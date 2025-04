Jak dobře vybrat reproduktory k počítači. Na vzhledu nebo podsvícení nezáleží, hlavní je zvuk

1 / 6



Pokračování 2 / 6 Stereo, nebo hrombednu? I reproduktory k počítači mají za sebou pestrý vývoj. V ranných dobách, kdy se počítače naučily hrát, jsme hromadně nakupovali plastové bedýnky za pár korun. S příchodem DVD, prostorového zvuku a pokročilých externích karet, se všichni zbláznili do sestav 5.1, aby se obklopili zvukem. Nadšení ale celkem rychle opadlo, reproduktorových sestav 5.1 najdete na trhu doslova jen několik. Pomyslným ideálem se na čas stala sestava 2.1, tedy malé satelity doplněné o subwoofer schovaný pod stolem. A v posledních letech se vrátily do popředí klasické stereo reproduktory.

Je to neuvěřitelné, ale Logitech Z-906 ( ) se na trhu drží už přes 12 let. Jde zároveň o docela levnou cestu k prostorovému zvuku, který je naladěn zejména pro herní zážitky Trudomyslnost covidové práce z domu chtěli uživatelé zahnat alespoň kvalitním poslechem hudby. Přitom šlo o tytéž uživatele, kterým v obývacím pokoji hrají sestavy známých jmen. Někteří výrobci této příležitosti využili a začali své zkušenosti zúročovat v malých, ale kvalitních aktivních reproduktorech k počítači. Ne všichni se ale dokázali prosadit do tradičních počítačových obchodů a e-shopů, kde kralují „počítačové“ značky Logitech, Creative či veleznámý Genius. Naopak se dostávají do obchodů určených pro milovníky audia, a tam může vést i vaše cesta. Computer doporučuje Fenda F&D R23BT: Nejlepší volba v této cenové kategorii. Dobré zpracování, dálkové ovládání a Bluetooth jsou silnými argumenty. Zvuk samozřejmě není „hi-fi“, je ale univerzální pro hudbu všech žánrů, film i hry. Edifier R1700BTS: Reproduktory s hezkým vzhledem, dálkovým ovládáním, a hlavně s překvapivě příjemným a zábavným zvukem. Skvělý poměr ceny a kvality. Současně různí výrobci chtějí tlačit své přenosné reproduktory jako příslušenství vhodné k počítači či notebooku. Ač ty dražší nabízejí skvělou kvalitu přednesu, z pohledu čistoty, vyváženosti, kvality zvuku, a zejména důrazu na stereo prostor se klasickým sestavám za podobnou cenu nic nevyrovná. Ale jak poznat kvalitní reproduktory?

Pokračování 3 / 6 Jak poznat kvalitní reproduktory? Nejzásadnější otázka s nesnadnou odpovědí. Pokud nahlédnete na nabídku internetových obchodů, zaútočí na vás záplava barevně blikajících bedniček s cenou v řádu klidně i nízkých stokorun. Je jasné, že za takovou výrobní cenu nelze vyprodukovat nic kvalitního, zvlášť, když polovina nákladů padla právě na osvětlení. Takové ozvučení postačí desetiletému synkovi pro hraní Minecraftu, jde ale o vyhozené peníze. Výrobce, který chce zaujmout vzhledem, chce jen zastřít nekvalitu toho důležitého, zvuku.

V nadupané kategorii mezi dvěma a třemi tisíci představují Wavemaster Base ( ) zajímavou volbu pro toho, kdo nemá na stole mnoho místa. I přes svoji velikost nabízejí skvělý zvuk s možností vyladění, a nechybí ani podpora Bluetooth V technické specifikaci se obvykle dočtete frekvenční rozsah, výkon, někdy i použitý materiál, počet měničů poznáte podle fotografií. Problém je, že ani jeden z těchto údajů vás ke kvalitním bednám spolehlivě nepřivede. Můžeme jen odhalit jistá vodítka: Frekvenční rozsah může a nemusí být pravdivý údaj. Lze pochybovat, že zejména u levnějších beden výrobce provádí složitá měření, aby zjistil, jaké frekvence reproduktory zvládají. A uživateli je jasné, že sestava 2.1 se subwooferem bude basovat lépe než samotné stereo reproduktory. Na udávaný frekvenční rozsah se ale můžete spolehnout u audio výrobců, pro které je pravdivost deklarovaných údajů záležitostí cti.

Co by to bylo za přehled reproduktorů bez výrobce Genius. Obvykle nabízí za nízkou cenu zajímavé zpracování ve dřevě, přičemž zvuk je adekvátní k ceně. Model Genius SP-HF 800A ( ) je na trhu už čtyři roky Orientace podle počtu měničů také nemusí vést ke správnému cíli. Podvědomě bychom upřednostnili reproduktory, které mají tři měniče – pro basy, středy a výšky. Aby ale takový reproduktor fungoval správně, musí mít uvnitř kvalitní „výhybku“, která vstupní signál správně frekvenčně rozdělí mezi jednotlivé měniče a vše musí krásně ladit. Jistě tušíte, že takové řešení je nákladné a nelze jej úspěšně vměstnat do bedýnek za cenu v nízkých tisících. Proto jsou obvyklejší dvoupásmové reproduktory, které mají středo-basový měnič a výškový měnič. Méně měničů znamená, že výrobce může sáhnout po kvalitnějších komponentech. Totéž platí pro větší reproduktory: pokud obsahují více stejných měničů, znamená to sice, že mohou hrát hlasitěji, ale nebudou hrát kvalitněji. Výrobce raději investoval do počtu, efektu, lákavosti pro oko – ne do kvality měničů. Při nákupu reproduktorů navštivte raději obchody, které se specializují na domácí audio než prodejce počítačů Ještě těžší situaci má výrobce při volbě sestavy 2.1, tedy subwooferu a pokud možno malých satelitů. Ty jsou lákavé, protože ne každý má velký a hluboký stůl, na který se vejdou hezké dřevěné bedny. Do satelitů se často nevměstnají dva měniče, proto ten jediný musí zastat středy i výšky. A subwoofer musí být správně nastaven tak, aby se jeho nejvyšší frekvenční pásmo stýkalo s pásmem měničů v satelitech. U levných 2.1 sestav proto často neuslyšíte „vyšší basy“, ale jen dunění, pak nic, a pak už středy a výšky. Takovou charakteristiku oceníte spíše jen u her nebo akčních filmů, nikoli u poslechu hudby. Ani použité materiály nemusejí být směrodatné a opět se vracíme k oné pečlivosti výrobce. Jinými slovy: je lepší mít kvalitnější měniče a elektroniku v bytelném, byť plastovém těle než méně kvalitní měniče v dřevotřísce. Dřevěný reproduktor automaticky neznamená kvalitní reproduktor, a platí to zejména pro nižší ceny v rozmezí jednoho a dvou tisíc. Zajímavou alternativou mohou být studiové monitory nebo reproduktory typu nearfield.

