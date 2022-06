Jak dobře vybrat klávesnici. Mechanická bude spolehlivější a možná vůbec nepotřebujete bezdrátovou

Výběr klávesnice se často podceňuje. Sama o sobě nepřidává počítači žádný výkon navíc a jedna vypadá jako druhá, takže přece mezi nimi není žádný velký rozdíl. To ale není tak úplně pravda. Pokud se živíte psaním, případně hraním, oceníte výbavu či ergonomii, kterou nabízí dražší modely. Jestli však potřebujete občas napsat e-mail, zprávu na Facebook nebo ťukat adresy do vyhledávače, bude vám stačit i ta nejlevnější klávesnice a vybrat si můžete klidně tu s nejhezčím designem. Ceny klávesnic a co za ně můžete čekat Klávesnice do 300 Kč budou většinou drátové, bez podsvícení i další bonusové výbavy. Psaní na nich nebude tak pohodlné, jejich fyzické zpracování bude slabší. Klávesnice za 300–500 Kč na tom po konstrukční stránce nebudou o mnoho lépe, ale najdete mezi nimi už i bezdrátové, případně podsvícené varianty. Nikdy ale ne obojí, tato výbava se až na pár výjimek ve vyšších cenových hladinách vzájemně vylučuje. Klávesnice za 500–1000 Kč už zpravidla nabídnou pevnější tělo a jistější stisk kláves. Často mají mechanické klávesy, které jsou odolnější, nebo programovatelné funkce. Bezdrátové modely mohou obsahovat i Bluetooth, takže se připojení obejde bez přijímače do USB. Klávesnice za 1000–2500 Kč nabídnou ty nejlepší funkce prakticky bez kompromisů a vybírat si budete podle zaměření či stylu práce. Klávesnice nad 2500 Kč už mají své uživatele především rozmazlovat. Používají nejlepší materiály, nejnovější technologie nebo si připlácíte za značku. Nejdražší ale nemusí být univerzálně nejlepší. Každá klávesnice má nějaká specifika a žádná vám nebude plně vyhovovat, protože budou rozhodovat detaily typu divně umístěného tlačítka. S tím se musíte smířit. Jako my všichni… První otázka při výběru by se měla týkat velikosti klávesnice. Musíte si také říct, k čemu ji budete nejvíc používat. Klikněte na šipku, pokračujte k další části článku

Jakou velikost či zaměření Ne všechny klávesnice mají stejný počet tlačítek. Typicky jich bude okolo stovky, ale mohou jich mít více i výrazně méně. Klasická klávesnice bude mít 105 nebo 106 tlačítek.

Multimediální či programátorské klávesnice nabídnou více tlačítek, které mají bonusové funkce.

Existují varianty Mini nebo TKL (tenkeyless) bez numerického bloku vpravo, zpravidla mají 80 tlačítek a někdy se označují i jako 80% klávesnice.

Speciální klávesnice mají tlačítek ještě méně, třeba 60. Už je to ale s velkými kompromisy, kdy některé funkce musíte spouštět vícehmatovými zkratkami.

Microsoft Surface Ergonomic Keyboard je typická ergonomická klávesnice s rozpůlením a také vlnou, která není při pohledu zhora vidět Klávesnice se dají dělit i podle zaměření, byť jde často o kategorie, které jsou úzce spjaté i s výše zmíněnou velikostí. Kancelářská klávesnice bude mít standardní velikost a možná nějaké multimediální klávesy navíc

Herní klávesnice také může obsahovat extra tlačítka, jimž jde navolit další funkce. Často ale půjde spíš o varianty Mini/TKL, protože hráči nemusí vyťukávat čísla, a naopak ocení více místa pro myš (pokud jsou to praváci).

Programátorská klávesnice bude mít tlačítka navíc a označení má dva významy. Funkce si jednak naprogramujete a jednak je často využívají přímo programátoři, protože si na bonusové klávesy mohou nastavit funkce nebo makra, které jim automatizují činnosti a spouští různé rutiny.

Ergonomická klávesnice nabídne standardní velikost, ale nebude rovná, nýbrž prohnutá či zvlněná. Zápěstí totiž nedělá dobře strnulá poloha a přirozenější pro něj bude ono vyosení, protože ruce ke klávesnice nevedou vodorovně. Velký srovnávací test herních klávesnic. Použitelnou seženete pod tisíc, nejlepší stojí 4× tolik Univerzální volbou je kancelářská klasika. Na jiné typy klávesnic uživatelé přecházejí až tehdy, pokud jim předchozí model nevyhovoval a ví přesně, co potřebují. A teď to důležité: Vybrat klávesnici, která se k počítači připojuje kabelem, nebo je lepší bezdrátová verze?

