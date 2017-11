Jaké programy použít pro stahování videa z internetu? Tady jsou ty nejlepší

JDownloader

JDownloader je jeden z nejoblíbenějších programů na stahování. Umí stahovat několik souborů současně a zvládne i stahování z nejrůznějších úložišť za pomoci prémiových účtů. Samozřejmě si poradí s videem z běžných webů, jako je YouTube, Vimeo apod., nezaskočí jej ale ani jakákoliv jiná webová stránka – sám si ji prohledá a nabídne video soubory k uložení.



Rozhraní je jednoduché a přehledné, odkazy jsou tříděné do několika záložek. Aktuálně stahované soubory jsou pak v popředí.

Největší výhodou je sběrač odkazů, který funguje jako fronta ke stažení, přičemž do ní se dostanou automaticky všechny odkazy, které zkopírujete do schránky, do programu je nemusíte ručně vkládat. Samozřejmě tato funkce je aktivní pouze v případě, že máte program otevřený. JDownloader je kompletně zdarma, potěší i česká lokalizace.

Stáhnout JDownloader