Jakou používáte myš? Co všechno musí umět a kolik za ni dáte?

Drátová, nebo bez kabelu? Kancelářská, nebo herní? Ergonomická, nebo se symetrickým tvarem? Jakou používáte myš a proč právě tu? Máte na toto příslušenství nějaké speciální požadavky, nebo si vystačíte s čímkoliv, co vám přijde pod ruku?

Lukáš Václavík

Logitech MX Master 3S

Měl jsem první generaci MX Master, pak jsem byl dlouho spokojený s MX Vertical, ale hrozně mi vadilo to mizerné kolečko a dost hlučná tlačítka. Dobře se to sešlo až s Master 3S, která má skoro vše, co od myši očekávám.

Tj. musí mít dobrý snímač pro různé typy povrchů, kvalitní kolečko se setrvačníkem, ergonomický tvar s bočními tlačítky, co nejtišší dvě hlavní tlačítka, musí se nabíjet přes USB-C a být spárovatelná s více počítači najednou. A vydržet by měla aspoň týden.

Logitech je jedna z mála, co to splňuje. Navíc má třeba i užitečné boční kolečko pro horizontální scrollování. Co té firmě ale neodpustím, je mizerný software. Na Macu mám alternativu, na Windows ale musím Options+ trpět. A fakt mi vadí, že Logitech u těch myší používá ten pogumovaný povrch, který po pár týdnech vypadá hrozně a nedá se vyčistit. Prostě vyrobí dokonalou myš, tak tam musí dát alespoň takové kurvítko.

Dost mě zaujala podobně koncipovaná Keychron M6, ale u nás se nedá koupit a v zahraničí je cena bohužel podobná jako u toho Logitechu. Na trhu je plno zajímavých herních myší, ale ty kvalitní kancelářské všichni ignorují. ☹️

Na notebooku si vystačím s trackpadem, ale v brašně pro jistotu nosím i Magic Mouse, kdybych náhodou musel pracovat v grafickém editoru. To s prstem moc nedokážu.

Jiří Kuruc

Víte, jak dlouho trvá přesunout ruku z klávesnice na myš? Já ano: měřil jsem to, průměroval a při relaxované práci mi vyšlo 496 milisekund, které se s blížící se uzávěrkou zkracují až na 261 milisekund. To za pracovní měsíc dělá asi 52 minut (!) spálených pouze přesouváním ruky mezi klávesnicí a myší. No kdo si to může dovolit? Proto už takřka 20 let pracuji výhradně na touchpadu notebooku, a to je také důvod, proč používám výhradně macbooky, neboť jsem zatím nedržel PC notebook s touchpadem, který by mi vyhovoval. A teď to hlavní: přesun mezi klávesnicí a touchpadem totiž trvá zhruba třetinu času a měsíčně tím spálím jen 17 minut. S tím už můžu žít...

Ale vážně: vedle notebooku samozřejmě myš mám, dokonce dvě: k notebooku bezdrátovou Logitech MX Master první generace (vzhledem k uvedenému jako nová) a k počítači, na kterém se kdysi i hrávalo, mám Razer Basilisk. Myš je u notebooku vždy připravená a sáhnu po ní ve chvíli, kdy spouštím grafický editor, 3D modelovací nástroj nebo Slicer pro 3D tisk. Ne vše je na touchpadu pohodlné.

Marek Lutonský

Logitech MX Master 3S

Myš používám od srpna, kdy mi po pěti letech přestala fungovat předchozí verze MX Master 2S. Zaseklo se tlačítko pod palcem. To je častá vada, která se dá opravit svépomocí, ale nepodařilo se mi dobře odlepit kluzné plošky a už to potom nebylo ono. Současná verze je lepší, má konečně USB-C, ale možná mi víc vyhovovala hlasitá tlačítka ze starší myši.

Dvě tlačítka na boku mám nastavena pro návrat zpět v prohlížeči a zavření stránky (ekvivalent Ctrl/Cmd + W), bočním kolečkem ovládám hlasitost. Horní tlačítko pro změnu rozlišení jsem si přemapoval na kliknutí kolečkem. Jednou jsem to zkusil a zjistil, že mi to vyhovuje víc než tlačit přímo na kolečko. Velké tlačítko dole pod palcem nepoužívám, bojím se, že se znovu zasekne.

