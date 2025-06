Jaká je GeForce RTX 5070 Ti v notebooku? Nemusíte se krotit v grafickém nastavení, jen v rozlišení

Plusy Výkon grafiky Přihlašování obličejem Minusy Hlučnost v maximálním výkonu Obyčejný displej Horší přenosnost 7,5

Spolu s vrcholnou grafikou GeForce RTX 5090 uvedla Nvidia i nižší RTX 5080, 5070 Ti, 5070 a nedávno i RTX 5060. Uvedení ale nerovná se zahájení prodeje, proto RTX 5070 Ti v noteboocích dorazila na český trh až zhruba v polovině května.

Na našem Zboží evidujeme 18 notebooků s RTX 5070 Ti, dnes se podíváme podrobněji na jediný, který se nabízí pod 50 tisíc – MSI Vector 16 HX AI. V mnoha ohledech je to to nejlevnější, co lze nabídnout, nedostanete ani operační systém, ale grafika GeForce RTX 5070 Ti je tady otevřená až pro 140 W TGP, což ji dává slušný potenciál.



MSI Vector 16 HX AI nepůsobí na pohled jako nejmodernější notebook s výkonnou grafikou



Přehledu vlastností mobilních grafik série 50 s architekturou Blackwell jsem se věnoval už v recenzi Razeru Blade 16. Zde je stručný přehled parametrů v tabulce:

Mobilní grafika RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 Výkon AI TOPS 1824 1334 992 798 Nvidia CUDA jádra 10496 7680 5888 4608 Spotřeba GPU (W) 150–175 140–150 110–140 90–115 Paměť 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Šířka sběrnice paměti 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit Architektura Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Ray Tracing jádra 4. gen 4. gen 4. gen 4. gen Tensor jádra 5. gen 5. gen 5. gen 5. gen Nvidia DLSS DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 Nvidia Encoder 3× 9. gen 2× 9. gen 1× 9. gen 1× 9. gen Nvidia Decoder 2× 6. gen 2× 6. gen 1× 6. gen 1× 6. gen Display Port 2.1 Ano Ano Ano Ano

Nová generace Blackwell se hlavně soustředí na vylepšení počtu zobrazených snímků pomocí dopočítaného rozlišení až tří dalších snímků – multi frame generation, zkráceně MFG. Proto je vhodné tuto grafiku párovat s rychlejšími displeji, které dokážou hrnout na hráče více snímků za sekundu.

Grafické karty s dopočítáváním snímků nezlepší odezvu, ta pořád odpovídá základnímu tempu bez dopočítaných mezisnímků, ale rozhodně uvidíte méně rozmazaný obraz působící plynulejším dojmem – podobně jako si na televizoru můžete zapnout chytré dopočítání z 24 snímků za sekundu na třeba 120 snímků za sekundu.

Jen v případě počítačové grafiky zná toto dopočítávání kompletní informace o 3D scéně, přesném pohybu jednotlivých objektů a dokáže tak nabídnout obraz s menším podílem rušivých artefaktů.

Protože pořád potřebujete pořádný výkon pro příjemnou odezvu, oceníte toto dopočítávání hlavně na rychlejších grafikách. Na takové RTX 5060 už hrozí, že navzdory velkému číslu u dopočítaných snímků za sekundu bude hraní s větší latenci působit divně gumovým dojmem a může být zdrojem nevolnosti.

Po testování RTX 5070 Ti můžu prohlásit, že u této grafiky takové problémy nepocítíte. Tabulkově má sice poloviční AI výkon i poloviční počet CUDA jader oproti RTX 5090, neměl jsem ale pocit polovičního výkonu, který by mě nutil do velkých kompromisů.

Pořád jsem mohl ve hrách nastavit maximální grafické detaily a dokázal jsem se dostat na hratelné hodnoty. Jediným limitujícím faktorem bylo z mého pohledu nastavené rozlišení. RTX 5090 zcela lehce zvládá rozlišení 2560 × 1440 a hratelný zážitek dostanete i na 4K rozlišení, v případě RTX 5070 Ti bych to posunul o stupeň níž. Zcela lehce si poradí s FullHD rozlišením a zahrajete si i na 1440p. Pochopitelně můžete hrát i ve 4K, tam ale už asi budete muset v náročných hrách snížit grafické detaily.



Výřez inventáře z KCD2 v plném FullHD rozlišení bez dopočítávání z nižšího



Při přepočítání pomocí DLSS 4 v režimu výkon už na textech uvidíte rozechvěné přeostřené hrany. Je stále obdivuhodné, co DLSS 4 zvládne odhadnout, na jemných textech to ale už poznáte

Hraní na FullHD už ale zvyšuje nároky i na další funkci DLSS 4 – dopočítávání na vyšší rozlišení. V případě dopočítávání na FullHD jsou ta nižší startovací rozlišení docela nízká a zejména na textech, například v inventáři u Kingdom come: Deliverance 2 už uvidíte roztřepené artefakty. Naštěstí v KCD2 můžete ve FullHD hrát plynule na maximální detaily i bez využití DLSS 4.

Výkon jak RTX 5090, ale v jiném rozlišení

Dopočítávání mezisnímků a přepočítávání rozlišení nabídne velký rozptyl možných naměřených hodnot na stejném rozlišení pro stejné nastavení grafických detailů. Například takto vypadá tabulka benchmarku pro Cyberpunk 2077, FullHD, nastavení Ray tracing: Overdrive.