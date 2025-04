Největší powerbanky utáhnou i ledničku. Jak vybrat nabíjecí stanici a proč hledat zkratku LiFePO4

Když už máte správný typ akumulátoru, zaměřte se na jeho kapacitu. Klikněte na šipku a dostanete se do další části článku.

Díky nabíjecím stanicím můžete v kempu i bez připojení k síti napájet ledničku. Doma takovou stanici používat jako záložní zdroj UPS, nomádi jimi budou napájet notebooky po dlouhé desítky pracovních hodin a fotografové už do terénu nemusí pro napájení světel vozit elektrocentrálu.

Především u bateriových stanic s akumulátory typu LiFePO4 lze pozorovat příjemný trend klesajících cen . Dobře to demonstrují jak některé starší modely, které se v současné době prodávají za výrazně nižší ceny, tak průměrné ceny za Wh.

Do ztrát je potřeba započítat i další komponenty v cestě, přičemž tím zásadním bude měnič na střídavý proud v případě napájení AC spotřebičů z integrované 230V zásuvky. I v případě větších zařízení typu ledničky tak bude prosté vydělení kapacity baterie příkonem spotřebiče jen orientační. I přesto ale poskytne dobrou představu o vašich potřebách.

Mnohem větší dilema než u typu akumulátoru vás čeká při volbě vhodné kapacity. Měla by vycházet ze zamýšleného použití. Nejlevnější stanice s nejnižší kapacitou se budou hodit především pro nabíjení elektroniky – telefonů, notebooků, kamer nebo fotoaparátů v terénu. Sem můžeme zařadit stanice s kapacitou pohybující se maximálně kolem 500 Wh . Například notebooky MacBook Air od Applu z nich nabijete 8–9× a iPhone asi 30×.

Co potřebujete u nabíjecí stanice dál? Hlavně dostatek vhodných výstupů.

V parametrech často najdete uvedené hodnoty maximálního výkonu a špičkového výkonu. V prvním případě jde o hodnotu, kterou stanice ve standardních podmínkách bude schopna dodávat dlouhodobě až do svého vybití. Naopak vyšší hodnota špičkového výkonu je k dispozici pouze po omezenou dobu například pro rozběhy spotřebičů s motorem. Například běžná hobby vrtačka může mít příkon kolem 600 W, nicméně při rozběhu může být hodnota mnohem vyšší.

Pokud ale má stanice sloužit například v karavanu i pro využívání spotřebičů typu cestovní pračka, rychlovarná konvice nebo fén, bude nutné se poohlédnout po stanici s vyšším výkonem. Vyjmenované spotřebiče se pohybují svým příkonem nejčastěji kolem 1000 W a nabíjecí stanice by tedy měla v každém případě nabízet vyšší hodnotu. Čím více takových spotřebičů budete chtít zapojit v jednom okamžiku, tím větším výkonem bude muset stanice disponovat.

V prvním případě jde často o kombinaci konektorů USB-C a USB-A, přičemž některé podporují protokoly rychlého nabíjení. Ty by měly být vypsány v parametrech stanice ať už v podobě názvů těchto protokolů nebo jako podporovaná napětí.

Pro domácí použití se může hodit i režim UPS, kdy je stanice permanentně připojena mezi domácí zásuvku a spotřebiče, přičemž v případě výpadku sítě ihned začne dodávat energii z baterie bez přerušení. V tomto případě je ale potřeba říct, že by se nemělo jednat o primární důvod ke koupi nabíjecí stanice. Pro statické využití jsou výhodnější buď běžné UPS, nebo baterie určené do domácností, u nichž nejsou příplatky za USB či 12V rozhraní a jsou vybaveny pouze 230V zásuvkami.

Základem nabíjecí stanice by měl být stavový displej zobrazující nejen kapacitu baterie, ale také nabíjecí či vybíjecí výkony. Ty bývají rovněž přepočteny na zbývající čas, po který lze aktuálně připojené spotřebiče napájet. Pokročilejší modely mohou zobrazovat třeba odebranou energii.

Pokud budete chtít stanice využívat jako UPS, hledejte v parametrech nejen jeho podporu, ale také dobu přepnutí ze sítě na baterii při výpadku. Neměla by být vyšší než 15 ms.

Specialitou některých stanic je možnost kombinovat více druhů nabíjení v jeden okamžik – zpravidla to bývá nabíjení přiloženým adaptérem ze sítě a pomocné nabíjení z výkonné USB nabíječky připojené do jednoho z konektorů USB-C. Nabíjecí výkon tak většinou může stoupnout o dalších 60–80 W v závislosti na výkonu nabíječky.

Limitem i u těch největších bateriových stanic jsou hodnoty kolem 1 kWp. To už ale může být hodnota, který s opravdu velkou kapacitou nad 3 kWh může sloužit jako účinná záloha domácnosti pro nenadálé výpadky.

Solární panely ke stanicím se prodávají od výkonu kolem 100 W, kdy špičkový výkon při ideálním sklonu a slunečném dni tuto hodnotu zpravidla překonává. To stejné bude platit i o výkonnějších panelech, které lze u některých stanic i řetězit a zvýšit tím nabíjecí výkon ze slunce.

Redakce doporučuje

EcoFlow River 3

Nejmenší powerpack od EcoFlow v nabídce, který má kapacitu 245 Wh a výkon 600 W, to bude stačit pro dobíjení elektroniky na cestách, případně krátkodobé využití coby UPS. Pokud vám jde právě o použití coby záložního zdroje, připlaťte si sedm stovek za variantu UPS. Ta přepne ze sítě na baterii za 10 ms.

EcoFlow Delta 2

Tato generace oblíbeného modelu Delta dnes patří k nejvýhodnějším bateriovým stanicím. Nabízí dlouhodobý výkon 1200 W a krátkodobý špičkový 2200 W. Poradí si tedy i s rozběhem těžšího nářadí. Samozřejmostí je povedená aplikace pro sledování stavu i řízení nabíjení.

AlzaPower Station Hades Plus

Pokud se zaměříte především na poměr ceny a kapacity, přední příčky budou patřit modelům AlzaPower. To platí i o nabíjecí stanici Hades Plus, kde se dostaneme na velmi nízkou částku 12,85 Kč/Wh. V kategorii do 20 tisíc nic levnějšího v současné době nekoupíte.

Bluetti Elite 200 V2

Tento powerpack se nám zalíbil při testování. V kontextu ceny nabízí nadstandardní kapacitu 2074 Wh a vysoký dlouhodobý výkon 2,6 kW. Výrobce dodává přehlednou aplikaci a ke stanici připojíte i velké solární panely. Používat lze i v režimu UPS.

Oukitel P5000E Pro

Je to řešení pro maximalisty, kteří hledají především energetickou zálohu domácnosti. Stanice nabízí vysokou kapacitu přes 5 kWh, dlouhodobý výkon až 4 kW a 5× běžnou AC zásuvku. K tomu samozřejmě velké množství konektorů USB a těch s napětím 12 V. Stanice se při úsporném režimu může postarat i o celodenní chod domácnosti. Pro nabíjení lze použít i solární panely s výkonem do 1 kW.