Když jsem nedávno zkoušel myš z Lidlu, uvědomil jsem si, že bych snadno dokázal žít i s mnohem levnějším modelem, než je současný nejvyšší Logitech.

Jakub Čížek

MX Master 3 a Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Tuším, že to tu bude samý Logitech a já nebudu trhat partu. V redakci jsou mými nejbližšími kamarády myšák MX Master 3 a klávesnice MX Keys. Pořídil jsem si je hlavně kvůli snadnému přepínání mezi třemi počítači (potřeboval bych ale tak šest), oba kámoše totiž používám jak při práci na hlavním desktopu, tak na laptopu opodál a na linuxovém počítači na zdi za monitory. Ergonomii a další tlačítka pro nastavení nejrůznějších operací a maker nicméně nepoužívám.

Jak už jsem napsal výše, s myší a klávesnicí pracuji napříč různými operačními systémy, takže se nechci učit žádné nestandardní vzory chování. Na cestách si zpravidla vystačím jen s laptopem, do batohu totiž pokaždé hodím svůj záložní dotykový Acer Spin. Doma se mi o klikání stará Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Cílem je ale vše sjednotit, takže půjde chuděra asi z domu.

Tomáš Holčík

Doma mám Logitech MX Master 3 – nejlepší univerzální myš a doma potřebuju bezdrátovou. V práci Alienware AW510M – v práci vyžaduji přesnost a nechci se starat o dobíjení, na cestách používám Microsoft Ocean Plastic Mouse – malá, přesto stále ergonomická, lehká a s dlouhou výdrží.

Martin Nahodil

U počítače mám snad už víc než 10 let stejnou USB myš a nemám důvod uvažovat o změně. Není to žádný high end, ve své době určitě tahle myška od Yenkee nestála ani tisícovku. Ale padne mi dobře do ruky, stále funguje bez problému a tři programovatelná tlačítka na palci mi bohatě stačí. Když už jsem u tlačítek, tohle by pro mě určitě byla nutnost, pokud bych v budoucnu novou myš kupoval.

Na boční tlačítka jsem si zvykl už tolik, že by mě jejich absence hodně štvala. A když zrovna nesedím u stolu, vystačím si u notebooku s touchpadem. Tedy pokud na něm funguje gesto scrollování dvěma prsty. Divím se, že takovou základní věc nepodporuje každý bez výjimky.

Petr Urban

Logitech M650 L

Dělá se i menší varianta M, ale já zas tak malou ruku nemám. Myš má klasický tvar, který mi vyhovuje. Hlavně je tichá, spínače nejsou slyšet. Po tichých myších jdu možná více než 10 let, ale dlouho je dělali jen výrobci podřadné kvality. Model M650 byl pro mě jako zjevení.

Ani Logitech nevydrží věčně, ale už neoddělám jednu myš ročně. Baví mě je ovládací software, kterým si programuji tlačítka, setrvačné posouvání kolečkem a možnost připojení k počítači přes Bluetooth. Je to dobrá myš za přiměřenou cenu, jen mě mrzí, že nepodporuje snadné přepínání mezi více počítači.

Tiché myši jsem původně vyhledával kvůli natáčení podcastů, aktuálně jsem toho názoru, že klasické cvaknutí při klikání by obecně mělo být věcí minulosti. Je zbytečné a otravné a děkuju každému, kdo do knihoven, kaváren a vlaků nosí tichou myš.

Filip Kůžel

Doma je Logitech MX Master 3, v redakci Logitech Lift. Oba modely jsou ergonomické, vertikální – kdysi to chtělo trochu zvykání, ale je to pohodlnější a plochá myš už mi nesmí do kanceláře. MX je špičkový model, zbožňuju jeho kolečko MagSpeed, ale vlastně mi stačí i viditelně levnější Lift.

A co vy, jakou používáte myš?