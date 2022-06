Jak vypadá ideální mobil? Stále čekáme na bateriovou revoluci (Podcast Živě)

Smartphony nám velmi rychle dospěly a vesměs nám dělají radost, v pár věcech nás ale štvou. Jaké nedostatky by podle nás měli výrobci napravit? V první řadě by to chtělo revoluci v akumulátorech. Občas to vypadá nadějně, žádná úžasná technologie ale stávající a nedostačující typy baterek stále nenahradila. Co dalšího bychom si přáli, se dozvíte v dalším Podcastu Živě.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

Poslouchejte nás v podcastových aplikacích Podcast Živě najdete také na Spotify, kde se můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službách Apple Podcasts a Google Podcasty. Pořad lze odebírat i prostřednictvím RSS. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte jej. V našem podcastovém kanále teď najdete také videopořad Týden Živě. Ve zvukové podobě zde vychází každé pondělí.

Zdroje: V tomto pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.