Jakou roli pro vás při výběru mobilů hrají benchmarky jako Antutu nebo DXO?

Pravidelně vycházejí žebříčky nejvýkonnějších smartphonů podle Antutu nebo Geekbench. Fotomobily pak musí mít co nejvyšší skóre v DxOMarku. Výrobci se výsledky chlubí v marketingu, ale skutečně jsou to tak podstatné údaje, aby podle nich někdo nakupoval? Na to se ptáme v dnešní anketě.

Do komentářů pak můžete napsat, které parametry mobilů jsou pro vás klíčové. A znamená ignorování benchmarků i to, že vám na výkonu vůbec nezáleží? Přihlížíte k benchmarkům u jiné elektroniky než mobilů?

Filip Kůžel

K výsledkům v benchmarcích přihlížím

O výkon mi nejde, ten je u moderních mobilů zkrátka dostatečný, takže mě zajímá hlavně fotoaparát, tedy DxOMark. Ač mám pochybnosti o pozadí a motivech této organizace, tak se podívám. U konkrétních modelů pak projdu recenze, podívám se na videa a mám tu výhodu, že můžu konzultovat s kolegy, kteří mají v mobilech skvělý přehled.

Petr Urban

Vůbec žádnou, nesleduji to

Netvrdím, že bych si chtěl koupit nějakou šunku, ale benchmarky mě už roky nezajímají. Každý hardware, byť není nutně ten úplně nejlepší, je dostatečně dobrý, aspoň pro moje potřeby. Několikaprocentní rozdíl nehraje roli, víc se zajímám o délku softwarové podpory nebo parametry fotoaparátu.

Nakonec mám stejně nějaký rozpočet a je celkem jedno, jestli za ty peníze koupím model A, nebo model B. Cokoli bude dostatečně dobré, aspoň z hlediska výkonu. Do recenzí před koupí nahlížím, ale vystačím si se stručným závěrem, který říká, jestli je daný model z celkového hlediska adekvátní ceně, nebo jiný výrobce v dané cenové hladině nabízí něco lepšího.

Marek Lutonský

Vůbec žádnou, nesleduji to

Jsem už téměř patnáct let zamknutý na iOS, takže mám výběr celkem jednoduchý. Až se telefon hodně zpomalí, řeším jen, jestli pořídím předchozí, nebo aktuální generaci. A vyhraje ta aktuální, protože potom vydrží o rok déle.

Karel Kilián

Vůbec žádnou, nesleduji to

Při výběru telefonu u mě hraje zásadní roli kvalita fotoaparátu. Benchmarky nesleduji - nemusím mít nutně nejvýkonnější zařízení na trhu. V tomto směru se orientuji podle procesoru a snažím se mít ten nejlepší, který je aktuálně k dispozici.

Mnohem důležitější je pro mě kvalita fotoaparátu, na které velmi lpím. Možná poněkud paradoxně je pro mě důležité i to, jak telefon vypadá a jestli se mi líbí. Hry ale na mobilu nehraji, takže mi je docela jedno, zda má telefon v AnTuTu milion, nebo milion a půl bodů.

Jakub Čížek

Vůbec žádnou, nesleduji to

Na telefonu dělám úplně to stejné co před deseti lety, takže není důvod, abych musel mít 10× výkonnější procesor. Nový telefon si dnes kupuji v podstatě už jen kvůli příslibu zase o něco lepšího fotoaparátu. Jestli má o 25 % rychlejší CPU, je mi vcelku jedno a není to pro mě argument při výběru.

Telefon je pro mě kamera a fotoaparát, IM komunikátor, webový prohlížeč a čtečka pro X. K tomu nepotřebuji žádný superpočítač. Možná se to změní s masivním nástupem AI, ta se ale bude beztak počítat na specializovaných NPU, se kterými zpravidla podobné benchmarky pracovat neumějí.

Lukáš Václavík

Vůbec žádnou, nesleduji to

Když vybírám počítačové komponenty, tak na benchmarky hledím, ale u mobilů fakt ne. Testy samozřejmě pročítám, abych znal silné i slabé stránky daného zařízení, ale nějaké prozkoumávání žebříčků mi nedává smysl ze dvou důvodů.

Na mobil mám mnohem více požadavků s vyšším prioritami než výkon. A zadruhé obvykle kupuji nějakou vyšší střední třídu nebo nižší high-end, kde zkrátka dostanu dostatečně dobrý výkon pro všechno, co potřebuji. Fotit to bude také důstojně. Jestli má mobil 95 místo 98 bludišťáků, na tom mi nesejde.

A co vy, jakou roli pro vás při výběru mobilů hrají benchmarky jako Antutu nebo DXO?