Jak zvýšit herní výkon ve Windows 11? Vypněte tyhle funkce, radí Microsoft

Lepší zabezpečení mělo být důvodem, proč přejít na Windows 11. Jak se ukázalo, propagované bezpečnostní funkce nejsou vždycky automaticky zapnuté, navíc je až příliš snadné obejít požadavky na hardware, což jde proti proklamovanému přínosu Jedenáctek.

Současně se ukázalo, že zapnuté bezpečnostní funkce se výrazně podepisují na snížení herního výkonu. Zřejmě to nepřekvapí, narůstající komplexita zabezpečovacích prvků se běžně překlápí do zvýšené režie. A tak, jakkoli to může znít ironicky, Microsoft sám radí, jak ve Windows 11 klíčovou bezpečností funkci vypnout, aby se herní výkon zlepšil.

Jde o Integritu paměti (HVCI) založené na virtualizaci. Pomoci může i vypnutí Virtual Machine Platform, tj. další virtualizační funkce. Pokud se rozhodnete prvky vypnout, mějte na paměti, že to vždycky bude mít nějaký dopad. V prvním případě se bavíme o bezpečnosti, byť to zřejmě nikdo vyčíslit neumí.

1. Integrita paměti

Tahle funkce zabraňuje malwaru, aby ovládl váš počítač prostřednictvím nízkoúrovňového ovladače. Nové instalace Jedenáctek na kompatibilním hardwaru mají funkci zapnutou, s výjimkou Číny a Koreji, kde je Integrita paměti vypnutá, aby se předešlo možným potížím s programy proti podvádění v online hrách.

Pokud chcete ochrannou funkci vypnout, činíte tak na vlastní nebezpečí. Spusťte Zabezpečení Windows a navigujte se do sekce Zabezpečení zařízení, kde hned nahoře uvidíte oddíl Izolace jádra | Integrita paměti. Stačí jediné, přepínač přepněte do polohy Vypnuto. Rozhodnutí budete muset potvrdit v dialogu Řízení uživatelských účtů. Počítač následně restartujte, pokud vás k tomu systém vyzve.

2. Virtual Machine Platform

Tahle komponenta zajišťuje základní virtualizační služby. Abyste ji vypnuli, budete muset do útrob prastarých jeskynní ve Windows, specificky do dialogu Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows, který buď vyhledejte ve Startu, nebo se k němu doklikejte přes Ovládací panely | Programy | Odinstalovat program.

Zrušte označení položky Platforma virtuálního počítače. Počítač zřejmě budete muset restartovat. Vypnutím si z logiky věci můžete znepřístupnit některé jiné funkce, zejména je na této platformě závislá platforma pro provoz aplikací z Androidu. Ty ale v Česku zatím k dispozici nejsou.

Zdroje: Microsoft Support