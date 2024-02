Jak vypnout nebo odinstalovat widgety ve Windows 11, abyste o ně ani omylem nezakopli

Když nastoupily Windows 11, tak místo aktivních dlaždic ve Startu nabídly vlastní nabídku s widgety. Působí jako konkurence nabídky Start, přičemž ale widgety staví mimo prostor, kde se běžně pohybujeme. Na ploše nebo ve Startu by byly užitečnější.

Současně widgety nejsou ani moc užitečné. K dispozici jich je jen pár, jsou značně omezené a za více než dva roky rozvoje se mnoho nezměnilo. Můžete je používat bez přihlášení, vzniklo několik málo miniaplikací od třetích stran, ale není jich mnoho. I když je ale ignorujete, mohou na pozadí zaměstnávat počítač.

Navíc nabídku možná někdy vyvoláte omylem, když při práci na klávesnici omylem zmáčkněte Win+W . Pokud widgety v pojetí Windows 11 nejsou váš šálek kávy, uděláte nejlépe, když je úplně vypnete. Microsoft nechce, abyste to udělali (v nabídce zobrazuje rovněž články), ale kvůli firmám tuhle možnost do systému přidal. Ukážeme si, jak to provést.



Widgety jsou odklizené stranou a není jich moc

Jak schovat widgety

Správný přístup by byl, kdyby v Nastavení existoval přepínač, který by funkci zcela deaktivoval. Jenže o to Microsoft nestojí, takže takový přepínač v Nastavení nenajdete. Můžete v něm pouze skrýt tlačítko s widgety na hlavním panelu. Což může být částečné řešení.

Jenže v tom případě widgety pořád vyvoláte klávesovou zkratkou a mohou na pozadí zbytečně konzumovat systémové prostředky. Nebavíme se o vysokých číslech, ale jde o princip. Jak tedy widgety vypnout, abyste na ně nenarazili ani omylem a aby nekonzumovaly byť zanedbatelný objem paměti a procesorového času?

Otevřete nabídku Start a najděte a spusťte Editor registru. Pracovat budeme se dvěma klíči, které celou nabídku s widgety a články ovládají. První z nich je :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\NewsAndInterests\AllowNewsAndInterests

V tomto klíči najděte hodnotu dword, jež nese název value. Pokud neexistuje vytvořte ji prostřednictvím kontextové nabídky: Nový | Hodnota DWORD (32bitová).



Hodnotu value nastavte na nulu

Hodnotu s názvem value poklepáním otevřete a pole Údaj hodnoty nastavte na 0. Potvrďte klepnutím na OK. Pak najděte druhý klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh

V něm vytvořte hodnotu dword s názvem AllowNewsAndInterests, pokud již neexistuje. Poklepáním otevřete detaily této položky a pole Údaj hodnoty opět nastavte na 0. Potvrďte klepnutím na OK.



Hodnotu AllowNewsAndInterests také nastavte na nulu

Změna se projeví, když restartujete proces explorer.exe . Stačí tak, kdy se odhlásíte a zase přihlásíte, případně počítač restartujte. Nejrychlejší je ale manuální restart procesu, přičemž díky evoluci Správce úloh v posledních měsících jde o docela pohodlný úkon.

Spusťte tedy Správce úloh ( Ctrl+Shift+Esc ). V záhlaví okna do pole pro vyhledávání napište explorer. Ve výsledcích by se měl hned ukázat Průzkumník Windows. Na položku klepněte pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce vyberte příkaz Restartovat. Zavřou se všechna okna Průzkumníku, počítejte s tím.



Restartujte proces explorer.exe a máte hotovo

Za pár sekund se prostředí znovu načte a na widgety už nenarazíte. Pryč je tlačítko ze hlavního panelu, nevyvoláte je ani klávesovou zkratkou. Tímto způsobem widgety vypnete pro všechny uživatelské účty v počítači.



Po vypnutí widgetů přes registr nelze zobrazit tlačítko na hlavním panelu

Kdybyste je chtěli zase zapnout, stačí výše uvedené hodnoty value a AllowNewsAndInterests nastavit z nuly na 1.



Pro opětovnou aktivaci přístupu k widgetům nastavte dvě hodnoty na 1

Jak odinstalovat widgety

Když Správce úloh použijete pro vyhledání procesů spojených s widgety, zjistíte, že widgety na pozadí žijí i po kompletním skrytí popsaném výše. Nebo možná spí, ale paměť počítače zabírají zbytečně, když jste k nim zcela vypnuli přístup. Když nabídku s widgety po restartu počítače neotevřete, měli byste vidět jen proces widgetservice.exe .



Jestli vás trápí, že i přes omezení přístupu

widgety přežívají na pozadí, byť ve vegetativním stavu, odinstalujte je

Je velice úsporný, přesto zbytečný. Pokud se chcete veškerých aktivit widgetů na pozadí zbavit, odinstalujte je. Je to řešení nejradikálnější, ale vlastně pořád docela jednoduché a vratné. Spusťte Terminál jako správce. Stačí, když ho vyhledáte psaním v nabídce Start, příkaz pro spuštění se nachází v kontextové nabídce.



Spusťte Terminál jako správce

Do Teminálu zadejte a klávesou Enter potvrďte příkaz:

winget uninstall "windows web experience pack"​

Během pár okamžiků dojde k odinstalaci komponenty, uvidíte procentuální průběh akce. Úspěšné dokončení potvrdí informační zpráva Successfully uninstalled. Terminál můžete ukončit a restartujte proces explorer.exe podle instrukcí na konci předchozí podkapitoly, případně se buď odhlaste a přihlaste, nebo restartujte počítač.



Zadejte příkaz, potvrďte ho a vyčkejte na dokončení odinstalace

Zvrátit důsledky této akce rovněž není obtížné, právě naopak. V případě potřeby stačí, když ze Storu nainstalujete Windows Web Experience Pack. Pokud na odinstalaci odvahu nemáte, můžete widgety schovat podle kroků přechozí kapitoly.



V případě potřeby widgety oživíte tím,

že znovu nainstalujete Windows Web Experience Pack