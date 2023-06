Jak zabít program přímo z hlavního panelu? Do Windows 11 míří nová funkce

Windows 11 nabídnou další příkaz v modernizované kontextové nabídce hlavního panelu. Ukončíte jím běžící program. Na „sestřelování“ procesů nám běžně slouží Správce úloh, Microsoft se však rozhodl nám život o fous usnadnit. Pokud program zamrzne, Správci úloh se vyhnete. Budete však muset nejdříve modifikovat systémové nastavení.

O tom, že Microsoft takovou funkci chystá, jsme se poprvé a zcela neoficiálně dozvěděli v únoru. Měsíce bylo ticho po pěšině, během konference Build 2023 ale výrobce potvrdil, že se funkce dočkáme. Sice ji během interního testování nepohřbil, ale nyní je již jednoznačné, že Moment 3 příkaz pro ukončení úlohy nenabídne.

Ukončování úloh z hlavního panelu by tak mohlo být ve stabilních Jedenáctkách dostupné až od podzimu. Microsoft jej ostatně testuje spolu s dalšími novinkami z Buildu v programu Windows Insider kanále Dev. Nezaznamenal jsem ji v žádném ze seznamů změn, osobně ji však mám již dostupnou, aniž bych ji musel pokoutně aktivovat.



Vývojářský režim je nezbytným předpokladem pro aktivaci funkce

Prozatím platí, že funkci můžete používat pouze ve Windows 11 Insider Preview v kanále Dev. Z aktuální podoby implementace vyplývá, že Microsoft tentokrát cílí primárně na vývojáře a vývojářky. Funkce je standardně vypnutá. Pokud o ni stojíte, musíte ji zapnout manuálně:

Jděte do Nastavení | Systém | Pro vývojáře . (Ve stabilních Jedenáctkách se tahle podsekce nachází v sekci Soukromí a zabezpečení , tak se tím nenechte zmást.)

. (Ve stabilních Jedenáctkách se tahle podsekce nachází v sekci , tak se tím nenechte zmást.) Zapněte Vývojářský režim . Aktivaci budete muset potvrdit ve zvláštním modrém dialogu. Zapínáte ho na vlastní riziko.

. Aktivaci budete muset potvrdit ve zvláštním modrém dialogu. Zapínáte ho na vlastní riziko. Zpřístupní se předvolba End Task, kterou aktivujte. (Popisek dosud není přeložený do češtiny.)



Ukončení úlohy příkazem musíte zapnout

Nemělo by být potřeba nic dalšího, ani restart počítače. Rovnou si v kontextové nabídce některého ze spuštěných programů vyzkoušejte, zda v ní příkaz End task vidíte.



Popisek přeložený ještě není, ale ukončení úlohy kontextovou nabídkou funguje

Kdyby ne, zkuste ho z útrob systému vynést na povrch nástrojem ViVeTool. Jak v poslední části května zjistil leakerský účet @thebookisclosed, příkaz aktivují funkce 42592269 a 42105254. Až je zapnete a zrestartujete počítač, v klíči HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeveloperSettings vytvořte hodnotu DWORD. Nazvěte ji TaskbarEndTask a její hodnotu nastavte na „1“.

Pokud si myslíte, že by bylo logické, aby stejnou funkci nabízela také sestavení experimentální vývojové větve Canary, tak si to možná myslíte správně, ale Microsoft je opačného názoru. Sestavení z kanálu Dev nabízí každý týden řadu novinek, sestavení Canary však paritní nejsou. Působí to, jako kdyby kanál Canary spal. Zřejmě jde o ticho před bouří.

Vývojářský režim Běžně není nutné, aby byl aktivní, zapnutím si nicméně nutně neublížíte. Pro účely vývoje umožňuje spouštění nepodepsaných aplikací, které instalujete lokálně, nikoli ze Storu. Patrně ovšem stejně většinu běžných (klasických) programů instalujete skrze samostatné instalátory stažené z internetu, takže zřejmě nejste víc v ohrožení než obvykle. Rozhodně platí, že byste si měli dávat pozor, odkud programy stahujete.

Zdroje: Albacore / Twitter