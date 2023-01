Jak dobře vybrat myš. Neřešte tolik citlivost, důležitější jsou ergonomie a možnosti nastavení

Výběr myši by se měl odvíjet od toho, kde ji chcete používat. Jestli je do kanceláře, na hry, či ji budete nosit s sebou k notebooku. Klikněte na šipku, pokračujte k další části článku.

3D myši najdete hlavně na stole grafiků pracujících s trojrozměrnými modely. Typickým znakem je velký joystick a spousta tlačítek okolo, které do velké míry nahrazují klávesnici. Joystickem lze pohybovat do všech stran, a ještě otáčet jako knoflíkem. Tlačítka zase nahrazují klávesové zkratky.

Trackball je myš naruby. Vypadá skoro jako běžná myš, ale nehýbete u ní celým zařízením (to leží pevně na stole), nýbrž prstem ovládáte kuličku. Na to se zvyká ještě déle než na vertikální myš, ale kdo trackballům propadne, rovněž si pochvaluje, že nemusí tolik namáhat zápěstí.

Znamená to, že laserové snímače jsou lepší? Ne. Jsou vhodnější na hodně lesklé povrchy. Ale pokud budete jezdit po stole nebo podložce, optická myš bude stejně dobrá. Na textilní podložce spíš lepší, protože vlákna dokážou optický senzor zmást, a kurzor pak není přesný, uskakuje. A kdo často přehmatává myš (zvedne a posune na jiné místo), tomu může vadit, že laserový senzor snímá povrch i pár centimetrů nad stolem. Z diskuzí na fórech a Redditu to vypadá, že nároční hráči dávají přednost optice.

Obyčejná světelná dioda září rozptýleným světem, laser jen úzkým a ostrým kuželem, který pronikne hlouběji pod povrch. Z hlediska snímače to znamená, že ten optický dobře funguje na matných materiálech, laser zase na lesklých. BlueTrack zlepšuje funkčnost na lesklých površích, Darkfield pak má fungovat dokonce i na skle. Do pasti jej dostanete jen se zrcadlem.

Vedle citlivosti se výrobci herních myší poměřují i v rychlosti . Tu uvádějí v ips (inch per second, palec za sekundu). Kupříkladu Razer u svých nejlepších senzorů slibuje až 650 ips, po převodu 16 metrů za sekundu. Ne, vážně, takhle rychlou detekci pohybu nepotřebujeme a tyto parametry nemusíte sledovat. Nejlepšího hráče v Counter-Striku z vás rychlá myš neudělá.

Takovou citlivost nikdo nepoužívá, protože to naopak přesnost snižuje. Ostatně profi hráči stříleček, kde na přesnosti záleží nejvíc, nastavují hodnoty na stovky dpi. Citlivost je možné měnit a některé myši na to mají i přepínač, protože někdy se hodí rychlý pohyb kurzoru, jindy vysoká přesnost.

Citlivost se uvádí v jednotkách dpi (dot per inch, bodů na palec). Myš s rozlišením 800 dpi pak při pohybu o jeden palec (2,54 cm) posune kurzor o 800 pixelů. Myš s 8000 dpi při palcovém pohybu posune kurzor desetkrát dál. Výrobci se již chlubí také nesmyslnými hodnotami jako 25K, tedy 25 000 dpi. To pak posunete myšku o tři milimetry a kurzor přejede na šířku celý 4K monitor.

Ve foťácích už válka megapixelů skončila, u snímačů myší se ale výrobci za co nejvyšším rozlišením (citlivostí) pořád honí. Mylně přitom uvádějí, že čím je vyšší citlivost, tím je myš přesnější. Pravda je taková, že citlivost ovlivňuje jen to, o kolik pixelů se posune kurzor v závislosti na reálné dráze pohybu myši.

Spíš než rychlost a odolnost spínačů možná budete řešit jejich hlučnost . Myši nahlas cvakají, což může v noci rušit ostatní obyvatele bytu. Příjemné to není ani u hovorů, mikrofony dokážou klikání dost zvýraznit. Na druhou stranu už existuje software, který hluk myší a klávesnic naopak potlačí. Zpravidla všechny myši jsou hlučné. Ty tiché to budou mít na sobě napsané jako hlavní přednost.

Kolečko

Kolečko od svého vynálezu v roce 1995 také ujelo velký kus cesty. V základu sice pořád slouží pro posun stránek či třeba zvětšování mapy nebo obrázků, ale práce s ním se trochu změnila. Microsoft už v roce 1996 napadlo, že by kolečko mohlo být klikací a fungovat jako třetí tlačítko. Takto dnes fungují snad všechna kolečka.

U některých myší se ale můžete setkat s tím, že lze kolečko naklánět doprava či doleva, což, což se využívá jako tlačítko vpřed/vzad, případně pro horizontální posun. Jsou i myši, které pro skrolování na opačné ose přímo používají druhé kolečko či váleček, nejčastěji budou umístěné na boku pod palcem.



Logitech MX Master 3S má horní kolečko se setrvačníkem a na boku ještě váleček

Hitem posledních let jsou kolečka se setrvačníkem, často tuto funkci najdete pod označením HyperScroll, používají to například Logitech a Razer. Funguje to tak, že standardně se kolečko posouvá po krocích jako všude jinde, pokud ale uvolníte pojistku nebo jej prudce roztočíte, začne se rychle otáčet, dokud se třením nezabrzdí. Je to neskutečně návyková věc, jak procházet nekonečné tabulky v Excelu či jiné dlouhé dokumenty, zdrojové kódy nebo webové stránky.

