Jakou úhlopříčku má největší televizor u vás doma?

Technologie LCD a OLED se posunuly tak, že obývákům trůní obrazovka velká jak okno, tenká jak žiletka a zářivá jak úsměv moderátorů večerních zpráv. Víte, že dnes koupíte televizor se 75 palci (189 cm) jen za 17 tisíc? Domácí kino, alespoň ta obrazová část, nebylo nikdy dřív takto dostupné.

Taková monstra už ale může být problém někam umístit. Nebo je možná chuť je koupit, ale když ta stará telka pořád dobře hraje… V dnešní anketě proto řešíme, jak velký televizor doma máme. A protože už jich zpravidla bývá víc, v hlasování vyberte ten největší.

V diskuzi pak můžete uvést, kterou TV konkrétně používáte a jak jste s ní spokojení. Proč jste si vybrali právě tuhle a co by vás případně přimělo k nákupu nové? Vybíráte si konkrétní Smart TV systém? Jde vám o nějakou specifickou výbavu (OLED, Ambilight, vyšší frekvence než 50/60 Hz…)? Co k ní máte připojené (konzoli, Blu-ray přehrávač…)? Stačí vám její zvuk, nebo máte externí reproduktory?

Jiří Kuruc

50 až 64 palců

Už několik let jsem bohužel uvrtán do televizí Philips, neboť jsem – samozřejmě po předchozí nedůvěře, neřku-li pohrdání – propadl osvětlení Ambilight. Prostě se mi líbí, vyhovuje, šetří zrak, a tak po jiných značkách ani nekoukám.

Momentálně mám model 55PUS8505, tedy 55", zhruba tři roky starý model s IPS panelem, který má své masařky. OLED mne láká, máme ale doma docela světlé prostředí a teprve letošním modelům věřím, že to během letního dne zvládnou usvítit. Větší televizi také nechci: hned nad ní mám 100" bílou stěnu – "promítací plátno" a projektor. No a aby to všechno fungovalo dokupy, potřeboval jsem receiver, a aby dával receiver smysl, je potřeba bedny. K domácímu kinu mi chybí drobnost: čas si tu a tam něco s chutí pustit. :)

Petr Urban

Nemám TV

Jako správný mileniál televizor nevlastním. Netvrdím, že bych nutně vůbec nechtěl, ale vlastně mi stačí obrazovka počítače. Má čtyřiadvacet palců a to je na můj malý byt akorát.

Lukáš Václavík

Méně než 50 palců

Tipuji, že pokud někdo z redakce nebo čtenářů neopečovává plasmu, tak můj televizor bude nejstarší dědeček. Jde o Samsung LE40B554, má 40 palců, rozlišení Full HD a vyrobili jej na Slovensku už v roce 2009. Jo, příští rok to bude 15 let. Nejen, že nemá DVB-T2, ale není ani nijak připojený k internetu a neběží na něm systém Smart TV. Díky tomu je ale pořád pekelně rychlý a má pohodlný dálkový ovladač, žádnou kouzelnou hůlku.

Ta telka je tak stará, že ještě nepoužívá LED podsvícení, ale zářivkové, takže je tlustá a těžká jak kráva. A taky dost žere a hřeje. Jenže obraz je pořád i po letech dost dobrý, že bych si výměnou moc nepomohl. Je v docela malém obýváku v místě, kde by se vešla nová 42", ale třeba 50" už nikoliv. A přeuspořádat celou místnost kvůli něčemu, co běží tak nanejvýš tři hodiny týdně, se mi zatím nechce.

K TV jsem před lety koupil přijímač DVB-T2, ale ten set-top box už je zpátky v krabici, protože na lineární vysílání nekoukám. DVD jsem zrušil už dávno a u toho Samsungu dříve byl i VHS rekordér. Dnes už moderní TV ani nemívají analogový SCART, do kterého by se dal zapojit. :-) Na HDMI ale mám připojený Shield TV kvůli streamovacím službám a PlayStation 5.

Tomáš Holčík

50 až 64 palců

Mám doma 55" OLED a při přechodu z 49" LCD TV mi to přišlo jako bezva vylepšení. Gauč mám zhruba 2,5m od televizoru a 55" se mi zdála jako vhodná úhlopříčka. Na testování jsem ale potom měl doma i několik televizorů s úhlopříčkou 75" a dalo se na ně zvyknout příliš rychle. Návrat k „miniaturní“ velikosti 55" pak trochu bolel. Teoreticky bych do prostoru pro TV vtěsnal i nějakou s 83", ale připadá mi, že ve vypnutém stavu by taková velká černá plocha už stáhla jas v celé místnosti. Až tedy moje 55" doslouží, asi se budu dívat po velikosti nad 70 palců.

Jakub Čížek

Méně než 50 palců

Televizory nekupuji zrovna obtýden a v mém malém bytě působí i konfekční padesátka jako domácí kino Leoše Mareše. Posledních pět let mi proto doma slouží a podstatnou část stěny vyplňuje 49" Sony Bravia KD-49XE7096. Od televizoru nechci chytrost, o tu se mi totiž vždy stará externí a dostatečně výkonný multimediální přehrávač s operačním systémem Google TV.

Telka je tedy pouze hloupý HDMI zobrazovač, a tak mě spíše než její ovládání (které zcela bajpásuju) zajímá, co všechno proteče skrze její HDMI. Vedle chytrosti totiž outsourcuji také zvuk na soundbar a subwoofer s podporou Dolby Atmos. V tomto směru jsou ty roky už opravdu znát, stará Bravia totiž umí jen základní ARC a chybí ji výkonnější eARC pro pokročilejší technologie (nejen) prostorového zvuku.

S tímto přístupem jsem bohužel odsouzen až do smrti k neúspěchu. Kvalitní hloupé zobrazovače se totiž bohužel moc nevyrábějí a já nechci platit za telku nabušenou technologiemi, které vůbec nevyužiji, protože se o ně prostě stará ta zatracená krabička v nitru televizního stolu z Ikey. Ta je totiž mnohem levnější a snáze ji vyměním za nový model.

Filip Kůžel

Méně než 50 palců

Váhám mezi první a poslední odpovědí. Na televizním stolku nám stojí něco jako televize a kdysi před nástupem DVB-T2 to opravdu byla televize, ale my to používáme jako monitor k počítači. Už dlouho přes deset let sledujeme video on demand (jak se hezky česky říká), naše děti ani nic jiného neznají, takže pak dochází k humorným situacím, když u babičky chtějí na chvíli zastavit terestrické vysílání. :-)

Karel Kilián

Nemám TV

Dlouhé roky jsme s manželkou koukali na filmy a seriály na stařičkém 15" notebooku. Před několika lety jsme udělali „upgrade obýváku“ a začali jsme pro tyto účely používat 24" monitor LG, který máme na konferenčním stolku dodnes. Televizi jako takovou aktuálně nemáme.

Nicméně po deseti letech jsme se rozhodli, že si přeci jen televizi pořídíme. V našem malém bytě to znamenalo nutnost provést tolik změn, že jsem si na to v OrgPadu musel vytvořit myšlenkovou mapu :-). Nyní se pomalu ale jistě chýlíme do finiše a zatím to vypadá, že pořídíme televizi s úhlopříčkou 65".

Nicméně ani tak ji patrně nebudeme používat ke sledování televizního vysílání. Nemám rád, když musím koukat na film nebo seriál v určený čas. Takže v naší domácnosti bude televizor sloužit primárně k přehrávání ze streamovacích služeb.

A co vy, jakou úhlopříčku má největší televizor u vás doma?