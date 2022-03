Jak vybrat ideální notebook. Nepotřebujete nejvyšší výkon, potřebujete výkon na míru

Pohodlné kancelářské lehké notebooky s dobrou výdrží a výkonem. Tady už také najdete přesné kvalitní displeje s vyšším jasem. Je to také výchozí zóna pro herní notebooky s výkonem pro hraní na displeji FullHD.

Základní notebooky pro procházení webu, přehrání filmů nebo psaní dokumentů ve Wordu či Excelu. Čeká vás slabší výkon, nejhorší displeje, těla s šetřením na každém místě. Počítejte s jednou, nejvýše dvěma spuštěnými aplikacemi současně. Raději ale běžte do vyšší-dražší kategorie.

Platí ale, že zkušenosti renomovaných výrobců s drahými modely se promítají i do těch levnějších. Základní značkový notebook bude zřejmě konstrukčně lepší než stejně drahý notebook od menší firmy.

Ošidné je také hodnocení kvality jen podle značky. To, že známý měl před deseti lety model XY a rozpadly se mu panty displeje, neznamená pro hodnocení současné nabídky stejné značky vůbec nic.

Poradíme, co je u notebooku důležité a co je jen pěkně vypadající parametr. Do žádných technických parametrů se ale nevejde důvěra a pozitivní vztah. Když se vám notebook líbí barvou či provedením, dokážete mu odpustit i chyby nebo slabší výkon. Právě proto jsou levné notebooky často barevnější, aby vzbudily pozitivní emoce.

Zajímat by vás měla minimálně série 4000, která je už výkonnější v aplikacích pro více jader procesoru než srovnatelné procesory Intel. Aktuální série 5000 pak zlepšuje i výkon v aplikacích vytěžujících jen jedno jádro procesoru.

Core i5-1135G7 – procesor firmy Intel , s označení Core základní kategorie i5 . Jde o 11. generaci, další dvě čísla vás zajímat nemusí a procesor patří do úspornější rodiny G s výkonnější integrovanou grafikou ( 7 ).

Procesory Intel Core se v noteboocích dále dělí do dvou hlavní větví. Ty výkonnější a žravější, jejichž označení končí koncovkou H, najdete většinou v herních noteboocích. Slabší a úspornější procesory s koncovkou U nebo G míří do tenkých notebooků s dlouhou výdrží. Ty s koncovkou U nebo G1 mají jen základní integrovanou grafickou kartu. G4 nabídne o něco lepší grafiku, častěji ale výrobci notebooků volí procesory s koncovkou G7, kde je už grafika použitelná i na méně náročné hraní.

Chtějte tedy co nejvyšší číslo generace, ale když bude o jednu nižší než ta aktuální, nic moc se nestane.

Základní dělení představuje Core i3 jako to levné a méně výkonné, Core i5 jako rozumný základ a Core i7 jako to lepší pro náročné. Pro extremisty tu je pak Core i9 .

Intel Core i7-11370H – jde o procesor firmy Intel , s označení Core výkonnější kategorie i7 . Jde o 11. generaci, další tři čísla vás zajímat nemusí a procesor patří do výkonnější rodiny H .

V případě Intelu máme v zásadě dvě základní rodiny notebookových procesorů. Intel Core a vše ostatní. Procesory Celeron, Pentium a prostě vše, co nemá Core v názvu, je určené pro nejlevnější notebooky, kde výkon procesoru nikdy nebude úžasný. Takový notebook bude fungovat, ale nechtějte po něm nic náročnějšího.

V noteboocích má Nvidia prakticky monopolní pozici, co se týče samostatných grafických karet. AMD už sice představilo slušně rychlé grafiky pro notebooky, ale zatím na ně nenarazíte. Pro jednoduchost si tedy seřadíme jen grafiky od Nvidie.

SSD v noteboocích dnes lze ve velké většině notebooků uživatelsky vyměnit, případně přidat další disk do volného slotu. Disk nelze měnit v noteboocích Apple, horší je to v počítačích Microsoft Surface, případně v extrémně tenkých prémiových noteboocích.

Hráči by si také měli zjistit, zda jejich vybraný notebook dovoluje instalaci více než jednoho disku. Díky tomu mohou snadno později rozšířit prostor pro hry či jiná data bez nutné reinstalace systému.

Pohodlí pro kancelář a základ pro herní stroj vyjadřuje 512GB disk. Nebudete se muset krotit a vejde se vám sem už několik her.

Použitelný základ pro kancelářský notebook znamená 256GB disk. Sice stále budete muset hlídat kapacitu disku a průběžně mazat nepotřebná data, ale dokážete s tím pohodlně existovat několik let.

Nezbytné minimum, u kterého se stejně nevyhnete kompromisům, představuje 128 GB . I tady platí, že je to tak na systém a základní sadu kancelářských aplikací. Vejde se vám se i pár dokumentů, ale pro fotky natož videa je to už málo.

V noteboocích se jako nejmenší kapacita disku objevuje 64 GB . To vám bude tak tak stačit na operační systém a jen pár menších aplikací. Daty zaplněný disk je navíc většinou při delším používání výrazně pomalejší než disk s volným prostorem.

A máte chtít dotykový displej? Nezbytné to není, když jej ale máte, oceníte to. I když jste zvyklí pracovat jen s touchpadem, myší a klávesnicí, dotykový displej už dnes dává smysl a pomáhá při ovládání počítače. U displeje krytého lesklým sklem je navíc dnes už skoro ostuda, pokud nenabídne i dotyky. Existují i dotykové displeje s matnou povrchovou úpravou, byť ne v levné kategorii notebooků.

