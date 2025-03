Jako GoPro mezi očima. Cyklistické brýle BleeqUp vytvoří sestřih z vyjížďky na jediné kliknutí

BleeqUp Ranger (www.BleeqUp.com) jsou chytré brýle pro cyklisty. V nožičkách nad ušima mají reproduktory, které bezdrátově z mobilu přehrají hudbu, aniž by zakrývaly zvukovody, což je v silničním provozu klíčové. Ale hlavním trumfem je kamera integrovaná do rámečku přímo nad nosem. Výrobce o ní mluví jako o akční kameře a ve videích naznačuje, že máme vyhodit GoPro do koše, ale jak to bude se skutečnými kvalitami titěrné optiky uvidíme až v praxi...

Ta myšlenka je lákavá – normálně byste museli akční kameru připevnit na helmu, tady ji máte přímo mezi očima, takže POV záběry by měly být dokonalé. Zajímavé jsou způsoby, jakými se spouští záznam:

Jednak je tu dotyková ploška na nožičce brýlí, což za jízdy nebude příliš praktické. Také si můžete na řídítka připevnit dálkový ovladač a prostě stisknout tlačítko. A pak je tu záznam na základě identifikace abnormalit či extrémů naměřených integrovanými senzory. V praxi to může být skok, maximální rychlost, intenzivní brždění, ale třeba také pád – vždyť kdo by nechtěl mít natočený vlastní pád? Kamera to udělá chytře – záznam běží kontinuálně, ale zaznamenají se právě jen nějakým způsobem zajímavé momenty (a pár sekund před nimi). Kromě chlubení se na sociálních sítích takový záznam může posloužit i jako důkazní materiál v případě dopravního incidentu.

Dalším trumfem je tvorba videa z vyjížďky „na jedno kliknutí“. AI vyhodnotí zajímavé momenty a nabídne vám je v mobilní aplikaci. Vy je můžete projít, protřídit, nebo rovnou nechat vygenerovat sestřih.



Tomáš si brýle vyzkoušel na veletrhu MWC v Barceloně.

Samotné brýle vydrží natáčet hodinu, s akumulátorem připevněným na zadní stranu helmy se dostáváme na pět hodin. BleeqUp Ranger má stát 500 dolarů, zanedlouho se rozeběhne kampaň na Kickstarteru, kde má cena padnout až na 349 dolarů (zatím si můžete za 10 dolarů koupit deposit, který vám zajistí slecu 150 dolarů).