Jak vypadaly velké české a zahraniční weby v 90. letech a dnes

Seznam.cz Podívejte se na web z roku 1996 Seznam.cz v roce 1996 Největší ikonou českého internetu je ale samozřejmě Seznam.cz, který byl pro mnohé dlouhé roky v podstatě domovskou stránkou českého internetu. Bez jeho katalogu stránek bychom se tehdy ani pořádně nedozvěděli, jaké weby u nás vlastně existovaly. Katalog postupně získal pokročilý fulltextový vyhledávač a proměnil se v komplexní informační agregátor a portál, kterým je dodnes.

Seznam.cz dnes

Atlas.cz Podívejte se na web z roku 1997

Atlas.cz v roce 1997 Další ikonou druhé poloviny 90. let a přelomu století byl samozřejmě portál a vyhledávač Atlas.cz, jehož značka je dnes součástí Centrum.cz. Právě podobné huby na sebe postupně nabalovaly další a další funkce, nejrůznější chaty nebo třeba e-mail.

Atlas.cz dnes

Novinky.cz Podívejte se na web z roku 1998

Novinky v roce 1998 V druhé polovině 90. let na český internet zamířilo také obecné zpravodajství. Při pohledu zpět bylo ale mnohem jednodušší. Takhle tehdy vypadaly Novinky.cz od Seznamu. Rozdíl oproti současnosti je propastný.

Novinky.cz dnes

iDnes.cz Podívejte se na web z roku 1998

iDnes.cz v roce 1998 V 90. letech samozřejmě existoval také iDnes.cz. S tím současným má ale opět pramálo společného. Je na něm jasně vidět, že se s webem teprve začínalo, byl to pouhý doplněk pro pár geeků a ještě se příliš nehrálo na komplexní a hlavně rychlé internetové zpravodajství dneška.

iDnes.cz dnes

Mobil.cz Podívejte se na web z roku 1997

Mobil.cz v roce 1997 Živě.cz samozřejmě nebylo jediným technickým zpravodajským webem. Začínaly nejen počítače a domácí internet, ale také mobily, kterým se tehdy věnovala další ikona mladičkého českého webu – dnes mobilní rubrika iDnes.cz. Později se na scéně objevila i naše Mobilmania.

Blesk.cz Podívejte se na web z roku 1999

Blesk.cz v roce 1999 Ano, na sklonku 20. století byl na českém internetu už i Blesk a další weby tehdejšího Ringieru. Všimněte si, že u mnoha webů té doby často přetrvával prostý text v ASCII bez diakritiky. České kódování sice existovalo, ale napříč softwary to tehdy dělalo pěknou neplechu. Dnes už to neřešíme, standardem současného World Wide Webu je totiž univerzální kódování UTF-8.

Blesk.cz dnes

Lupa.cz Podívejte se na web z roku 1998

Lupa.cz v roce 1998 Ve výčtu webů, které byste mohli navštívit v druhé polovině 90. let, samozřejmě nesmí chybět Lupa.cz, která se věnuje zejména IT byznysu. Širší veřejnost ji pak zná díky dnes už tradičnímu vyhlašování ankety Křišťálová Lupa.

Lupa.cz dnes

Neviditelný pes Podívejte se na web z roku 1996

Neviditelný pes v roce 1996 Ovšem pozor, mezi ikonami raného českého webu bylo i několik solitérů, za kterými nestálo žádné velké vydavatelství. K těm nejznámějším se řadí Neviditelný pes Ondřeje Neffa, který vychází pravidelně od jara 1996.

Neviditelný pes dnes

Mageo.cz Podívejte se na web z roku 2000

Mageo.cz v roce 2000 Koncem 90. let jsme sice neměli Facebook nebo Instagram, ovšem nic z toho nám nechybělo. Diskutovalo se třeba na Mageu. Webových fór bylo hned několik, na etické kodexy se tehdy ještě nehrálo, no a když k tomu připočítáte i to, že se o bezpečnost tehdejšího internetu ještě nikdo moc nezajímal, devadesátkový web, IRC a další chatovací technologie byly svým způsobem mnohem divočejší než dnes.

Xchat.cz Podívejte se na web z roku 1999

Xchat v roce 1999 Pokud padla řeč na Mageo, nesmíme zapomenout ani na legendární Xchat – ve své době ten největší tuzemský real-time chat, kde strávila pubertu snad celá generace raných mileniálů z přelomu století.