Drát, nebo bezdrát Bezdrátové věci si vždy spojujeme s něčím lepším nebo pohodlnějším. Vždy ale musíte myslet i na důsledky. Bezdrátová klávesnice vypadá na stole hezky, avšak spojení nemusí být spolehlivé, lze jej teoreticky odposlouchávat, má nějaká technická omezení a hlavně pak musíte klávesnici dobíjet či v ní měnit baterky. Kvůli co nejvyšší úspoře energie se tak často připravíte o podsvícení. Kabel bude spolehlivější, klávesnice se připojí rychleji a může nabídnout i zvláštní funkce (zvuková karta, neomezené podsvícení, USB hub…). Drát vás navíc ani příliš neomezuje, protože klávesnice většinu času leží na jednom místě.

Logitech MX Keys je jedna z mála bezdrátových klávesnic, která má i podsvícení. Díky čidlu přiblížení svítí jen při psaní, tím se prodlouží výdrž Abychom vás ale zase trochu zviklali, bez podsvícení může klávesnice na jedno nabití vydržet několik měsíců, klidně i rok. A bezdrátové technologie umožňují snadno použít jednu klávesnici k více zařízením. Kromě počítače třeba k tabletu, mobilu či televizoru. Pouze přepnete, co zrovna chcete ovládat. Drátové klávesnice U drátových verzí dnes narazíte prakticky jen na tři koncovky. PS/2 je kulatý konektor s několika piny, používal se u starých počítačů, ale dnes už jen přežívá. Většina klávesnic nabídne klasické USB (USB-A), některé modernější se připojují oboustranným USB-C, který znáte třeba z mobilů. USB-A je bezpečnou volbou, protože pro něj existují i adaptéry na druhé dva konektory. Nadstandardní výbavou jsou odpojitelné kabely. Nejsou tedy napevno, lze je měnit za delší/kratší podle potřeby či opotřebení. Častou manipulací se kabely mohou poškodit. Zabránit tomu může i opletení. Kabel už pak nechrání jen obyčejná bužírka, ale i další vrstva, která navíc hezky vypadá. Bez obojího se nejspíš obejdete, avšak u dražších klávesnic jde o vítaný bonus ospravedlňující cenu. Bezdrátové klávesnice Pokud z klávesnice netrčí drát, k počítači se připojí buď přes Bluetooth, nebo USB dongle s vlastní rádiovou technologií, hledejte zkratky jako RF. Bluetooth má výhodu, že nezabere cenný konektor a rovnou se připojí k notebooku nebo třeba mobilu. Proprietární přijímač do USB ale může mít nižší spotřebu a bývá i rychlejší, resp. má kratší odezvu na úrovni kabelu. To ocení hlavně hráči či nároční psavci, kteří vnímají každou promarněnou milisekundu mezi tím, kdy stiskli klávesu a kdy se provedla operace na monitoru.

Proč jsou stejná tlačítka na různých místech S výjimkou Applu skoro nikdo nedělá klávesnice ryze pro český trh, tedy pouze s popisky, které odpovídají českým normám. V lepším případě mají diakritiku a odlišnou interpunkci doplněné vedle anglických originálů. V horším bude u klávesnice logo US a češtinu nenabídne vůbec. Česky s ní samozřejmě psát půjde, protože je to otázka softwaru, ale bude to psaní poslepu. České popisky mimochodem mohou být pouze přilepené, což je levnější, ale hůř to vypadá, samolepky se mohou sloupnout nebo ošoupat a ještě jimi neprochází podsvícení. Slušnější výrobci či prodejci je nechají vygravírovat, takže vypadají jako ty původní. Rozdíl není jen v popiscích, ale i rozložení kláves. Základem jsou layouty ANSI, používaný hlavně v USA, a ISO, které je zase typické pro Evropu. Rozdílů je několik a někteří uživatelé jsou na ně přehnaně citliví. ANSI používá jednořádkový (ale zato delší) Enter a delší levý Shift. ISO má Enter na dvou řádcích, ale krátký levý Shift, vedle něhož bude zpětné lomítko.

