Jaké by to bylo, kdyby zmizel internet? Podívejte se na tři vítězná videa, která nabízí odpověď

Společnost Trend Micro vyhlásila vítěze soutěže What’s Your Story?, která má za cíl rozvířit diskuzi o užívání internetu. Účastnit se mohou mladí ve věku 15 až 23 let, ve světě má tato ideo-soutěž dlouhou tradici, v Česku proběhl třetí ročník. Téma bylo jednoduché: Jak by se změnil tvůj život, kdyby zmizel internet?

Oceněná videa se vyjímala nejen úrovní zpracování, ale i hereckým výkonem, hodnotilo se i poselství. Na prvním místě se umístilo video Láska bez signálu od Jakuba D. o milostném příběhu v době internetové:

Druhou příčku obsadil Martin P. se satirickým videem Neberte mi moji wifi! o tom, jaké „trauma“ může ztráta internetu pro dnešní generaci představovat:

Ocenění za třetí místo si odnesla Sára F. s videem Be what you are. Video upozorňuje na fakt, že kvůli internetu zapomínáme na to, co nás baví a naplňuje.