Xchat.cz dnes

Lidé.cz Podívejte se na web z roku 1998

Lidé.cz v roce 1998 Do třetice nesmějí chybět ani Lidé.cz. Ale pozor, tehdy neměli prakticky nic společného s tím, čím byl web poslední roky. Na úplném začátku to byl spíše takový český Linkedin, ve kterém jste si mohli vytvořit svoji profesní vizitku a být snadněji dohledatelní na webu. Později přibyla fóra, profesionály vystřídali teenageři a o dekádu později Seznam proměnil web spíše v seznamku, které nakonec zlomila vaz aféra okolo dokumentu V síti.

Škoda-auto.cz Podívejte se na web z roku 1997

Škoda-auto.cz v roce 1997 Na mladý, maličký, a proto tehdy opravdu ještě hodně naivní český web postupně zamířily i velké průmyslové firmy. Třeba Škoda Auto. Rozdíl proti současnosti je propastný, ačkoliv web navrhl Multimedia Team Skoda.

Škoda-auto.cz dnes

Volný.cz Podívejte se na web z roku 1996

Vol.cz v roce 1996 Svůj vlastní portál budoval pro klienty skoro každý tehdejší poskytovatel vytáčeného internetu. U nás doma to byl Video On Line a jeho pozdější značka Volný.cz. Poskytovatelé často nabízeli i další služby včetně e-mailu, a tak jsem i já získal svoji první elektronickou poštovní adresu jakubc@mbox.vol.cz. Mělo to jen jeden háček. Žádný z mých spolužáků ze školy tehdy neměl internet, a tak jsem mohl spamovat leda tak svého staršího bráchu. Dnes patří značka Volný.cz pod Centrum. Stejně jako už zmíněný Atlas.cz.

Volný.cz dnes

Eurotel.cz Podívejte se na web z roku 1996

Eurotel.cz v roce 1996 Devadesátky už patřily mobilním telefonům, které v závěru desetiletí zlevnily natolik, aby se staly samozřejmostí i v rukou běžných smrtelníků. Takto tehdy vypadal web Eurotelu.

O2.cz dnes

Vláda.cz Podívejte se na web z roku 1996

Vláda.cz v roce 1996 Horší to ale bylo s weby státní správy. Ty i v druhé polovině 90. let vypadaly spíše tak, jako by je o deset let dříve a v Cernu sepisoval sám Tim Berners-Lee.

Vláda.cz dnes

Hrad.cz Podívejte se na web z roku 1997

Hrad.cz v roce 1997 Stránky Pražského hradu na tom nebyly ani o píď lépe. Zlepšilo se to až zkraje 21. století.

Hrad.cz dnes

Praha-město.cz Podívejte se na web z roku 1998

Praha-město.cz v roce 1998 A takto v roce 1998 vypadala hlavní prezentace města Prahy. Těžko říci, komu tehdy vlastně měla sloužit, podle obřího loga Institutu městské informatiky a použitého slovníku totiž připomínala spíše nějaký intranet pro úředníky.

Praha.eu dnes

Brno.cz Podívejte se na web z roku 1999

Brno.cz v roce 1999 A jak na tom tehdy bylo druhé největší město? To na přelomu století o svoji doménu brno.cz teprve bojovalo s přerovským operátorem CBNet, který si ji zaregistroval jako první. Magistrátu hodlal nabídnout leda doménu II. úrovně. Trapas se vyřešil v následujících letech a brno.cz dnes slouží svému účelu.

Brno.cz dnes

Yahoo.com Podívejte se na web z roku 1996

Yahoo.com v roce 1996 Tolik k českému webu z druhé poloviny 90. let minulého století a teď už zamiřme do zahraničí, které tehdy udávalo směr celé scéně. Ideovou předlohou Seznamu byl samozřejmě katalog Yahoo. Kdysi to byla jednička internetu, dnes už jen stín někdejší slávy.

Yahoo.com dnes

eXcite.com Podívejte se na web z roku 1996

eXcite.com v roce 1996 Dalším webem, který nechyběl v záložkách žádného surfaře, byl portál eXcite. K oblíbeným patřil i v našim končinách. Dnes na stejné doméně běží už jen jakási podivná n-tá varianta na úvodní stránku s počasím a hodinami.

eXcite.com dnes

Altavista.com Podívejte se na web z roku 1996

Altavista.com v roce 1996 O pomíjivosti i těch největších ikon svědčí Altavista. Zatímco Yahoo byl katalogový vyhledávač, Altavista patřila už k těm prvním moderním a svého času byla v podstatě tím samým, čím je dnes Google. Pokud jste chtěli v druhé polovině 90. let a ještě v prvních letech 21. století něco najít na globálním internetu, použili jste Altavistu. Google nám vlastně vůbec nechyběl. Dnes vás doména přesměruje na vyhledávač Yahoo. Možná to mělo dopadnout naopak. Geekové znali ještě jednu alternativní altavistu – Astalavista.box.sk. Vyrostla na ní celá pirátská generace a dlouhé roky to byla téměř dokonalá studnice vědění z oblasti cracků a keygenů.

