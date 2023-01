Jak vyhledáváte na internetu? Zkusili jste nahradit Google?

Od webových katalogů, přes fulltextové vyhledávaní až k AI odpovídačům. Jsme na prahu nové éry, která může ukončit čtvrt století dlouhou dominanci Googlu. Pro některé už ale Google skončil. Z obav o soukromí mohli přejít jinam. Nebo jim nestačí na všechno a doplňují jej specializovanými vyhledávači.

A o tom bude dnešní anketa, tentokrát bez hlasování. Jak a čím vyhledáváte na internetu? Zkoušeli jste nějaké alternativy Googlu? Nebo máte nějaký speciální jednoúčelový vyhledávač, který je v dané oblasti nejlepší?

Marek Lutonský

Vyhledávám v Googlu; a nemám moc radost z toho, jak velký má u mě monopol. Když teď přemýšlím, používám ho i pro vyhledávání na konkrétních webech, kdy dotazy velmi často doplňuji operátorem site. Jen na málo webech sáhnu k jejich internímu vyhledávání – za všechny třeba u Heureky, která má slušný našeptávač produktů a kategorií. Nebo na Facebooku, ale tam kvůli tomu, že ho Google dobře neindexuje.

Ani si vlastně nevzpomínám, že bych kdy používal něco jiného než Google. Na konci devadesátek jsem na něj snad přešel rovnou z prababičky AltaVisty. Dnes jen čas od času na pár dotazech vyzkouším Bing. A Seznam otvírám pro kontrolu pozic stránek Živě.

Doplněno: Až po vydání jsem si vzpomněl na desítky ručně připravených zkratek, které v prohlížeči Edge používám pro rychlé vyhledávání na Googlu. Některé mi otevřou rovnou konkrétní web, jiné s parametrem %s% čekají na zadání vyhledávaného slova. Nemusí to být ani pouze slovo, tímto způsobem dostanu třeba do Deeplu klidně i celé věty.

Petr Urban

Skoro všechno hledám pomocí Googlu, ale občas mě nová instalace prohlížeče pozlobí tím, že mě vrhne do spárů Bingu (Edge), Yahoo (Vivaldi) apod. V nejpoužívanějších prohlížečích mám ovšem nastavené také jiné vyhledávače, a to na písmenné zkratky. Pokud chci něco dohledat na Wikipedii, jdu přímou cestou. V adresním řádku napíši „w“ a pak klíčová slova.

V Googlu používám některé běžné operátory. Nevylučuji ani použití vyhledávačů integrovaných do internetových služeb. V celkovém objemu vede Google, ale samozřejmě hledám tweety ve vyhledávači na Twitteru, podobně to mám i s dalšími sociálními sítěmi a službami. Když si např. zapnu Disney+, tak taky vyhledávám přímo v něm, to se ani nedá obejít.

Můžu si ale předem najít, jestli je daný film dostupný v té či oné službě. To dělám a začínám opět na Googlu. Ačkoli se na video nespecializuje, často mi na základní použití stačí, i když se chci třeba podívat na nějaký obsah na YouTubu. Ale youtubovský vyhledávač používám pochopitelně také zejména když potřebuji filtrovat.

Jakub Čížek

Prakticky na vše používám Google, jsem na něj zvyklý a nic jiného nepotřebuji. Jistě, stejně tak bych se asi bez problému naučil hledat v Bingu nebo Seznamu – ty rozdíly jsou pro běžné používání minimální –, ale ze stejného důvodu k tomu nemám důvod. Že je něco +/- stejné, pro mě určitě není motiv k přechodu. Koncepčně se alespoň trošku liší snad jen DuckDuckGo, nicméně cílí na jiného zákazníka.

Já totiž od vyhledávače nevyžaduji, aby byl anonymní. Sakra, já chci, aby mě naopak sledoval, učil se na mně a konečně mi začal nabízet ty dlouho slibované personifikované výsledky. Po letech to neumí ani Google, byť jsem mu předal v podstatě veškerou svoji digitální existenci, takže se vždy pousměji, když z něj někdo dělá novodobého bubáka.

Lukáš Václavík

Nemám z toho dobrý pocit, ale prakticky veškeré webové vyhledávání u mě obstarává Google, přičemž z něj se pak dostanu i na ty různé Heuréky, IMDB apod. Je pro mě jednodušší použít jej, protože má dobrý našeptávač, poradí si překlepy, nepřesnými názvy a můžu u něj použít různé operátory. Dost často se omezuji na doménu (site:něco.cz), jazyk, časový rozsah…

Napřímo na konkrétním webu hledám specifické věci. V soukromí to je typicky hudba nebo filmy, protože Google (moc) neindexuje streamovací služby. Pak také adresy, protože mám raději Mapy.cz. Nebo tweety, protože na Twitteru je to opravdu v reálném čase. Při práci pak často rovnou prohledávám speciální databáze, jako jsou evidence ČTÚ, obchodní rejstřík na Justice.cz, registr živnostenského podnikání, úřad průmyslového vlastnictví. Snad každý týden při psaní narazím na problém, který pak dohledávám v Internetové jazykové příručce ÚJČ.

