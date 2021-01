Jak zaznamenat obrazovku: Tipy na nástroje pro sejmutí obrázku i videa

Potřebujete někomu poradit, ukázat postup či návod? Někdy postačí jednoduchý screenshot, jindy je lepší postupný návod, třeba ve formě videa. Vybrali jsme aplikace, které si s tímto úkolem skvěle poradí.

Základní řešení přímo v systému

S tlačítkem PrintScreen se poprvé setkali uživatelé počítačů IBM PC a kompatibilních již v osmdesátých letech. V této době ale ještě klávesa neměla za úkol pořídit snímek obrazovky – ve věku textového operačního systému MS-DOS by to ostatně ani dost dobře nešlo. Tlačítko tehdy vzalo obsah textové paměti a poslalo jej na tiskárnu, a ta zkrátka text na obrazovce vytiskla.

S příchodem grafických operačních systémů se úloha tohoto tlačítka změnila a skutečně byl pořízen otisk obrazovky a uložen do systémové schránky. Obrázek pak šlo třeba vložit nejčastěji do malování nebo přímo do textového editoru a uložit. Mnoho uživatelů přitom tuto funkci vůbec neznalo a ke své škodě ani nepoužívalo. Pořízení screenshotu chybové hlášky či jiného problému a odeslání zkušenějšímu uživateli bylo obvykle nejlepším řešením.