Jak zemřel nejradioaktivnější člověk na světě. Na začátku příběhu bylo porušení předpisu

Havárie jaderné elektrárny Tokaimura v roce 1999 byla více než deset let nejhorší jadernou havárií v Japonsku (než ji v roce 2011 překonala Fukušima). Jak už to bývá, za velkými událostmi se skrývá mnoho malých příběhů. Magazín Interesting Engineering vzpomněl na technika, který se nedobrovolně stal nejradioaktivnějším člověkem na světě.

Ráno 30. září 1999 došlo v důsledku lidské chyby k havárii v závodě na zpracování uranu společnosti Japan Nuclear Fuel Conversion nedaleko města Tokai (112 kilometrů severozápadně od Tokia). Následkem nesprávné manipulace s radioaktivním materiálem došlo k nekontrolované řetězové štěpné reakci, která vystavila dva techniky a jejich nadřízeného vysoké úrovni radiace. Následovala evakuace závodu a okolních oblastí.

Jeden z techniků – Hisaši Ouči – se později proslavil jako „nejradioaktivnější člověk na světě“. Absorboval záření odpovídající 17 sievertům. Pro představu: dávka záření, která je podle odhadů smrtelná pro 50 % populace do 30 dnů, se obvykle pohybuje kolem 4 až 5 sievertů. Ouči tedy obdržel dávku více než třikrát převyšující tuto hranici. Než zemřel, 83 dní trpěl ničivými následky otravy radiací.

Jaderná havárie v Tokaimuře

Vesnice Tokai v prefektuře Ibaraki je centrem japonského jaderného průmyslu od doby, kdy byl v její blízkosti založen Japonský ústav pro výzkum atomové energie a několik jaderných zařízení. Jaderná havárie v Tokaimuře v roce 1999 však nebyla první jadernou havárií, ke které v Tokaii došlo.

O dva roky dříve, přesně 11. března 1997, došlo v zařízení na bitumenaci radioaktivního odpadu společnosti Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation k výbuchu poté, co se vznítil ztuhlý nízkoaktivní kapalný odpad, který vystavil pracovníky a obyvatele Tokaie ionizujícímu záření. Přestože událost byla natolik závažná, že vedla k uzavření závodu, nedošlo v souvislosti s ní k žádným obětem na životech.

Jaderná havárie v Tokaimuře v roce 1999 však byla v mnoha směrech odlišná. V té době byla hlavní činností závodu Japan Nuclear Fuel Conversion (JCO) transformace fluoridu uranového (sloučenina používaná v procesu obohacování uranu) na palivo z obohaceného oxidu uraničitého pro výzkumné a experimentální reaktory.

K tomu se obvykle používal „mokrý proces“ spočívající v rozpouštění oxidu uraničitého kyselinou dusičnou za vzniku čistého dusičnanu uranylu. Dusičnan uranylu se poté přesouval do vyrovnávací nádrže určené k zabránění štěpení a poté do srážecí nádrže, a to v krocích po 2,4 kilogramech.

Za nehodou stál šlendrián

Ve srážecí nádrži byl roztok smíchán s amoniakem, čímž vznikl pevný produkt a odstranily se zbytkové kontaminanty jaderného odpadu. Tato nádrž byla vybavena vodními chladicími plášti, které odváděly teplo vznikající při exotermické chemické reakci – právě proto se používá termín „mokrý proces“.

Po nehodě však vyšlo najevo, že pracovníci JCO měli za úkol míchat oxid uranu v nerezových kbelících a poté roztok nalít přímo do srážecí nádrže, čímž obcházeli kontroly kritičnosti. Předtím zaměstnanci prováděli tento úkol s nižšími úrovněmi obohaceného uranu (méně než 5 %) a nebyli dostatečně vyškoleni pro práci s vyššími úrovněmi obohacení (více než 18 %).

Neúmyslně tak naložili do srážecí nádrže příliš mnoho uranu – údajně až 16 kilogramů. To byl sedminásobek hmotnostního limitu, který Agentura pro vědu a technologie (STA) stanovila jako bezpečný. Nádrž rychle dosáhla kritické hodnoty, což je nejmenší množství štěpného materiálu potřebného k samovolné řetězové jaderné reakci. Sice nedošlo k výbuchu, ale pracovníci viděli modrý záblesk a spustil se alarm gama záření.

Hisaši Ouči (35 let) se v tom okamžiku nakláněl nad nádrží, a proto obdržel tak vysokou dávku záření. Masato Šinohara (39 let), technik, který Oučimu následně pomáhal, obdržel dávku 10 sievertů. Vedoucí Jukata Jokokawa (54 let), který seděl u stolu 4 metry od nich, obdržel 3 sieverty. Dalších 24 pracovníků JCO obdrželo přibližně 48 milisievertů (0,048 sievertu) radiace.

Účinky radiace na lidský organismus

Akutní radiační syndrom (ARS) je závažný zdravotní stav způsobený vystavením vysoké dávce záření v krátkém časovém úseku. Závažnost a konkrétní příznaky se liší v závislosti na dávce, délce expozice a typu záření. Obecně se u osob vystavených záření může přibližně 2 hodiny po expozici vyskytnout zarudnutí kůže nebo popáleniny od záření, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjem, únava a horečka.

