Jak vysoké jsou dotace na fotovoltaiku. Dotační program Nová zelená úsporám překvapí lidským přístupem

Od 1. října 2021 platí upravené podmínky pro dotaci na FVE, přičemž v platnosti by měly zůstat až do roku 2025. Důležitou informací je, že jde o podmínky velmi štědré.

Na webu novazelenausporam.cz najdete dotační programy nejen na fotovoltaické elektrárny, ale i na rekuperace, dešťové odpadní vody, zelené střechy apod. Pozitivně hodnotím lidský přístup k celému systému dotací. Nemusíte platit desátek odborníkovi, který umí vyplnit ty správné formuláře, zvládnete to sami. Potřebné dokumenty získáte od prováděcí firmy. Do systému se můžete přihlásit přes identitu občana, a to pomocí bankovní identity.

Z celého programu pro účel našeho článku vybíráme kapitolu Fotovoltaické systémy a podoblast označenou jako C.3, která je určena právě pro rodinné domy.

Nejprve tři důležitá fakta:

Dotace je investiční, tzn. zájemce musí nejprve uhradit celou cenu FVE, dotace je mu vyplacena zpětně. S tím při kalkulaci počítejte, zvlášť, pokud budete FVE pořizovat na úvěr.

Výše dotace roste s výkonem FVE a kapacitou baterií, maximálním stropem je 205 000 Kč. Pokud bydlíte v tzv. znevýhodněném kraji (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský), dotace se navyšuje o 10 %.

Dotace nově platí i pro rekreační objekty a tzv. ostrovní systémy (s podmínkou výhradně off-grid provozu).