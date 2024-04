Jak změnit e-mail, aby s námi vydržel dalších padesát let

Protože v Česku se začal internet výrazněji prosazovat až na přelomu milénia, možná si ani neuvědomujete, že e-mail existuje už 53 let. Je dokonce starší než sám internet, neboť vznikl ještě na jeho předchůdci ARPANETu. Programátor Ray Tomlinson v roce 1971 navrhl řešení, jak by si uživatelé mohli přes síť posílat zprávy. Je tak strůjcem dodnes používaného systému adres se zavináčem, kterému předchází jméno uživatele, a za něhož se píše jméno počítače. Jen už to dnes není jeden počítač, ale obrovský cloud tvořenými mnoha počítači.

Bez e-mailu se (zatím) neobejdeme

I s pěti křížky na krku e-mail zůstává jednou z klíčových služeb internetu. Potřebuje ho prakticky každý, kdo se chce někam registrovat či nakoupit v e-shopu. Budou jej po vás chtít při zakládání účtu v bance a už i ty kamenné obchody a jejich věrnostní programy s kartičkami se bez elektronické komunikace neobejdou. E-mailovou formou se uzavírají smlouvy. Jen v jedné oblasti je výrazně na ústupu – běžné komunikaci mezi rodinou či přáteli.

Tam už v minulosti zasévaly semínko první instantní komunikátory jako AIM nebo u nás ICQ. Dovršily to ale všechny ty messengery, whatsappy a další, které mají celosvětově několik miliard uživatelů a kromě e-mailu postupně nahrazují i SMS. Facebook před časem dokonce silně lobboval za to, aby firmy pro komunikaci se zákazníky používaly právě Messenger. Tento plán se příliš neprosadil, ale dříve či později jej určitě někdo vzkřísí. E-mail je totiž dinosaurus a zejména ti mladší jej chtějí používat co nejméně.

Ray Tomlinson (1941–2016), vynálezce e-mailu

A je to škoda. E-mail má totiž několik předností a možná i důvodů, proč je tu s námi již půl století. Předně, vlastní jej opravdu skoro každý. Na Facebooku jsou sice tři miliardy lidí, ale uživatelů e-mailu je více. Je nezávislý na platformě. E-mail nevyžaduje žádný konkrétní operační systém nebo klientský software. Hackeři mohou posílat zprávy klidně z televizoru nebo chytré lednice. Naproti tomu ještě donedávna byl problém používat WhatsApp na počítači.

Proklaté tři tečky

Zásadní výhodou je ovšem asynchronní komunikace. Různé messengery na nás vyvíjejí tlak, abychom si s ostatními psali v reálném čase. Je potřeba okamžitě odpovědět. Tři tečky, které v chatu symbolizují, že druhá strana začala něco psát, nás spolehlivě rozhodí z koncentrace. Všeho necháme a čekáme na odpověď. Komunikace je rychlá, zkratkovitá a někdy i dost nesrozumitelná.

Když napíšeme e-mail, žádnou okamžitou reakci neočekáváme. Lidé kontrolují schránku jednou či jen párkrát za den. Bez časového tlaku si můžeme zprávu lépe rozmyslet. Text je lepší i po formální stránce. Máme totiž – bohužel často nevyužívané – pole s předmětem, kam shrneme to hlavní. V těle zprávy můžeme text formátovat, psát do odrážek, takže sdělení bude přehlednější. V e-mailech se dá lépe vyhledávat, zatímco historie chatů je jen těžko přístupná.