Jak zkontrolovat stav SSD v macOS a proč je SSD u Applu větší problém než na Windows

SSD dokážou zapsat jen omezený objem dat, neboť postupně dochází k opotřebení paměťových buněk. V počítačích to nemusí být problém, v případě počítačů od Applu však ano.

SSD znamenala ve světě počítačů revoluci: odezvy systému zrychlily, a i dnes dokáže SSD zachránit starší počítač či notebook před recyklací. Specifickou vlastností těchto paměťových úložišť je omezená životnost – přesněji řečeno omezený objem zapsaných dat.

Udává jej hodnota TBW (Total Bytes Written), a u SSD s kapacitou 1 TB se dnes běžně pohybuje od 700 TB a roste spolu s kapacitou. Na větší kapacitě může řadič efektivněji využívat méně opotřebované buňky, i proto se obecně doporučuje ponechávat na SSD alespoň 10 % volného místa. Prodlouží to jeho životnost.

Teoreticky to však znamená, že lze kapacitu disku přepsat jen 700×. Z různých průzkumů i našich statistik však vyplývá, že běžný uživatel zapíše denně na disk maximálně 20–50 GB. I kdyby to bylo 100 GB, vydrží takové SSD 19 let každodenní práce, což je daleko za morální životností.

Proč jde u Applu o větší problém

Jistě si říkáte, že tolik dat přece každý den na SSD nezapíšete. Jedna věc jsou však uživatelská data, filmy, fotografie, dokumenty, druhá pak dočasné zápisy operačního systému a programů. OS využívá disk i ve chvíli, kdy dochází operační paměť. Jistě je vám již jasné, proč je to zvláště u Applu větší problém: