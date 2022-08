Jak zabezpečit domácí síť. 10 rad pro klidnější digitální existenci

Těchto deset jednoduchých kroků zásadně zvýší bezpečnost vaší sítě. Projděte si je, zda jste něco neopomněli.

Domácí Wi-Fi síť by měla být pověstným bezpečným přístavem pro vaše zařízení a data. Spousta uživatelů se přitom spokojí s tím, že síť funguje, a raději do ní nezasahují. Víme, že některá z následujících opatření jsou časově náročnější, anebo stojí peníze, za zásadně bezpečnější síť však stojí.

1. Změna přihlašovacích údajů

Stále jsme svědky nepěkné praxe, kdy lokální poskytovatel internetu nabídne i Wi-Fi router, ale bez přístupu do administrace, „aby tam uživatelé něco nepokazili“. Často se jedná o letitá zařízení s jednostreamovou Wi-Fi standardu 802.11n, s neaktuálním firmwarem plným chyb a známých zranitelností, s defaultním názvem Wi-Fi a heslem, které nebylo roky změněno. Je-li to i váš případ, vyžádejte si zařízení nové, moderní, s otevřeným přístupem do administrace.

Když máte Wi-Fi router ve své správě, máte vyhráno. Velmi důležitým prvním krokem je změna přihlašovacích údajů, především změna standardního uživatele admin na cokoli jiného. Bezpečné heslo je samozřejmostí.