Jak dobře vybrat počítačovou skříň. Vezměte raději větší a ergonomie je důležitější než podsvětlení

Pokud do kvalitní počítačové skříně investujete rozumné peníze, odmění se vám především dlouhou životností. S velkou pravděpodobností to bude jediná komponenta, která může přežít třeba pětici různých sestav. Se stejnou skříní tak není problém fungovat třeba deset patnáct let.

Šetřit na skříni je rozumné pouze u levných počítačů, kde by nedával smysl nákup skříně, která je drahá podobně jako hlavní komponenty sestavy. I levnější modely ale mohou nabídnout všechny podstatné vlastnosti, podle kterých je dobré počítačovou skříň vybírat.

Nejoblíbenější počítačové skříně

Podívejte se na další oblíbené skříně pro PC

Sáhnete-li naopak po skříni z vyšší třídy, už může jít nejen o perfektní ergonomický model s nesmrtelným zpracováním, ale zároveň o líbivou designovku.

Výrobci, kteří se na toto odvětví specializují, hledají nové materiály i tvary. Dopřát si tak budete moci skříně s výrazným využitím skla, ale i modely se zcela odlišným konceptem uložení komponent – třeba pro zkvalitnění pasivního chlazení. Stále ale platí, že vzhled nemá být parametrem s nejvyšší prioritou.

Nejdůležitějšímu parametru počítačové skříně, její velikosti, se budeme věnovat v další části článku. Klikněte na šipku. Vzhledem k tomu, že skříň budete nejspíš používat dlouho, musíte zde myslet i na budoucnost.