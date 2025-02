Jak dobře vybrat počítačový zdroj. Berte co nejtišší a nepřežeňte to s výkonem

Na kvalitu počítačového zdroje má klíčový vliv cena. Levnější součástky mají nižší efektivitu i životnost, levnější ventilátory jsou hlučnější, konstrukce zdroje méně důmyslná a kabely jednoduché, bez opletení a s minimem konektorů.

S každou korunou ušetřenou na zdroji se zvyšuje riziko problémů nejen v budoucnu, ale už při montáži. Nakonec nic neušetříte, protože zaplatíte více na účtech za elektřinu. Dnes, kdy její cena roste do závratných výšin, se více než kdy jindy vyplatí investovat do dražšího, ale efektivnějšího zdroje.

Co můžete za své peníze čekat?

Do 1 000 Kč: Jsou to nejobyčejnější počítačové zdroje, na kterých se šetřilo, kde mohlo. Lze narazit na tiché s obstojnou kvalitou, jde ale o vzácný jev. Hodí se maximálně do kancelářských sestav.

Do 2 000 Kč: Pokud nebudete chtít vysoké výkony nad 500 W, jde většinou o dobré zdroje s dostatečnou účinností, ale i zde je obtížnější najít takové, které budou tiché.

Do 3 000 Kč: Kvalitní zdroje s vysokou účinností a už i výkonem. Na hlučnější kousky narazíte obtížněji, často už také mají praktickou modulární kabeláž.

Nad 3 000 Kč: S cenou roste jak maximální zatížitelnost zdrojů, tak jejich efektivita, začínají se objevovat i pasivně či semipasivně chlazené, přičemž ty hlučné či nekvalitní bývají vzácností.

Uvědomte si, že u levného zdroje nehrozí jen otravný vyšší hluk, který nijak neovlivníte. Je zde ale také riziko, že při vysoké zátěži či delším provozu zdroj shoří a vezme s sebou do křemíkového nebe také některou z komponent, které napájí.

V další části článku se budeme věnovat ideálnímu výkonu zdroje. Klikněte na šipku