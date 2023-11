Jak vypadá vaše domácí Wi-Fi? Už máte šestku nebo mesh?

Nová anketa, tentokrát ale bez hlasování. Řešit budeme to, jak máte zasíťovanou domácnost. Už používáte router s podporou Wi-Fi 6, 6E nebo snad 7? Máte pouze jeden, nebo více jednotek? A jsou spojené do jedné mesh sítě, nebo běží nezávisle?

Ti, co bydlí v bytě, můžou popsat zkušenosti se zarušením Wi-Fi od sousedů. Ti, co mají rodinný dům, tak jestli nějak řešili příjem signálu i na zahradě. A běží vám vše bezdrátově, nebo máte ještě něco propojené ethernetem? Spousta otázek, pusťte se do psaní.

Jiří Kuruc

Zatím si musím vystačit s Wi-Fi 6, ale stejně zatím žádné zařízení s 6E nemám. Jako stará škola, snad už i boomer, stále tvrdím, že drát je drát, optika optikou a vzduch nechejme ptákům. A tak vše, co jde, připojuji raději kabelem. Byť mé oddání fyzickým nosičům tuhle nahlodala letní bouřka, kdy blesk vyřadil několik věcí v domácnosti, ale na ethernet se nedostal.

Jako hlavní router mám Synology WRX560 doplněný jednou starší mesh stanicí standardu AC, což na pokrytí rodinného domku a naše potřeby stačí. V síti je několik POE kamer, zvonek, nějaké prvky chytré domácnosti a spousta mobilních zařízení. Udržuji oddělenou síť pro hosty. No a díky tomu, že stojíme jako poslední barák ve vsi, s jedinými blízkými sousedy, užívá si naše Wi-Fina volné kanály bez rušení. Ta se ale má, a my s ní!

Lukáš Václavík

Mám doma dvě jednotky Asus ZenWiFi XT8. Vybíral jsem kvůli dobré softwarové podpoře, pěknému designu a dlouhému dosahu, což se mi v praxi potvrdilo. U Asusu se mi líbí ten jejich systém AiMesh, kdy se dají jednotlivé satelity dokupovat postupně, a rozšířit tím celou síť. Přitom ani nemusí jít o stejné jednotky.

XT8 jsem ale chtěl kvůli třípásmovému (nebo spíš „třírádiovému“) režimu, kdy jedna ze dvou 5GHz linek slouží jako backhaul mezi hlavním routerem, který je kousek od VDSL modemu, a satelitem, který je o patro výš. Vést tam ethernet by bylo příliš složité. Asus mi takhle zvládne pokrýt celý dům a ještě kousek zahrady, takže v létě na terase nemusím pálit gigabajty na mobilní síti.

Navíc podporuje Wi-Fi 6, což už dnes doma podporují všechna datově nejžravější zařízení (počítače, mobily, tablet, PS5). Ethernetem jsem připojil jen domácí server, který trůní kousek od toho modemu a hlavního routeru. Zatím mi tahle konfigurace plně vyhovuje. Internet mám pomalejší, po domácí síti nepotřebuji nutně posílat terabajty, takže upgrade na budoucí Wi-Fi 7 není na místě.

Karel Kilián

Doma máme jako hlavní router TP-Link Archer AX50, ke kterému je aktuálně připojeno 23 zařízení (20 vzduchem a 3 přes kabel). Podporuje Wi-Fi 6, což jsem v době, kdy jsem ho kupoval, bral jako investici do budoucna. Dnes tento standard využívají jen naše telefony – iPhone 15 Pro a Xiaomi 12. Naopak můj pracovní notebook si stále lebedí na Wi-Fi 5 a bohatě to stačí. Bydlíme v domě se třemi byty, takže zarušení nepozoruji.

Routery máme doma celkem dva – původní TP-Link TL-WR1043ND, který umí jen pásmo 2,4 GHz a podporuje pouze standardy 802.11b/g/n, jsme přesunuli do ložnice, odkud primárně pokrývá zahradu. K hlavnímu routeru je připojený přes powerlinkové adaptéry TP-Link, přičemž mohu konstatovat, že toto řešení je poměrně stabilní a spolehlivé.

Přes ethernet mám připojený jen powerlinkový adaptér a dvě disková pole (hlavní Synology a záložní D-Link), k nimž v dohledné době přibude ještě televize, kterou chci mít také připojenou kabelem z důvodu lepší stability a spolehlivosti.

Jakub Čížek

K zasíťování mého malého panelákového bytu naprosto stačí pomalu stárnoucí Wi-Fi 5 (802.11ac). Dílem i proto, že mám laptop (skrze dokovací stanici) i datově náročný multimediální přehrávač u televizoru připojený skrze 1Gb ethernet a ethernet je nakonec vyvedený také na balkon, kde s pomocí PoE napájí rádiový přijímač pro odposlech leteckého provozu ADS-B.

Jelikož mám doma hromadu podobných připojených hraček, spíše než next-gen Wi-Fi v krabici, nad kterou mám jen omezenou konfigurační moc, potřebuji zařízení, které si budu moci do posledního bajtu vypiplat k obrazu svému. Už roky se mi proto doma o síť stará Wi-Fi router a univerzální server v jednom Turris Omnia.

Omnia má na desce jeden volný mini PCIe konektor vyhrazený pro mSATA, a tak jsem do něj zacvaknul 1TB SSD. Jedna jediná plechová krabička mi dnes slouží jako síťová centrála, NAS i aplikační server a spaluje zlomek toho, co by zbaštily tři dedikované počítače.

Díky tomu, že má Omnia dostatek procesorového výkonu a RAM, zvládne i běh linuxových kontejnerů LXC. SSD proto z velké části okupuje kontejner s Ubuntu a Omnia funguje jako univerzální linuxový server chytré domácnosti i několika webů veřejně dostupných z internetu.

Petr Urban

Žiji v malém bytě, takže celý prostor pohodlně pokryje obyčejný router. Už pár let používám router kombinovaný s VDSL modemem od TP-Linku. Nebyl o moc dražší než všechny ty krámy před pár lety dodávané poskytovateli VDSL. Přesto mi nabídl skokově vyšší uživatelský komfort i výkon.

Z technologického hlediska to už není dělo, ale mým potřebám pořád stačí. Bezdrátová část podporuje standard 802.11ac a nic rychlejšího bych nevyužil. Nejpodstatnější pro mě při výměně routeru bylo, že šíří signál také v pásmu 5 GHz. Znám mnohem zarušenější bytovky, ale i tady už se signály v pásmu 2,4 GHz trochu bijí.

Teoreticky mě limitují 100megabitové síťové porty, jenže momentálně využívám právě 100megabitové připojení, takže sice jsme na hranici možností, ale dokud ji nepřekročím, tak to neřeším. (Lokální sítí data neprotahuji.) Přes ethernetový kabel k síti připojuji klasický desktop a dock pro pracovní notebook.

U notebooku na tom nesejde, ale desktop Wi-Fi nepodporuje a kabel představuje prosté a spolehlivé řešení. Protože mi router 5GHz signálem pokryje celý byt, mohl bych pásmo 2,4 GHz kolegiálně opustit. Jenže obměna zařízení trvá. Pásmo 5 GHz nepodporuje můj starý notebook a oprýskaný Kindle. Občas na návštěvu zajde někdo s laciným mobilem, který je na tom stejně.

A co vy, jak vypadá vaše domácí Wi-Fi?