Pořízení nového notebooku, komponent nebo periferií nemusí proběhnout nejběžnější cestou přes velký e-shop. Pokud výběru věnujete úsilí, trpělivost a několik hodin komunikace, můžete zboží ve velmi dobrém stavu pořídit i z druhé ruky. Tím máme na mysli inzertní weby, ale také repasované zboží, rozbalené produkty nebo zařízení v jiném než novém stavu. V tomto článku se budeme věnovat především běžným bazarům. Nejde jen o produkt. Důležité je, kdo prodává Při prohledávání inzertních webů platí pravidlo chladné hlavy. Když objevíte extrémně výhodnou nabídku, existují dvě možnosti: buď jste vyhráli jackpot, nebo jde o podvod. Asi je zřejmé, která je pravděpodobnější. Ať už jde o notebook, komponentu, nebo jen periferii za pár stovek, vždy si nabídku pečlivě projděte, klidně s mírnými předsudky a skepsí. Vedle posouzení zvolené ceny s ohledem na stav zboží nezapomeňte zkontrolovat i profil uživatele. Jedná-li se o neověřený profil, využít k tomu můžete e-mail nebo telefonní číslo, které jednoduše zadáte do Googlu. Existuje velká šance, že se dozvíte další informace o prodávajícím třeba včetně minulých inzerátů. Dalším snadným nástrojem pro odhalování podvodných inzerátů je reverzní vyhledávání fotek. Stačí jednu bazarovou fotografii stáhnout a opět zapátrat na Googlu, Yandexu nebo TinEye. Pokud se v minulosti již na webu vyskytla, nejspíš jde o podvod. Chystáte-li se k bazarové koupi dražšího zboží, pak je dobré trvat minimálně na telefonním kontaktu. Od prodávajícího získáte další podrobnější informace, hlavně tím ale můžete odfiltrovat část podvodných inzerentů, kteří z velké části nejsou k telefonátu svolní. Jistotou je samozřejmě osobní předání konkrétního zboží s důkladnou prohlídkou a vyzkoušení funkčnosti na místě. V další části článku – klikněte na šipku – se ještě zastavíme u posouzení výhodností nákupu bazarového zboží. Zmíníme, jaká práva vám dává občanský zákoník, jak je to s možností odstoupit od obchodu, jak se uplatňuje záruka

Bude to opravdu výhodná koupě? Především u počítačových sestav, ale i notebooků, procesorů nebo grafických karet je dobré zvažovat také dlouhodobou výhodnost bazarového nákupu. I když totiž půjde o solidní a výkonný model, konkurující těm současným, může se při dlouhodobějším používání prodražit především neefektivním chodem. Příkon aktuálních notebooků i sestav může být řádově nižší než u modelů z doby před pěti lety, o těch starších nemluvě. Při každodenním několikahodinovém používání se tak může bazarový produkt ve srovnání s novým strojem prodražit už po prvních letech. Stejně tak je dobré posoudit potenciál konkrétního zboží. Pokud neprahnete po jednom konkrétním modelu z dané kategorie, vždy si u vybrané varianty ověřte poruchovost. Tuzemské e-shopy bohužel přestaly zobrazovat míru reklamovatelnosti, pomoci ale mohou diskuze přímo v obchodech nebo třeba v rámci srovnávacích webů. Tady se jednoduše řiďte obdobnými pravidly jako v případě nákupu nového zboží, jen si riziko poruchy nebo nespolehlivého chodu vynásobte. Bazarová legislativa Od roku 2012 pamatuje zákoník i na prodej opotřebovaného zboží mezi dvěma fyzickými osobami. I kdybyste o prodeji nesepsali kupní smlouvu, kde by byla práva obou stran a podmínky obchodu vymezena, nezůstanete jako kupující zcela bez ochrany. Nejdůležitější je samozřejmě řešení vadných produktů. Jakákoli vada (i skrytá), o které jste nebyli informováni prodávajícím, je důvodem ke kompenzaci. Ta může mít podobu slevy (tedy vrácení části peněz), ale i kompletního zrušení obchodu. Vady je ale potřeba řešit neprodleně po obchodu a jejich dokazování samozřejmě zůstává na vaší straně. Naopak v případě, že inzerát, na který jste zareagovali, obsahoval dostatečné informace o vadách, prodávající nebude mít žádnou povinnost na vaše případné stížnosti reagovat. Objevené vady nespecifikované v inzerátu jsou podle zákona důvodem ke zrušení obchodu nebo kompenzační slevu Protože obchod probíhá mezi dvěma fyzickými osobami, neplatí ani žádná lhůta pro vrácení zboží. Z e-shopů známe dvoutýdenní ochranou dobu, kdy je možné zboží i bez udání důvodu vrátit. To však pro bazary neplatí – a to ani v případě, že si zboží necháte zaslat bez dřívější fyzické kontroly. Když vám prodávající nabídne zkušební lhůtu, je to pouze z jeho dobré vůle. Zároveň ale nebude nijak vymahatelná v případě, že by si ji rozmyslel. Důležitým legislativním parametrem je také přenositelnost záruky. Pokud vám ji prodávající poskytne v podobě běžné účtenky z kamenného obchodu, získáte jistotu toho, že případnou reklamaci můžete uplatnit standardní cestou. Obtíží však může být faktura na cizí jméno v případě e-shopů. Ty totiž mohou požadovat zahájení reklamačního řízení s původním nakupujícím. U větších tuzemských e-shopů by reklamace s cizím dokladem neměla být problémem, u menších obchodníků už ale můžete narazit na obstrukce. Na dalších stránkách rozebereme, na co si u jednotlivých kategorií zboží dát pozor. Začneme počítačovými sestavami