Alltavista.com – tedy Yahoo.com – dnes

Google.stanford.edu Podívejte se na web z roku 1998

Google.stanford.edu v roce 1998 Na přelomu století většina surfařů ještě jakýsi Google vůbec neznala. Až s příchodem toho 21. se karta obrátila a Google poměrně rychle nahradil všechny ostatní. Jeden den jste ještě hledali na Altavistě, no a ten druhý už na Googlu. Google je zároveň jedním z posledních webů, který otevřete i v prehistorickém webovém prohlížeči z 90. let. Není divu, dodnes totiž udržuje svůj spartánský vzhled a je zpětně kompatibilní.

Google.com dnes

Apple.com Podívejte se na web z roku 1996

Apple.com v roce 1996 Co k tomu říci? Inu, v roce 1996 ještě Apple nebyl tak sexy jako dnes. Zažíval ono chmurné období na hraně krachu a čekal na brzký návrat Steva Jobse. Není tedy divu, že nebyl ani žádným průkopníkem ve webovém designu.

Apple.com dnes

Microsoft.com Podívejte se na web z roku 1996

Microsoft.com v roce 1996 Byť to podle vzhledu nevypadá, průkopníkem byl tehdy na webu spíše Microsoft. Jeho Internet Explorer se postupně stával jedničkou, na desktopech už firma vládla dávno, a tak se zdálo, že to bude právě Bill Gates, kdo bude určovat směr i na World Wide Webu. Nakonec to dopadlo úplně jinak a doméno učíslo jedna se stal už zmíněný google.com.

Microsoft.com dnes

IBM.com Podívejte se na web z roku 1996

IBM.com v roce 1996 A toto je už web počítačové legendy 20. století. Nu, z dnešního pohledu by si leckdo pomyslel, že to je spíše nějaký venkovský dodavatel technologií než ikona, která vdechla život sálových počítačům a nakonec i malým pracovním stanicím.

IBM.com dnes

Samsung.com Podívejte se na web z roku 1996

Samsung.com v roce 1996 Ano, takto v roce 1996 opravdu vypadala úvodní stránka Samsungu – jihokorejského hegemona, jehož dceřiné společnosti mají prsty snad ve všech výrobních odvětvích. Zdaleka nejen v elektronice, která je dnes nejviditelnější.

Samsung.com dnes

BBC.co.uk Podívejte se na web z roku 1997

BBC.co.uk v roce 1997 Česká zpravodajská média jsme si ukázali, tak teď ještě slovutná BBC. Jak vidno, nemusíme se zač stydět, BBC totiž v roce 1997 ještě žádné pořádné webové zpravodajství prakticky nedělalo.

BBC.com dnes

NASA.gov Podívejte se na web z roku 1996

NASA.gov v roce 1996 Zatímco dnes jsou stránky NASA a tamní katalogy bezednou studnicí fotografií z kosmu, v roce 1996 to byl jen takový docela jednoduchý (ale přehledný) rozcestník. Ostatně, v NASA tou dobou používali World Wide Web už celé roky. Jen ty starší podoby neznáme, protože je nikdo nestačil zaznamenat.

NASA.gov dnes

SEX.com Podívejte se na web z roku 1996

SEX.com v roce 1996 Málem bych zapomněl na to nejdůležitější, kvůli čemuž jsem i u nás doma občas přišel o kapesné, když přišlo extrémní vyúčtování za vytáčený internet. Fotografie choulostivého obsahu byly na webu samozřejmě už v devadesátkách. A bylo velmi roztomilé otevírat je v desítkách okének Internet Exploreru, ve kterých se jedna po druhé pomaličku stahovala a vykreslovala šnečím tempem nejvýše 56 kb/s.

SEX.com dnes

Porn.com Podívejte se na web z roku 1998

Porn.com v roce 1998 Na internetech bylo už před 25 lety vše potřebné počínaje Živě.cz a konče...

Porn.com dnes

Myspace.com Podívejte se na web z roku 1996

Myspace.com v roce 1996 Na úplný závěr si ukažme podobu webů na dvou doménách, které tehdy ještě nikdo neznal. Tou první je myspace.com z roku 1996. Stejnojmenná komunitní síť přitom začala fungovat až v roce 2003. Kdyby to tak o ty roky dříve věděl majitel domény.