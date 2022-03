Jak zrcadlit obrazovku mobilu a počítače do televize

Ať už se chcete pochlubit fotkami z dovolené na velké obrazovce, nebo si přehrát video uložené na disku počítače, neobejdete se bez zrcadlení obrazovky. Ve výchozím stavu jej podporuje Windows i Android.

Uživatelé zařízení od Applu to mají jednoduché – jak z iPhonů a iPadů, tak z počítačů Mac mohou snadno zrcadlit obrazovku přímo do chytrých televizorů s podporou AirPlay anebo na připojené Apple TV. Ani ve světě Windows a Androidu ale není bezdrátové vysílání obrazu na televizor složité. S většinou moderních modelů to bude pohodlné a velmi rychlé.

Přímo z Windows

Systém od Microsoftu nabízí od verze 8.1 integrovanou funkci, kterou nejčastěji najdete v oznamovacím centru mezi přepínači dalších funkcí pod univerzálním názvem Připojit. 1 Pokud na ni klepnete, otevře se seznam zařízení, na která lze obraz odeslat.

Je-li vše správně nastaveno, na první pokus zde svůj televizor uvidíte a připojíte se. Stačí jen připojení potvrdit i na televizoru. 2 Správná funkčnost však vyžaduje povolený příjem na straně televizoru, kde může být funkce zakázána v nastavení – hledejte něco jako Správce externích zařízení a funkci zde případně povolte. Zádrhel však může být i na straně počítače. Prvním logickým předpokladem je zapnutá a připojená Wi-Fi síť, druhým pak doinstalovaná konkrétní komponenta systému.