Letos se ve větší míře už také v noteboocích objevují displeje typu OLED . Nabídnou hlavně skvělé barvy a perfektní kontrast. Před lety trpěly OLED displeje vypalováním statického obrazu, dnes to už ale díky mnoha různým technologiím nepředstavuje problém, který by vás měl nějak trápit.

Herní notebooky se pak chlubí i rychlostí obnovy displeje. Základních 60 Hz stačí pro kancelářské notebooky. V rámci herních notebooků obvykle platí 120 Hz pro levnější horší displeje a 144 Hz pro barevně věrnější displeje. Existují i notebooky s rychlostí obnovy 360 Hz , ty ale míří spíše na herní profesionály, kteří si hraním počítačových her vydělávají.

Pro rozlišení vám bude většinou stačit FullHD, ale když bude o něco vyšší, bude to jen dobře. Existují notebooky s rozlišením 4K (3840 × 2160), ale popravdě tak vysoké rozlišení v notebooku nejspíš nevyužijete.

Rozsah barev se vyjadřuje procentem pokrytí základního barevného prostoru sRGB případně širších norem jako je NTSC, DCI-P3 nebo AdobeRGB. Dražší notebooky pak zvládnou i HDR , tedy větší dynamický rozsah pro intenzivnější zážitek z filmů a her.

V displejích dnes panují zřejmě největší rozdíly, ale pokud nemáte nějaké nadstandardní požadavky, nebudete to muset nějak řešit.

Můžete také zkontrolovat, v jaké zóně dokáže touchpad zaregistrovat stisknutí. Obvykle jsou touchpady uchycené u horní hrany a zhruba v horní třetině je nelze snadno stisknout. To je v pořádku a trápit vás to nemusí. Existují ale notebooky, které zvládnou zaregistrovat silný stisk i u horní hrany touchpadu.

U herních klávesnic si ověřte, zda můžete stisknout více kláves současně (zkuste si to třeba na stránce MultiKey Display ). U běžných notebooků to není pozorovatelný problém, byť nelze třeba současně stisknout klávesy Q, W a A. Hráči ale ocení, když klávesnice zareaguje i na více než tři najednou stisknuté klávesy.

U klávesnice je důležité, aby prsty vnímaný stisk odpovídal i reálně stisknuté klávese. Potřebujete jistotu psaní, abyste nemuseli kontrolovat, zda se písmenko skutečně objevilo na obrazovce. S tím souvisí i provedení mezerníku, který zkuste stisknout na samém okraji. I na něm by měl pocit stisknuté klávesy odpovídat reálnému stisku klávesy v aplikaci.

U herních notebooků by vás mohlo zajímat, ke kterému konektoru je napřímo připojená rychlá grafická karta. Většinou totiž výkonná grafika posílá data skrze základní grafiku na procesoru, což o pár procent zhoršuje výkon a snižuje možnosti. Konektor HDMI je často napojený jen na interní grafiku a teprve v rámci USB-C se dostanete přímo k výkonné grafické kartě. Pokud budete hrát na externím displeji, jeden z konektorů tak nabídne vyšší grafický výkon. Lepší herní notebooky umí přepnout výstup i na vestavěném displeji čistě jen na výkonnou grafiku (funkce Advanced Optimus, případně Mux switch).

Mnoho výrobců se snaží zvuk z titěrných reproduktorů zlepšit pomocí softwarového ladění, upřímně to ale nikdy objem a počet reproduktorů nenahradí. Jestli je pro vás zvuk z notebooku důležitý, chtějte hlavně zvuk z okolí klávesnice a pak případně i ze spodní strany notebooku.

Pravidlo „tenký notebook – špatné reproduktory“ už dnes úplně neplatí. U tenkého počítače je samozřejmě složitější dosáhnout plného hlasitého zvuku, ale lepší notebooky dokáží hrát nejen do podložky pro hutné basy, ale i přímo na uživatele pro čistější výšky. Herní notebooky pak často více spoléhají na používání sluchátek při hraní, takže zvuk přímo z reproduktorů nemá prioritu.

Ještě pohodlnější je pak přihlašování obličejem pomocí IR kamery nad displejem. To se pak notebooku nemusíte ani dotknout a pozná vás. Přihlašování obličejem najdete u většiny lepších kancelářských notebooků, jen Acer zatím nabízí přihlašování obličejem jen u jednoho modelu.

Jaký operační systém?

Na trhu reálně najdete čtyři varianty notebooků, co se týče operačních systémů. V naprosté většině je součástí notebooků systém Windows. U notebooků, kterým chce výrobce stlačit cenu co nejvíc dolů, narazíte i na verze bez operačního systému. U takových notebooků si ale budete muset systém Windows dokoupit nebo provozovat bezplatný Linux.

V levnější kategorii notebooků můžete narazit i na tzv. Chromebooky s operačním systémem ChromeOS. Jsou skvělé, když vám k životu stačí jen internetový prohlížeč Chrome. Není to přitom takové omezení, jak to na první pohled možná vypadá. Pro psaní textů, sledování filmů nebo i hraní her jsou Chromebooky použitelné. Operační systém ChromeOS pak díky své jednoduchosti lépe odolává nepoučené obsluze. Prostě se nedá tak snadno něco pokazit jako u Windows.

Samostatnou oblastí jsou potom notebooky Apple se systémem MacOS. Systém MacOS nemůžete mít na jiném notebooku než od Apple. Na Macbooku s MacOS potom sice můžete pomocí dalších nástrojů spustit aplikace původně pro Windows, ale nemělo by to být hlavním způsobem využití počítače. MacOS je skvělý systém, když nejste příliš zvyklí na ovládání Windows, a nabízí výbornou nabídku aplikací. Slabší je jen podpora her, takže pokud vybíráte herní notebook, s MacOS nepočítejte.