Jak zálohujete data: Klasický externí disk má stále silné slovo

V uplynulém týdnu jsme nadhodili otázku, jakým způsobem zálohujete data ve svém počítači a za redakci jsme se svěřili i s tím, jak zálohy řešíme sami. Přiložená anketa ukázala, že většina z vás zálohování nepodceňuje a kombinuje hned několik možností záloh:

Docela nás překvapilo, jak rozšířené je stále obyčejné zálohování na běžný externí disk. V redakci už jako primární záloha slouží především cloudové služby jako je OneDrive nebo Dropbox, ale je fakt, že většina z nás to ještě kombinuje buď s NASem nebo právě občasnou zálohou na externí disk.

V diskuzi se pak rozjela celkem živá debata, která odhaluje, jaké kombinace záloh se používají nejčastěji. Celkem nepřekvapivě je to průběžné zálohování operativních dat skrze cloudové služby a vedle toho dlouhodobá záloha na externí disk, případně NAS.

Objevilo se také několik zajímavých názorů, které stojí za pozornost:

Pozor na ransomware

„Ono je sice hezké jak každý zálohuje ,ale co budete dělat, až na vás udeří moderní ransomware? Tzn. se zabydlí... Vy si uděláte image backup případně verzované záohy na OneDrive apod. a za pár dní, až se ransomware rozhodne, tak udeří. Pokud se vám poštěstí ještě obnovit zálohu, tak už bude pravděpodobně infikovaná a v okamžiku obnovy už se také stejně spustí. Takže jedině verzování (s aktivní ochranou proti ransomware) lze v dnešní době považovat jako dobré řešení,“ upozornil uživatel Jurabike.

Ze zálohy mohou data uniknout

Jan Holík pak upozornil na rizika spojená se zabezpečením záloh: „Veřejně vykládat o tom, jakým způsobem zálohujete data je bezpečnostní riziko, takže ať už to děláte jakkoliv, doporučuji o tom mlčet. Každopádně to, aby se někdo nepovolaný z ČR nedostal k mým datům je pro mě důležitější než o ně nepřijít, takže všechna data i disky, včetně systémového, mám šifrované. Což doporučuji každému.“

Zálohuje se zbytečně moc dat

Uživatel Ditys nás přiměje zamyslet se nad objemem zálohovaných dat: „Můj názor je ten, že dat (k zálohování) je zbytečně moc. Generace po roku 1900 si vystačily s několika fotografiemi a zápisy v matrice, případně rodinné kronice. Moje dokumenty se vejdou na 1 DVD disk, pošta na druhý a média typu foto/video zaberou asi 3 DVD disky, jeden za 10 Kč. Tato záloha při pokojové teplotě vydrží uspokojivě dlouho, přičemž tento způsob zahrnuje i verzování dokumentů.“

Nečekaná nebezpečí

„Měl jsem čtyři zálohy, z toho dvě mimo domov, a o tři jsem díky sabotáži mé ex. přišel. Takže nemusí ani řádit cizí zloděj, tornádo či hořet. Obecně nejzáludnější bývají infiltrace zevnitř, upozornil Ondřej Tesařík. „Jinak zálohuji na BD M-disc, HDD a One Drive. Za nejlepší z hlediska vzdálené budoucnosti považuji právě M-disc, nemůže se zde nic "samo" smazat a už se o to člověk nemusí nikdy starat,“ popisuje své aktuální řešení.