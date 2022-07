Jakou funkci byste ve OneDrive nikdy nechtěli? A proč to jsou zrovna Příběhy?

Chvíli to vypadalo, že mánie firem integrovat do všech služeb funkci Příběhů, tedy mizejících fotografií a videí, už skončila, ale Microsoft ukazuje, že ještě ne. Výrobce Windows se naopak snaží zvítězit v pomyslné soutěži o zařazení Příběhů do nejvíc se nehodící služby. Poslední obětí jeho snahy je totiž cloudové úložiště OneDrive.

Microsoft je v integrování Příběhů do zvláštních míst skutečně přeborníkem, v minulosti je protlačil například do profesní sítě LinkedIn. Prakticky nikdo je ale nepoužíval – uživatelé na sociální síti tohoto typu podobný obsah nevyhledávají – a tak je po několika měsících loni v září zase zrušil.

Firmu to ovšem neodradilo a letos v květnu je zařadila do mobilní aplikace Xboxu. OneDrive je pak posledním příkladem snahy Microsoftu mít Příběhy všude, kde to jde. Nutno dodat, že tyto nové integrace probíhají ve chvíli, kdy ostatní firmy pomalu ale jistě zjišťují, že všude jinde kromě Intagramu a Facebooku lidé Příběhy příliš nevyužívají. I Twitter od nich upustil.

Sdílení na bázi přístupových odkazů

V případě OneDrive se Příběhy nazývají Photo Story a zatím jsou dostupné jen uživatelům v Austrálii, která se stala testovací zemí. Do konce roku se mají rozšířit do zbytku světa (tedy pokud Microsoft do té doby nezjistí, že nikoho nezajímají).

Photo Story bude na OneDrive možné vytvořit z jakékoliv fotografie či videa, kterou zde uživatelé mají uloženou. Přístup k těmto Příběhům pak bude fungovat na bázi pozvánek, navíc bude třeba příjemci a jeho Microsoft účtu povolit oprávnění.

Možnost vystavit si Photo Story veřejně ovšem také bude existovat, jen Microsoft už předem počítá s tím, že tuhle variantu zřejmě moc lidí nevyužije. Cloudová úložiště jsou z podstaty věci soukromý majetek.

Sdílené fotografie a videa bude možné upravovat tak, jako na jiných službách, přidávat k nim různé popisky a podobně. Diváci (lidé s přístupem) následně budou moci na Příběhy reagovat a komentovat je. Všechny publikované Photo Story se objeví v záložce sdílené. A jelikož vycházejí z již uložených fotografií, téměř žádné místo navíc v uložišti nezaberou.

Příběhy dostanou i bezplatné účty

Microsoft vyzdvihuje, že půjde o jedny z mála Příběhů, kterou nebudou rušit reklamy. Navíc jsou zcela soukromé a nepůjde je vyhledat v internetových vyhledávačích.

Dostupné budou v bezplatné verzi OneDrive Basic 5 GB, dále v OneDrive Standalone 100 GB, Microsoft 365 pro jednotlivce a Microsoft 365 pro rodiny. Pracovní a výukové účty Příběhy nedostanou.

Zdroj: Blog Microsoftu