat – pouze naznačuje spojení herního a reálného světa.

Na nově spuštěných webových stránkách firma slibuje „realistický zážitek v duchu Mario Kart“, kde se patrně bude jednat o jízdu na motokárách. Každopádně alfou a omegou celého parku bude, aby se návštěvníci cítili, jako by byli součástí videoher Nintendo.

Marketingový ředitel Universal Studios Japan Ayumu Yamamoto během tiskové konference uvedl, že „Pokud je Disney světem snů, pak je Universal Studios Japan bdělým světem, ve kterém vás budeme povzbuzovat a budete se cítit naživu.“