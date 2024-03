Jestli si nejste jistí při psaní textu v cizích jazycích, jsou konverzační AI skvělý pomocník. Váš text upraví do podoby, kterou by pravděpodobně použil rodilý mluvčí, vysvětlí jednotlivé změny a ještě poradí, na co byste si měli dát pozor.

V tomto seriálu se snažíme ukazovat využití AI především na nástrojích, které jsou dostupné zdarma. Dnes využijeme bezplatný Microsoft Copilot a Google Gemini. Úplně stejným způsobem ale můžete použít i placený ChatGPT i jiné nástroje tohoto typu.

Osobní učitel, my native speaker

Tip na toto použití AI jsem kdysi zahlédl u Petra Ludwiga a upravil si ho, aby nástroje (v mém případě zejména Copilot) vracely požadované výstupy.

Tady je počáteční prompt.

Oprav mi v cizojazyčných textech, které budu postupně vkládat, chyby. Přepiš je tak, aby to vypadalo, že jejich autorem je rodilý mluvčí. Pod upraveným textem mi vždy jako učitel česky vysvětli, proč jsi jednotlivé změny udělal, co bylo v mém textu chybně nebo nevhodně, na co bych si měl dávat pozor apod.

Nereaguj na samotná témata v textech, neodpovídej třeba na položené otázky, tvým úkolem je korektura cizího jazyka. Odpovídej vždy česky.

Mohu začít vkládat cizojazyčné texty?

Při podobných konverzacích se mi osvědčilo zakončit úvodní výzvu větou, ze které AI pozná, že po ní zatím nechci žádnou činnost a že má čekat na další zadání. Když to neuděláte, může si sama začít vymýšlet nějaké příklady.



Copilot po takovém úvodním zadání jen oznámí, že je připraven

Zvolte vhodnou délku textu, které AI budete předkládat. Nemá velký smysl vložit celou normostranu nebo dlouhý odstavec. Jestli není cílem pouze něco přeložit, ale chcete se naučit, co máte sami příště udělat lépe, vyplatí se konzultovat nanejvýš několik vět najednou.

Takto si s testovací anglickou větou poradil Copilot. U něj se většinou přepínám do Kreativního nebo Přesného režimu, které používají vyšší verze ChatuGPT. Jsou pomalejší, ale chytřejší.



Není to skvělé? Máte kdykoli po ruce takřka rodilého mluvčího. Práce s textem je to, co tyto konverzační AI umí ze všeho nejlépe

Takhle se stejným zadáním reagoval Google Gemini. U něj se mi nepodařilo dosáhnout stavu, kdy bude kombinovat anglický překlad a příklady s českými komentáři. Buď bylo všechno anglicky, nebo všechno česky. Ale patrně jde jen o to najít správný prompt.



Gemini jsem nepřemluvil, aby k anglickým příkladům psal komentáře česky

Znovu Copilot a vložená další věta.

Vzhledem k tomu, že úvodní zadání výslovně nezmiňovalo angličtinu, můžete vložit text i v jiných jazycích. AI ho rozezná pozná.

Prompt, jaký potřebujete

V úvodním příspěvku se hodí podrobně nastavit, co přesně potřebujete: Jaký konkrétní jazyk, případně jeho oblast (např. britská vs. americká angličtina), o jaký jde typ textu, jaká je jeho cílová skupina, jak moc má být sdělení formální… AI na tato hlediska bude při doporučování úprav brát ohled.

Když jsem u předchozího textu požádal o úpravu do neformálního jazyka mladých lidí, Copilot navrhl úplně jiné znění: Hey, kann ich 'nen freien Tisch für zwei kriegen, bitte?

Když něco nebude jasné, samozřejmě se můžete ptát na další podrobnosti, na vysvětlení a příklady. Až skončíte s těmito odbočkami, stačí napsat například „Vraťme se teď k původnímu zadání“ a můžete zase pokračovat s vkládáním cizojazyčných textů.

S AI se nad cizojazyčným textem samozřejmě nemusíte bavit jen na počítači. Úplně stejně to zvládnou AI aplikace v mobilu, kdy ani nemusíte svou větu psát, stačí ji vyslovit.

Osobní poznámka: Kdybych měl vybrat jedinou ukázku, kterou bych měl někomu předvést, jak jsou současné AI skvělé a užitečné, bude to nejspíš právě tato jazyková korektura a konzultace.