Hlavní rozdíly v rozložení kláves ANSI (US) a ISO (EU) Najdete ale i různé hybridy, případně klávesnice, u nichž výrobci dali přednost designu a stylu před ergonomií. Takové mají efektně zarovnaná tlačítka, ale bez mezer u funkčních kláves (F1 až F12), s malými šipkami, jinak orientovaným blokem Home, Insert apod. Tato kreativita byla dříve typická hlavně pro notebooky, kde se musí všechno dostat na malý prostor. U velkých externích klávesnic to pouze budí vášně. Ale na všechno si nakonec zvyknete. Každou klávesnici můžete připojit k počítači s téměř libovolným operačním systémem a bude tam „nějak“ fungovat. Tím myslíme fakt, že většina klávesnic se dělá s ohledem na Windows, ale můžete je připojit k Macu nebo PC s Linuxem. Mac používá trochu jinou logiku značení, a tak je vhodnější koupit speciální verzi pro jablečné počítače, případně nějakou obojetnou variantu s popisky pro oba systémy. Co je u klávesnice lepší? Membránové, nebo mechanické spínače pod tlačítky?

Spínače membránové, nebo mechanické Můžete mít krásnou klávesnici s perfektním rozložením tlačítek, ale může se na ní psát tragicky. O komfortu a charakteru psaní totiž rozhodují spínače, zjednodušeně součástky, které umožňují stisk a návrat klávesy a zaznamenání tohoto úkonu. Nejčastěji se setkáte s membránovými a mechanickými spínači, ale existují i další druhy. Membránové spínače jsou nejjednodušší a nejlevnější. Celou klávesnici tvoří dvě vrstvy tištěných spojů, které se přítlakem (stiskem) spojí, čímž se uzavře elektrický okruh a počítači se vyšle signál. Z principu je u nich stisk nejistý, protože odpor má na svědomí měkká gumová membrána. I pocit z psaní se označuje jako gumový, měkký. Mechanické spínače mají individuální okruh pro každou klávesu zvlášť. Uvnitř každé klávesy jsou dva rozpojené vodiče, které se při stisku spojí. A odpor dodává pružinka. Mechanických spínačů existuje několik druhů a každý se chová nějak jinak. Hlavní typy jsou tři: lineární (červený), hmatový/taktilní (hnědý) a klikací (modrý). Lineární spínač se mačká plynule a v určitém okamžiku dojde k sepnutí. Hmatový v bodě sepnutí lehce cvakne, takže prst dostane zpětnou odezvu. U klikacího spínače je odezva hlasitá, podobně jako při kliknutí myši. Nejlepší klávesnice dokonce umožňují spínače na alfanumerických klávesách vyměnit a změnit tak charakteristiku psaní. Jsou i různé poddruhy lišící se tím, jak moc hlasité jsou, jaká je jejich aktivační dráha (délka stisku, po které dojde k sepnutí) nebo jaký odpor dávají (jak silně je třeba stisknout). Nejznámější spínače vyrábí německá společnost Cherry MX, ale vlastní alternativy mají i velký výrobci klávesnic jako Logitech, Razer atd. Optomechanické spínače fungují podobně jako mechanické, ale místo spojování kovových kontaktů se u nich při stisku kláves přerušuje světelný paprsek. Hybridní mechanické či memchanické spínače mají individuální membrány, které opět tlačí k sobě dva plošné spoje, a zároveň jim odpor zajišťuje pružinka. Analogové spínače jsou (opto)mechanické, ale dokážou rozpoznat sílu stisku. To se může hodit například u videoher, kde různý přítlak může znamenat různou rychlost postavy. Hodí se ale i pro psaní. Střední a plný stisk mohou vyvolat jinou funkci, čím se jejich počet zdvojnásobí. Kupříkladu středním stiskem éčka napíšete znak E, plným pak znak eura €. Které spínače jsou nejlepší? Celý internet je plný hádek na toto téma. Odpověď ale není jednoznačná. Kvalitní membránová klávesnice může být pohodlnější než levná mechanická. Levná mechanická ale bude lepší než levná membránová. Mechanické klávesnice budou vždy hlučnější a vyšší, ale zároveň se dají snadněji rozebírat a čistit a vydrží více stisků. Navíc i mezi nimi je tolik rozdílů, že zkušenosti s jedním typem snímačů nelze aplikovat na druhý. Tohle si musíte vyzkoušet někde na prodejně, pocit ze psaní nenačerpáte čtením podobných průvodců. Mechanický high-end: Otestovali jsme herní klávesnice a zjistili, jaké v nich mohou být rozdíly Náročným hráčům nebo těm, kteří hodně píšou, bychom doporučili spíš mechanické klávesnice, protože ve většině případů budou přesnější. Nebude u nich hrozit, že se stisk nezaznamená, či se naopak zaznamená vícenásobně. Ideální je začít hnědými spínači, které poskytnou hmatovou zpětnou odezvu, ale nebudou budit sousedy. Klávesnice se liší také typy kláves, tedy tím, co je na nich vidět zvenku.

