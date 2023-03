Jak ve Windows nahrát dění na obrazovce. Vybrali jsme pět nejlepších nástrojů od Výstřižků až po OBS Studio

Raději se podíváme na to, jakými nástroji se takové video dá nahrát. Je dobré si předem říct, že v současnosti mnohé platformy mají funkce pro nahrávání integrované. Zejména hovoříme o streamovacích službách jako Twitch nebo YouTube. Pokud jde o situaci, kdy tyto služby používáte, zajímejte se o to, jestli takovou funkci samy nenabízí.

2. FlexClip

Protože žijeme v budoucnosti, dobré programy se často nejen neinstalují, ale ani nestahují a nerozbalují, protože běží rovnou v prohlížeči. Patří k nim také FlexClip, který po přidělení příslušných oprávnění, o která si prohlížeč řekne, umožní nahrávat buď obrazovku počítače, nebo obraz z webkamery. Nebo oboje. I zvuk nahraje klidně z obou zařízení.

Výsledné video je ve velice dobré kvalitě, kterou programy pro záznam obrazovky většinou více omezují. Určité úskalí spočívá v tom, že video bez dodatečných šancí na změnu exportuje do formátu WEBM, tak na to myslete. Pokud chcete svoje video sdílet třeba na YouTubu, tak ten by vám ho vzít měl.



Vyberte zařízení a povolte jejich používání v prohlížeči

FlexClip vás po nahrávání přesměruje do svého editoru, který je šikovný, nabízí řadu možností, jak video sestříhat a obohatit o různé prvky, přitom je srozumitelný. Vaše video se mezitím uložilo do složky pro stažené soubory a tam ho také hledejte. Kdybyste se totiž pustili do dodatečných úprav, narazíte na omezení v podobě exportu do rozlišení 480p.

Pokud s tím dokážete žít, tak v pořádku, obecně je to ale málo. Kvalitnější výstupy uvolňují až placené tarify. Pokud FlexClip potřebujete příležitostně, natočte v něm video a pak sestříhejte v jiném editoru, který není placený. Třeba v Clipchampu zmíněném v úvodu článku.



Záznam je kvalitní a najdete ho mezi staženými soubory