Pokračování 4 / 6 Co jsou to studiové monitory? Technicky jsou to aktivní stereo sestavy, které se dají připojit k počítači, ale prakticky mají ke zvuku úplně jiný přístup než klasické počítačové značky. Monitory jsou posledním místem kontroly, kde se zkouší finální zvuk nahrávky, je na ně tedy kladen obrovský tlak ohledně čistoty přednesu, dynamiky, a hlavně musí zahrát úplně všechno. Pokud máte hudbu skutečně rádi a chcete ji slyšet v podobě, jak ji muzikant vyprodukoval, je tohle ta správná cesta. Zapomeňte ale na dunící basy, silné efekty a typickou „V“ charakteristiku. Někdo by tyto reproduktory dokonce označil za nemuzikální a nudné. Opravdu nemusejí sednout každému. Také často zapomeňte na cingrlátka okolo jako bezdrátovou konektivitu, výstup na sluchátka nebo snadnou úpravu zvuku.

Referenční monitory ocení všichni, kdo chtějí přesný, a nikoli zrovna zábavný zvuk. M-Audio patří v této oblasti ke špičce a model BX4 BT nabízí nejen bezdrátovou konektivitu, ale i skvělou cenu okolo 3 500 Kč za pár. Nebo model BX4 bez Bluetooth, který stojí Možná se pro vás budou skvěle hodit spíš takzvané nearfield reproduktory vhodné pro poslech zblízka. Takovéto reproduktory jsou obzvláště vhodné k počítači, protože od nich sedíte třeba jen 60 cm daleko. Nearfield umí i při nízké hlasitosti skvěle vyplnit prostor, takže máte dojem, že vás hudba obklopuje. Rozumíte filmovým dialogům, efekty mají sílu, a přesto může v pokoji vedle vás spát dítě, které nevzbudíte. Nevýhodou nearfieldu je horší ozvučení velkého prostoru, protože reproduktory mají často velkou směrovost a zvuk si užije jen ten, na kterého bedny přímo míří. Jinak studiové monitory se velmi často prodávají samostatně, pro pár tedy musíte cenu vynásobit dvěma. Jak reproduktory k počítači připojit?

Pokračování 5 / 6 Možnosti připojení Klasické stereo reproduktory se připojují nejčastěji pomocí běžného audio kabelu 3,5mm jack, nebo přes RCA (banánky) a 3,5mm jack do výstupu na sluchátka notebooku nebo zvukové karty. Výrobci stále častěji nabízejí i připojení přes USB, kdy se reproduktory přihlásí jako další zvuková karta a samotný D/A převod vzniká až v reproduktorech samotných. Výhodou tohoto řešení je eliminace různých zdrojů rušení, která mohou vznikat zejména na integrovaných zvukovkách levných základních desek. Computer doporučuje Presonus Eris 5BT: Studiový reproduktor, které se zaměřují především na věrnost přednesu. Menší modely 3.5 a 4.5 se zaměřují na středy a výšky, nejvyšší model E5 přidává i skvělé basy. Ve druhé generace dorazil i Bluetooth 5.0 pro bezdrátové připojení. AQ M25: Oblíbená klasika českého výrobce s dřevěnou konstrukcí, vynikajícím zvukem a skvělou konektivitou, včetně USB a Bluetooth s podporou kodeku aptX. Klipsch ProMedia Heritage 2.1: Vyvážená a skvěle vypadající 2.1 sestava, která se skvěle hodí na každý pracovní stůl. Zřetelné středy a cinkavé výšky doprovází hutné basy subwooferu. Bezdrátové připojení přes Bluetooth je příjemnou funkcí, která umožní poslech hudby přímo z mobilu bez nutnosti zapnutého počítače, anebo ušetříte jeden drát od notebooku. Opět ale pamatujte: více funkcí a konektivity znamená vyšší náklady, které musel výrobce ušetřit jinde. V současné době se také začíná prosazovat nová kategorie reproduktorů: počítačové soundbary. Začali je nabízet výrobci herních periferií a obvykle slouží k postavení před monitor. Často nestojí málo, několik tisíc, a za totožnou cenu obvykle koupíte stereo reproduktory, které nabídnou lepší přednes, širší prostor i větší dynamiku. Zatímco soundbary k televizoru mají smysl, v testech v Computeru jsme se přesvědčili, že k počítačům, zvláště pak pro poslech hudby, zvolte raději klasickou stereo sestavu. Má význam vybírat z produktů známých výrobců?