Ale proč ten špatný pocit z Googlu? I když odvádí práci dobře (vlastně nejlépe v oboru), děsí mě právě to, že jej dlouhodobě nedokážu ničím nahradit. Nerad jsem na něčem závislý. Jenže tu a tam zkouším alternativy a ony nefungují ve vícejazykovém prostředí, které potřebuji. Nelíbí se mi ani to slídění. Já vlastně nepotřebuji, aby mě Google znal a generoval mi výsledky na míru. Tím mě jen uzavře do nějaké bubliny. Jiné vyhledávače mě často dostanou na weby, které neznám. Google prioritizuje ty, které jsem navštívil.

Karel Kilián

Prakticky pro všechna vyhledávání používám už opravdu mnoho let Google. Umím pracovat s jeho operátory, takže mi téměř za všech okolností vrací relevantní výsledky. Zkoušel jsem i jiné vyhledávače, ale nenabyl jsem dojmu, že by vracely lepší výsledky - spíš naopak. Jednou z velkých výhod Googlu je schopnost vyhledávání obrázků a fotografií s otevřenou licencí.

Když píšu článek a potřebuji si dohledat kontext nějaké aktuální události, nejčastěji si pomáhám vyhledáváním v rámci RSS čtečky Feedly. Často pomůže, občas bohužel nikoli. Sem tam podobně dobře poslouží pro tyto účely pokročilé vyhledávání v rámci Twitteru.

Na hledání zboží používám samozřejmě Heuréku, pokud potřebuji upřesnit nějaký encyklopedický pojem, nejčastěji sáhnu po Wikipedii (většinou po té anglické). Možná poněkud netradičním způsobem používám české Mapy.cz k vyhledávání českých názvů měst či územních celků.

Martin Nahodil

Ve většině případů všechno začíná na Googlu. Tenhle vyhledávač používám už od začátku mého fungování na internetu a nikdy jsem neměl vyloženě potřebu to měnit. Nejsem ale zase takový lenoch, abych přes něj hledal úplně všechno. Třeba když se z Googlu dostanu na Wikipedii a pak si tam potřebuju najít něco dalšího, využiju místní vyhledávač. Takhle to funguje prakticky vždy. V případech, kdy vím, kde potřebné informace najdu, přeskočím krok s Googlem a jdu rovnou na konkrétní web. Mezi ty v mém případě spadá třeba Metacritic, IGDB, Steam atd.

Filip Kůžel

Pouze a jen Google.

je vždy po ruce

podává konstantní výsledky

je skvěle integrovaný do Androidu

znám a používám některé jeho pokročilé funkce

Markéta Mikešová

Hledám na Googlu, jiné vyhledávače mě moc neberou. Hlavně mám všechny Google účty synchronizované napříč zařízeními a s jiným vyhledávačem bych tu synchronizaci nemohla využít na maximum. Na konkrétních webech vyhledávám primárně v případě netechnických zpráv (ČTK) nebo cest veřejnou dopravu (IDOS). Dost vyhledávám i informace na twitteru, často mě to dovede k výsledku rychleji než jiné způsoby.

Martin Chroust

Vyhledávám na Googlu či přímo na zpravodajských webech. Zajímavým zdrojem je pro mě i Reddit, a to v celé řadě kategorií, takže spoustu informací vyhledávám přímo ve vláknech podle tématu (/r). Na Google jsem si už za posledních pár let zvykl, a beru jej jako nepsaný standard.

A proto jsem často dost nepříjemně překvapený, jakmile čirou náhodou zabrousím na konkurenční vyhledávače. Pomiňme vizuální stránku, obsahově na tom konkurence není moc dobře, a tím mám na mysli i český Seznam. Při hledání má podle mého názoru Google oproti Seznamu přesností výsledků v TOP10 stále navrch.

Tomáš Holčík

Jasně vede Google, ale čím víc jej používám, tím víc si uvědomuji postupy, které podvědomě dělám pro filtrování výsledků. U prvních pozic očekávám placené a tedy málo ideální výsledky, musím si hlídat, zda hledaná slova opravdu nabízené výsledky obsahují, také více různými dotazy ladím formulaci pro optimální výsledek. Řekl bych, že mé „google-fu“ je silné a dokážu stránky rychle najít, nebo potvrdit, že řešení mého problému nejspíš neexistuje.

Na Google ale nehledám nic o filmech či seriálech, na to je IMDB a jejich dostupnost ověřuji na filmtoro. Pro zboží mám také raději Heureku, než Google a velmi se mi líbí Perplexity.ai, který lépe reaguje na lidsky zadané dotazy. Kdyby Google pro hledání zcela vypadl, asi bych to přežil. Nebylo by to ideální, ale na internetu jsem fungoval i v době, kdy fulltextový vyhledávač teprve někdo čáral na čtverečkovaný papír do sešitu.

A jak na internetu vyhledáváte vy?