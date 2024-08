Jak vzniká dezinfo. Trollí válka o Trumpovo ucho a genocidní žblept Kamaly Harrisové

Blížící se prezidentské volby v USA proti sobě nestaví jen Donalda Trumpa a Kamalu Harrisovou, ale také početné týmy trollů a dezinformátorů, které si na globálně sledované události chtějí ohřát svoji polívčičku. Na sítích se tak objevují „zaručené“ informace, které mají oba dva kandidáty zdiskreditovat.

Jednou z nich je zpráva, která zpochybňuje atentát na Trumpa z 13. července, kdy byl republikánský kandidát postřelen do ucha. Svět tehdy oblétl snímek krvácejícího Trumpa hrozícího zaťatou pěstí s triumfálním gestem, které mnozí lidé dnes považují za symbol jeho kandidatury.

Nicméně o několik dní později se na sítích objevila jiná fotka. Prý pochází z 27. července a exprezidentovou ucho na ní nemá ani náznak škrábnutí. Atentát byl podle příspěvku sehraný a měl pomoci jeho kampani. K masovému rozšíření dezinformace podle Deníku.cz nejvíce přispěl Pete Souza – americký fotoreportér a bývalý hlavní oficiální fotograf Bílého domu a prezidenta Obamy.



Screenshot z už smazaného Souzova účtu na X.com.

V sobotu nasdílel na svůj twitterový účet fotografii Donalda Trumpa z jeho pravého profilu, jak stoupá po schůdcích, a připojil k tomu popisek: „Foto agentury AP z tohoto rána. Podívejte se blíž na ucho, které prý bylo zasaženo projektilem vypáleným z pušky AR-15.“

Zdravé ucho

Snímek, označený logem AP, přitom zachycoval Trumpovo ucho nezraněné. Jenže jak záhy upozornila sama agentura Associated Press (AP), Trumpova fotografie zmiňovaná v příspěvku byla pořízena už 17. září 2022 na shromáždění v Youngstownu ve státě Ohio, uspořádaném na podporu tehdejšího kandidáta do Senátu USA Jamese Davida Vance.

„Bývalý fotograf Bílého domu se stal zřejmě obětí úmyslně vytvořené mystifikace, protože kdosi skutečně umístil na internet falešnou stránku v designu agentury AP i s jejím logem, kde byla Trumpova bezmála dva roky stará fotografie prezentována jako současná, pořízená 27. července 2024. Od skutečných stránek AP se tato falešná lišila jen koncovkou „org“ v URL adrese, kterou reálný web AP nepoužívá,“ uvádí Deník.cz.

Znečištění vs. genocida

Dezinformace se nevyhýbají ani Trumpově protikandidátce Kamale Harrisové. Za jednu z nich si ale tak trochu může sama. Dezinformační facebooková stránka BezPressu.news sdílela příspěvek obsahující krátké video s úryvkem ze staršího projevu Kamaly Harrisové:

V českých titulcích se pak lze dočíst, že viceprezidentka říká: „Když investujeme do čisté energie, elektrických aut a snížíme počet obyvatel, více našich dětí bude dýchat čistý vzduch a pít čistou vodu.“

Komentující pak opravdu často věří tomu, že by Herrisová chtěla opravdu snad provádět genocidu. „Snížíme počet obyvatel??? Takže nakonec ten covid-19, onemocnění prasat, kuřat, že by to pocházelo z USA?“ nebo „K čemu jim asi sloužily ony biolaboratoře na Ukrajině?“ jsou jen některé z nich.

Jenže za výrokem stojí obyčejný přebrebt. Jak už loni upozornil web www.factcheck.org, oficiální přepis Bílého domu ukazuje, že se Harrisová měla v úmyslu říci „snížit znečištění“ (anglicky pollution), nikoli „snížit počet obyvatel“ (anglicky population).