Jaké jsou typy kláves Spínače z předchozí kapitoly jsou to, co se nachází uvnitř. Typy kláves myslíme ony čepičky, které jsou vidět navenek. Mají různou výšku, tvar i zpracování. Klasické/vysokoprofilové klávesy jsou nejběžnější, mají na výšku asi centimetr, zkosené boky a nahoře prohlubně, kam snadno sklouzne prst. Nízkoprofilové klávesy jsou zhruba poloviční, a obvykle se na nich rychleji píše, protože mají nižší zdvih. Zároveň se na nich tolik neláme ruka v zápěstí. Klávesy chicklet bývají ještě nižší, najdete je dnes skoro u všech notebooků, ale i některých externích klávesnic. Jde o tenké hranaté ostrůvky, které jsou nahoře úplně ploché. Gumové klávesnice jsou měkké, ohebné (dají se srolovat) a vodotěsné, avšak nepíše se na nich zrovna nejlépe. Dotykové/displejové klávesnice mohou mít buď klasický spínač, kde čepičku tvoří displej, na kterém se mohou měnit zobrazované znaky. Případně spínač chybí a klávesnicí je ve skutečnost pouze velký dotykový displej. Oba typy jsou velmi raritní a v Česku ani běžně nebývají k dostání.

Apple Magic Keyboard je typickým zástupcem chicklet kláves. Jsou ploché a ultratenké Pro běžnou práci nebo na hry budete volit mezi prvními třemi typy kláves. Vysoko- a nízkoprofilové mohou být s mechanickými i membránovými spínači, tlačítka chicklet mají pouze membrány. Čím vyšší klávesa je, tím je bytelnější a má snáze odnímatelnou čepičku, což se hodí při čištění od prachu a chlupů. Tenčí klávesnice se snadněji rozbijí a chicklet byste raději ani neměli rozebírat. Dobrým kompromisem jsou dnes nízkoprofilové mechanické klávesnice s hnědými spínači, které jsou dostatečně odolné, rozumně tiché a pořád tenké. Klávesnice se liší také svým podsvícením. Je důležité? Jakou variantu vybrat?

Jak vybrat podsvícení Píšete-li za šera nebo v noci, podsvícení se vám může hodit. (Byť je zdravější používat lampičku.) Přestože umíte psát všemi deseti, některé méně používané klávesy budete poslepu těžko lovit. Tím spíš, když se designéři vyřádili a umístili tlačítka jinde, než je mají ostatní. Ani u podsvícení nemáte pouze volbu mít/nemít, protože světla se liší kvalitou i kvantitou. Podsvícení může být jednobarevné, nebo vícebarevné či tzv. RGB, kde si můžete zvolit libovolnou barvu. Dražší klávesnice mají software, kterým se dají měnit odstíny nebo nastavovat efekty. Prakticky je to asi k ničemu, ale kdybyste chtěli někoho uchvátit… Vhodnější může být, pokud lze nastavit jinou barvu alfanumerickým klávesám, jinou přepínačům, řádku F kláves atd. Není to tak dávno, co i čepičky kláves měly jiný odstín šedé, což vizuálně pomohlo v orientaci.

Ne každé podsvícení musí být takový barevný cirkus. HyperX pouze demonstruje možnosti RGB diod. Zároveň je to jedna z klávesnic, kde svítí popisky i spodek klávesy Lišit se může množství a umístění diod na klávesnici. Nejlevnější modely mají jen několik LED, které svítí v zónách a osvětlují několik tlačítek najednou. Lepší klávesnice mají individuální podsvícení, kdy je pod každým tlačítkem minimálně jedna dioda. A ta může svítit kolem tlačítka, skrz něj (září jen popisek), případně obojí. Typ je spíš záležitostí vkusu, ale pokud svítí popisky, je to obvykle nejlepší řešení. Diodám lze mimo barvy často měnit i jas, a pokud ne, klávesnice bude mít určitě možnost podsvícení zcela vypnout. Nastavení jasu přijde vhod hlavně u bezdrátových modelů, kde to ušetří hodně energie. Nejlepší klávesnice mají i senzor pro automatickou regulaci. Ten může měnit intenzitu svitu podle okolního světla či podle pohybu rukou. Když nepíšete, nic nesvítí. Logitech například u klávesnice MX Keys uvádí, že při plném nabití vydrží svítit až deset dní. S vypnutými diodami je to skoro půl roku. Klávesnice nabízejí i řadu dalších vylepšení, doplňků a funkcí. Co znamenají, co je užitečné a co naopak nesmysl?