Jak vybrat ideální notebook. Nepotřebujete to nejsilnější dělo, ale výkon na míru

Poradíme, co je u notebooku důležité a co je jen pěkně vypadající parametr. Do žádných technických parametrů se ale nevejde důvěra a pozitivní vztah. Když se vám notebook líbí barvou či provedením, dokážete mu odpustit i chyby nebo slabší výkon. Právě proto jsou levné notebooky často barevnější, aby vzbudily pozitivní emoce.

Ošidné je také hodnocení kvality jen podle značky. To, že známý měl před deseti lety model XY a rozpadly se mu panty displeje, neznamená pro hodnocení současné nabídky stejné značky vůbec nic.

Platí ale, že zkušenosti renomovaných výrobců s drahými modely se promítají i do těch levnějších. Základní značkový notebook bude proto zřejmě konstrukčně lepší než stejně drahý notebook od menší firmy.

Kolik mne bude notebook stát?

Je třeba si uvědomit základní cenová patra nabídky notebooků, abyste neměli přehnaná očekávání.

Méně než 10 tisíc

Základní notebooky. Hodí se pro procházení webu, přehrání filmů nebo psaní dokumentů ve Wordu či Excelu. Čeká vás slabší výkon, nejhorší displeje, těla s šetřením na každém místě. Počítejte s jednou, nejvýše dvěma spuštěnými aplikacemi současně. Raději ale běžte do vyšší-dražší kategorie.



„To je jen pro děcko do školy, stačí ten nejlevnější.“ Častý omyl. Děti bez problémů vytíží počítač více než jejich rodiče. A hlavně jejich nároky s časem porostou. Nešetřete na nich

10 až 15 tisíc

Startovní zóna pro použitelné notebooky. Výkon nebude extrémní, ale spíš nebudete nervózně poklepávat prsty při čekání a místo na disku vám nedojde tak rychle. Už narazíte i na konvertibilní notebooky, které umí přetočit dotykový displej a chovat se jako tablet.

15 až 20 tisíc

Rozumné kancelářské stroje se slušnými parametry. Objevují se tu i první tzv. herní notebooky, ale jen s pomalejšími grafickými kartami, které vás tolik nevytrhnou, nebo s malými disky, na které se vám nevejdou hry.

20 až 30 tisíc

Pohodlné kancelářské lehké notebooky s dobrou výdrží a výkonem. Tady už také najdete přesné kvalitní displeje s vyšším jasem. Je to také výchozí zóna pro herní notebooky s výkonem pro hraní na displeji FullHD.

Nad 20 tisíci začínají i notebooky s grafikami RTX použitelnými pro ray-tracing efekty ve hrách. Většinou jim ale v této ceně chybí operační systém, který musíte dokoupit, nebo kvůli kapacitě výchozího disku budete muset brzy dokupovat další větší disk.

30 až 50 tisíc

Výborné kancelářské notebooky se špičkovými parametry. Začínají tu také výkonnější notebooky značky Apple s operačním systémem MacOS. Herní notebooky z této kategorie nesahají k mnoha kompromisům a můžete si vybírat, který z jednotlivých parametrů bude pro vás důležitější.

Více než 50 tisíc

Ty nejlepší notebooky. Firmy se jimi chlubí na výstavách a definují trendy pro další roky. Lehké notebooky jsou už z prémiových unikátních materiálů a s výbavou na chlubení. Výkonné notebooky pak osloví i náročné profesionály s požadavky na vysokou kapacitu operační paměti nebo špičkový výkon procesoru i grafické karty.