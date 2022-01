Jak získat fyzičku v obýváku. Pár tipů na technologie pro domácí sportování

Omezený provoz posiloven, zimních stadionů nebo bazénů naší fyzičce příliš neprospívá. Pokud navíc máte potíž s motivací ke cvičení doma, zkuste některou z technologií, které domácí tréninky zpříjemní i zefektivní.

Dva roky pandemie znamenaly pro mnoho odvětví katastrofu, pro odvětví individuálního cvičení obrovský růst. Z toho profitují výrobci cvičebních pomůcek, jako jsou švihadla nebo gymnastické míče, ale i mnohem sofistikovanějších technologických.

Boom zažila například aplikace Strava pro záznam cvičení (primárně cyklistika a běh, ale také řady dalších). Podle vývojářů se každý měsíc registruje 1,7 milionu nových uživatelů, což jsou historicky největší čísla.

Prodeje se zvedly také u trenažérů cyklistiky či veslování, stejně jako u chytrých běžeckých pásů, fitness náramků a hodinek. Žně rovněž zažívají vývojáři mnoha tréninkových aplikací a výukových lekcí pro domácí cvičení stejně jako pohybových her pro herní konzole. Tyto a mnohé další technologie lze zkombinovat pro zábavné domácí udržování formy.



Vítězi pandemie jsou výrobci všemožných trenažérů.

Virtuální, rozšířená i televizní realita

Na podzim roku 2010 přišla na český trh nejlepší pomůcka pro cvičení před obrazovkou – Kinect pro Xbox 360. Šlo o snímač, který díky několika senzorům a infra osvětlení velmi přesně snímal hráče poskakující před televizní obrazovkou a jejich pohyby věrně přenášel do her. My jsme si v redakci oblíbili především box a tenis, ale hitem se stal i taneční titul Dance Central. Kinect bohužel ani tyto sportovní hry nezachránily, a i když Microsoft stihl vydat ještě druhou verzi pro Xbox One, v roce 2017 jej přestal podporovat.

Sport si však můžete užít i na dalších konzolích, hodí se k tomu především Nintendo Switch s ovladači Joy-Con, které se sice nepostarají o snímání celého těla, pro mnohé hry však budou stačit pohyby rukou. Doporučení si opět zaslouží boxovací titul Fitness Boxing od Nintenda nebo taneční Just Dance. Tyhle tituly dlouho neomrzí, a zatímco pro hráče to bude pořádná makačka, pro všechny okolo to bude minimálně velmi zábavná groteska.