Záření však poškozuje živé tkáně na buněčné úrovni a další průběh zahrnuje narušení kostní dřeně, včetně úbytku bílých krvinek (leukopenie) a červených krvinek (anémie). V důsledku poškození buněk vystýlajících gastrointestinální trakt se může projevit krvácení, dehydratace, nerovnováha elektrolytů a další příznaky.

Pokud záření poškodí nervové tkáně, může být postižen i centrální nervový systém, což může vést ke zmatenosti, záchvatům a ztrátě vědomí. Akutní radiační syndrom (ARS) se nedá léčit a léčba byla v té době založena pouze na podpůrné péči. V současné době sice existuje několik možností vnitřní dekontaminace, ale při dávce nad 8 sievertů je ARS stále neléčitelný.

Po obdržení dávky 17 sievertů Hisaši Ouči omdlel a několik okamžiků po nehodě začal zvracet. V době, kdy byl převezen do Národního ústavu radiologických věd v Čibě, trpěl těžkými popáleninami způsobenými zářením, průjmem a dehydratací. Počet bílých krvinek se blížil nule, což znamenalo, že fakticky neměl žádný imunitní systém.

Skutečně ošklivá smrt

Ouči byl převezen na oddělení radiační péče v nemocnici Tokijské univerzity, kde mu byla provedena transplantace krevních kmenových buněk, jejichž dárcem byla jeho sestra. Byl také léčen krevními transfúzemi, širokospektrými antibiotiky, léky proti bolesti a lékem stimulujícím kolonie granulocytů (glykoprotein, který podporuje kostní dřeň v produkci kmenových buněk).

Oučiho kůže začala odpadávat a potřeboval několik kožních štěpů, protože se sama neobnovovala. Nemohl jíst, takže byl vyživován pomocí kapaček. Brzy se u něj začaly objevovat problémy s dýcháním a prodělal několik srdečních zástav – až tři během jedné hodiny. Neměl podepsané rozhodnutí nepokoušet se o resuscitaci a jeho rodina si nejprve přála, aby ho lékaři nadále oživovali. Rozmyslela si to poté, co při jedné zástavě srdce přestal reagovat a mohl mít poškozený mozek.

Hisaši Ouči nakonec zemřel 21. prosince 1999 na poslední zástavu srdce, kterou vyvolalo selhání mnoha orgánů. Jeho spolupracovník Masato Šinohara přežil do dubna 2000. Byl léčen kožními štěpy a transfuzí kmenových buněk z pupeční šňůry novorozence. Prošel také léčbou rakoviny. Ozařování mu však poškodilo nejen kostní dřeň, ale také plíce a játra, a stejně jako Ouči zemřel na selhání mnoha orgánů. Jejich nadřízený Jukata Jokokawa trpěl lehkou nemocí z ozáření a byl propuštěn z nemocnice tři měsíce po nehodě.

Následky jaderné havárie

Během pěti hodin po havárii bylo evakuováno asi 161 lidí ze 39 rodin v okruhu 350 metrů od jaderného zařízení. Dalších 300 000 lidí v Tokaii bylo vyzváno, aby netrávili čas venku a zdrželi se sklizně plodin nebo pití vody ze studní.

Proběhly radiační testy a lékařské prohlídky všech v okruhu 10 kilometrů od jaderného zařízení a ukázalo se, že nejméně 667 lidí bylo vystaveno radiaci. Radiační testy vody, moře a mléčných výrobků byly negativní. Několik vzorků vegetace ale obsahovalo nízkou úroveň radiace.

Řetězová jaderná reakce trvala 20 hodin. Aby ji mohli přerušit, museli pracovníci záchranné služby vypustit vodu z chladicího pláště, který obklopoval srážecí nádrž. Voda totiž působila jako neutronový reflektor, který odrážel část neutronů do reakce, takže bylo náročnější ji zastavit.

Současně byl do srážecí nádrže přidán roztok kyseliny borité. Bor umí pohlcovat neutrony a snižovat jejich dostupnost pro udržení jaderné řetězové reakce. Kombinovaný účinek těchto opatření přivedl obsah srážecí nádrže pod kritickou úroveň.

Co ukázalo vyšetřování?

Vyšetřování nehody odhalilo, že pracovníci v závodě JCO postupovali podle manuálu, který nebyl schválen Agenturou pro vědu a technologie (STA). Technikům a inženýrům chyběla kvalifikace, komunikace a dohled. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dospěla k závěru, že nehodu způsobila „lidská chyba a závažné porušení bezpečnostních zásad“.

V důsledku toho STA odebrala společnosti JCO oprávnění působit v jaderném průmyslu. Firma také musela vyplatit odškodné ve výši 121 milionů dolarů 6 875 lidem postižených radiací. Šest činovníků JCO bylo obviněno z nedbalosti s následkem smrti. Jedním z nich byl i nadřízený Oučiho a Šinohary – Jokokawa. V dubnu 2001 všichni přiznali vinu.

Jaderná havárie v Tokaimuru v roce 1999 byla podle mezinárodní stupnice jaderných událostí (INES) Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) klasifikována jako havárie 4. stupně, což znamená, že následky byly lokální a neměly významný dopad mimo bezprostřední okolí.

Společnost JCO se tak stala prvním japonským provozovatelem elektrárny, který čelil právním důsledkům za špatné zacházení s radioaktivními materiály. Celá událost podnítila zavedení nových právních předpisů týkajících se bezpečnosti provozu a požadavků na inspekce v japonském jaderném průmyslu.