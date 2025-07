Jak dobře vybrat tiskárnu. Kdy se vyplatí laserová a kdy je lepší tankový inkoust

S každým dalším rokem se stále více informací přesouvá z papíru do virtuálního světa. Tento trend je nezvratný a bude pokračovat, přesto mají tiskárny na trhu své nenahraditelné místo. Je ale pravdou, že zatímco jeden ji používá třeba denně, jiný za rok nevytiskne ani papír. O to složitější je úkol, jak správnou tiskárnu vybrat.

Pokračování 4 / 7

Výbava a funkce

S rostoucí cenou roste výbava tiskárny a vždy musíte zvážit, co potřebujete a co je zbytečné. Dejte si pozor především na nejlevnější modely komunikující pouze přes USB. Velmi pravděpodobně máte v domácnosti více zařízení, počítačů a notebooků, jejichž majitelé budou chtít tisknout. A je velmi otravné buď neustále přepojovat kabel, nebo si posílat dokumenty do počítače připojeného k tiskárně.

Pokud je tiskárna vybavena Wi-Fi nebo připojena do sítě přes LAN, přidá si ji každý a funguje nezávisle. Spolu se síťovou konektivitou také přibývají funkce tisku přes internet, snadný tisk z mobilů či tabletů apod. Tiskárna pak obvykle nabízí i webové rozhraní, kde můžete snadno kontrolovat její stav, tiskové úlohy, opotřebení součástí apod. Většina moderních tiskáren dnes nabídne podporu protokolů Wi-Fi Direct, Apple AirPrint nebo Mopria, takže je bezdrátově připojíte ke všem počítačům či mobilům.

Přínos klasického skeneru je nezpochybnitelný, pokud tu a tam potřebujete zkopírovat určité dokumenty nebo jiné podklady. Jde o řešení rychlé, bezproblémové, funguje na jedno tlačítko. Současně dnes ale funkci skeneru zdárně nahradí mobilní telefon a sami výrobci tiskáren nabízejí aplikaci, která s procesem pomůže. Je-li tiskárna připojena do sítě (či přes cloudovou službu do internetu), nasnímaný dokument si vytisknete. Jde o zdlouhavější proces, v mobilu ale můžete provést určité úpravy dokumentu, třeba snadno vymazat informace, které v kopii nechcete.

Nejoblíbenější multifunkční zařízení: tiskárna, skener, kopírka

Canon Pixma TS3450 nabízí 12 obchodů za ceny od 591 Kč Porovnat ceny

Brother DCP-T720DW nabízí 41 obchodů za ceny od 5 475 Kč Porovnat ceny

Další oblíbená multifunkční zařízení

Automatický podavač skenovaných dokumentů zvyšuje cenu tiskárny, ale ti, kdo jej využijí, na něj nedají dopustit. Zkopírování třeba dvacetistránkového dokumentu je otázkou stisku tlačítka místo ručního kopírování každé stránky. Uplatnění tak nachází především v kancelářích.

Bohužel výrobci šetří výrobní náklady, kde se dá, a platí to i pro sekundární podavače papíru. To, co bylo dříve samozřejmostí, je dnes spíše výjimkou, kterou si musíte při výběru pečlivě pohlídat. Pokud často tisknete dokumenty, a k tomu i obálky či samolepicí štítky na zásilky, nemusíte při každém tisku obě média přehazovat, stačí při tisku zvolit správný zásobník. Výrazně to šetří čas a zvyšuje produktivitu.

Samostatná disciplína je tisk fotografií. Věnujeme se mu v následující části článku.