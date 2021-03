Jak zabezpečit telefon v rukou dítěte: Praktická doporučení pro Android a iOS

Existují desítky technických řešení, které „zabezpečí“ telefon dítěte či nějak omezí jeho funkce. Druhým dechem je ale třeba říct, že přílišné restrikce vedou k úměrně velké snaze je obejít. Ve finále je to hlavně o vzdělaném rodiči, informovaném dítěti, zdravém rozumu a pak až o použitých řešeních.

Jeden starý vtip říká, že rodiče se bojí toho, co z internetu stahuje jejich syn a co na něj nahrává jejich dcera. Je to sice otřepané, ale vcelku dobře to odráží realitu většiny. Toto téma má obrovský přesah, mísí se zde nejen samotné technické řešení, ale do jisté míry také psychologie zahrnující výchovu dětí, celkovou dynamiku rodinných vztahů atd.

Redakce doporučuje Standardní zabezpečení telefonu – Má-li telefon dítěte čtečku otisků prstů, naučte ji dítě používat. A pomozte mu vytvořit heslo nebo PIN. Vyvarujte se kreslicích gest. Silné heslo a dvoufaktorové ověření – Stejně jako váš účet je vhodné i účet dítěte zabezpečit silným heslem a ideálně zapnout dvoufaktorové ověření. Vzdělávejte se – Každá nová sociální síť, každý nový trend může znamenat potenciální riziko. Děti obvykle naskočí v první vlně a vám může rychle ujet vlak. Vzdělávejte je – Komunikace a vysvětlování, proč je to a ono špatně a proč je to a ono potřeba, je nejlepší prevence. Na internetu najdete dost odstrašujících příkladů, které je potřeba dětem ukázat a vysvětlit.

Nechci dělat pedagogický článek, kde se bude polemizovat nad omezením některých funkcí telefonu a jejich součinností s liberální či konzervativní výchovou dítěte. Jde o hodně individuální oblast, ve které se navíc nemohu nijak odborně angažovat.

Existují ale obecná rizika, která se mohou nést s každým technickým řešením a cítím se povinován vás na ně upozornit. Pak už záleží na vás, zda nějak kolidují s vaším viděním ideální výchovy, nebo ne. A na tomto základě se můžete rozhodnout, zda dané řešení nasadíte naplno, v nějaké omezené míře, nebo vůbec.

Nezbytným prvkem je vzdělaný rodič, který musí vědět, proti čemu chce dítě chránit, a ideálně to dítěti i vysvětlit. Technické řešení představuje jen jednu část skládanky, která je sama o sobě celkem bezzubá.

Začíná to u rodičů

Ochránit telefon dítěte je jedna věc, ale vědět, proti čemu jej vlastně chránit, je věc druhá. A z logiky věci není možné eliminovat všechny hrozby, přesněji ne na všechny typy hrozeb existuje technologie. Pokud jako rodič neznáte a nepoužíváte TikTok, YouTube, Instagram, Messenger a další, pak taháte za kratší konec provazu, protože vaše dítě je zná a určitě používá. V tomto ohledu nezbývá nic jiného než samostudium a používání toho, co používají děti. Nikdo vás nenutí, abyste na TikToku tvořili videa, ale pochopit, co se vlastně na síti děje a proč to děti baví, je první část úspěchu. Z toho se pak dají vyvodit případná rizika a vymyslet, jak jim předejít.