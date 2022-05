Jak dobře vybrat router. Potřebujete Wi-Fi 6, co nejvíc antén a fyzických portů

Stále platí – a zůstane to tak celý letošní rok –, že Wi-Fi 6E bude záležitostí high-endových routerů s vyššími cenami nad 4–5 tisíc korun. Do levných modelů pod dva tisíce korun se 6 GHz dostane nejdříve v roce 2023.

Pokud budete vybírat mezi běžnými routery, které lze do mesh sítě zapojit, nijak výrazně nemusí stoupat ani náklady. To představuje oproti době před několika lety, kdy jsme o mesh systémech slýchávali poprvé, velký rozdíl. Tehdy znamenal mesh systém specializované řady zařízení, kdy pořízení tří stanic vyšlo jednoduše na částku kolem desíti tisíc. Aktuálně lze pořídit centrální router s podporou mesh kolem dvou tisíc a za každou další rozšiřující stanici můžete počítat s cenou kolem patnácti stovek.

Například TP-Link začal mezi těmito zařízeními s řadou Deco, postupně ale přidal i standard One Mesh, kde nabízí mnohem větší počet podporovaných routerů a extenderů. Vzájemně ale Deco a One Mesh nejsou kompatibilní. Asus má svůj systém AiMesh, D-Link systém Covr a Zyxel potom Multy.

Routery jsou v nich vzájemně propojeny a všechny stanice se pro koncové zařízení tváří jako jedna síť. Při přechodu z místnosti do místnosti nebo z patra do patra tak není potřeba síť měnit. Jednotlivé stanice si telefon nebo notebook předávají mezi sebou a díky tomu vůbec nedochází k přerušení připojení.

S výslovností je to složitější

Jak jsme zjistili v anketě mezi čtenáři i redaktory, nejčastěji – a s velkou převahou před ostatními variantami – se slovo router v Česku vyslovuje jako routr. Mnohem méně používané je rautr nebo rútr.



Takhle to dopadlo v anketě na Facebooku Živě

A jak by to mělo být správně anglicky? Routr tam neuslyšíte, ale ani v angličtině to výslovnost jednoznačná. Zatímco v britské výslovnosti naprosto převažuje rútr, v americké je to napůl. Zde se mnohem častěji můžete setkat s rautr, ale ani rútr není výjimkou. (Přepis výslovnosti je ve všech případech přibližný.)

Výslovnost v obou případech vychází ze slova route, což znamená cesta, trasa, v případě slovesa vést, směřovat, nasměrovat. Přesně to také router v počítačové síti dělá. Jenže zatímco britská angličtina má pro route jedinou výslovnost rút, v Americe se používá rút i raut.

Aby to nebylo tak jednoduché, situaci ještě komplikuje dřevoobráběcí nástroj ruční horní frézka. Ano, je to také router, u něj ale výslovnost vychází ze slova rout, což v tomto významu znamená rýt, vyrýt nebo vytvořit rýhu. A to je raut v britské i americké angličtině.

Rozdíly s výslovností pěkně ukazuje následující video:

Nejoblíbenější routery s Wi-Fi 6