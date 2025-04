Jak získat nejlevněji ChatGPT Plus a další chatboty? Hlavně neplaťte přes web, na mobilu ušetříte

U streamovacích služeb nabízejích filmy nebo hudbu obvykle platí pravidlo, že pokud předplatné zřídíte přes web, bude levnější než v mobilní aplikaci. Tam totiž provozovatelé musí odvést 30% provizi Applu nebo Googlu, takže raději zvýší ceny, aby na předplatných zbytečně netratili. U placených chatbotů je ale situace často opačná, nákupem přes mobilní aplikaci můžete ušetřit.

Platí to zejména pro nejoblíbenější ChatGPT Plus. Na webu je předplatné za 20 dolarů, včetně DPH to dělá 24,20 dolaru, tedy asi 555 Kč. Pokud máte banku s dobrými kurzy. V mobilních aplikacích se platí přímo v korunách a tam ChatGPT Plus stojí 550 Kč na Androidu a dokonce jen 499 Kč na iOS. Proč je předplatné na iPhonech a iPadech levnější, není zřejmé. Ročně však na iOS ušetříte 612 Kč, takže je to, jako byste měli měsíc a něco navíc zadarmo. U vyššího tarifu ChatGPT Pro už jsou ceny na obou platformách stejné (4990 Kč) a obě jsou nižší než na webu (5550 Kč).

Claude Pro je v aplikacích rovněž levnější, na obou platformách stojí 499 Kč, kdežto na webu byste zaplatili 21,78 eura (544 Kč). Šikovný vyhledávač Perplexity Pro, který rovněž může zastoupit chatboty a můžete si v něm voli různé jazykové modely, má stejné ceny jako ChatGPT Plus. Tj. okolo 550 Kč na webu i Androidu, avšak na iOS se platí jen 499 Kč.

Chatboti od Googlu a Microsoftu, Gemini Advanced a Copilot Pro, stojí všude bez rozdílu 550 Kč. Muskům SuperGrok je jedinou výjimkou potvrzující pravidlo. U něj na webu můžete ušetřit. Stojí totiž 30 dolarů (684 Kč), zatímco na iOS je za 799 Kč (verze pro Android se chystá). A pokud chcete SuperGrok včetně nejvyššího tarifu na síti X, tak účet Premium+ stojí na webu 1159 Kč, kdežto na iOS 1390 Kč a na Androidu 1440 Kč. To je podstatný rozdíl.

Měsíční předplatná chatbotů

AI web Android iOS ChatGPT Plus 24,20 $ (555 Kč) 550 Kč 499 Kč ChatGPT Pro 242 $ (5550 Kč) 4990 Kč 4990 Kč Google Gemini Advanced 550 Kč 550 Kč 550 Kč Claude Pro 21,78 € (544 Kč) 499 Kč 499 Kč Microsoft Copilot Pro 550 Kč 550 Kč 550 Kč SuperGrok 30 $ (684 Kč) - 799 Kč X.com Premium+ se SuperGrokem 1159 Kč 1440 Kč 1390 Kč Perplexity Pro 24,20 $ (555 Kč) 550 Kč 499 Kč

Některé služby nabízejí i výhodnější roční předplatné, kde získáte 12 měsíců za cenu 11 nebo 10.