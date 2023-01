Jak dobře vybrat externí SSD. Na rychlost přenosného disku má hlavní vliv rozhraní. Pozor na SATA a pomalá USB

Flashky a externí disky hrály důležitou roli při práci s daty před nástupem rychlého internetu a s ním spojených cloudových úložišť. Dnes pro jejich přenos raději použijeme Google Drive nebo Dropbox bez nutnosti pořizovat fyzické zařízení. Úloha těchto doplňků se sice změnila, užitečné ale zůstávají i nadále. A jejich zamýšlený účel by měl ovlivňovat i výběr.

Pokud se nestane úzkým hrdlem rozhraní, pak mohou kvalitní externí SSD svou rychlostí vyrovnat ta interní. To ocení především majitelé notebooků s nevyměnitelným úložištěm – typicky MacBooků od Applu. V těch jsou zkrátka paměťové čipy a jejich řadiče pevnou součástí základní desky a jediným možným rozšířením kapacity je to externí.

Protože je možné pořídit pevný externí disk s rozhraním USB 3.0 a kapacitou 4 TB pod 3 000 Kč, bude pro pravidelné ukládání zálohovaných dat dobrou volbou. Především pro ty, kteří nechtějí investovat násobně vyšší ceny do NASu. A ačkoli nikdy nebude taková záloha plně automatizovaná, bude levná a efektivní.

Následuje to nejdůležitější, na čem závisí rychlost SSD úložiště: Vybírejte podle typu rozhraní.

Docela netradičně jsme se tak dostali do situace, kdy cena za 1 GB u flashdisků je velmi podobná té u externích SSD. Pokud tedy pořizujete úložiště pro časté přenášení dat, pak může být volbou právě flashka, která nabídne kompaktnější rozměry. Pochopitelně se ale budete muset spokojit s nižšími rychlostmi a tato úložiště tak nebudou vhodná pro rozšiřování interní kapacity.

Pro srovnání ještě můžeme doplnit ceny za 1 GB v případě flashdisků. Budeme-li brát do úvahy relevantní modely s kapacitami 256 GB, 512 GB a 1 TB, pak se budou pohybovat kolem hodnot 2,7 Kč/GB po 3,4 Kč/GB u největších modelů.

Shodné nacenění za 1 GB u dvou vyšších kapacit přitom najdeme i u dalších výrobců. Platí tak, že modely s kapacitou 500 GB jsou nevýhodné, a pokud to váš rozpočet alespoň trochu dovoluje, vybírejte z kapacit 1 TB a 2 TB.

Rozhraní: interní a vnější

Že se rozhodnete pro nákup SSD, ještě neznamená, že získáte opravdu rychlé úložiště, které by konkurovalo tomu internímu. Na rychlosti totiž nemají zásadní vliv paměťové čipy, ale použitá rozhraní. Ta můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. První z nich popisuje samotné připojení k počítači, druhé rozhraní samotného úložiště (v drtivé většině SATA nebo NVMe).

Velká část externích SSD již pracuje s rychlým vnějším rozhraním USB 3.2 Gen 2, které slibuje maximální teoretickou rychlost, která v praxi znamená přenášení dat s maximem kolem 1 200 MB/s. Při výběru se tedy držte právě těchto modelů.

Pokud se setkáte s modelem s udávanými rychlostmi kolem 400 MB/s, pak to znamená použití staršího rozhraní, nejčastěji USB 3.2 Gen 1. To se stává brzdou i v případě, že by interním rozhraním v samotném úložišti byla SATA.

Computer doporučuje Samsung T7 Touch: Specialita Samsungu, která nabízí hardwarové šifrování dat a přístup k nim je možné zabezpečit pomocí otisku prstu. Kromě toho jde o standardní rychlé SSD s přenosovými rychlostmi kolem 1 000 MB/s a velmi subtilní konstrukcí. Samsung T7 Touch 1TB, MU-PC1T0S/WW nabízí 11 obchodů za ceny od 3 499 Kč Srovnat ceny na Živě HyperX Savage EXO SSD: Další z externích SSD, která lákají na kompatibilitu s herními konzolemi. V tomto případě jde o řešení s menšími rozměry, takže se bude hodit i pro přenášení dat. Odolnosti tady navíc přidá box, který je kompletně vyroben z hliníku. Kingston HyperX Savage EXO 480GB, SHSX100480G nabízí 1 obchod za cenu 3 716 Kč Srovnat ceny na Živě

V případě fyzických konektorů je dnes standar­dem USB-C a se starším USB 3.0 microB se prakticky již nesetkáte. Ideálem je konektor USB-C (female) přímo na boxu externího disku, do kterého můžete připojit libovolný kabel: USB-A, Micro-USB nebo třeba Lightning. Naopak když se výrobce rozhodne pro vyvedení USB-C v podobě pevného kabelu z disku, pro připojení ke standardnímu USB-A bude potřeba adaptér.



Standardem pro interní SSD by mělo být vždy USB-C alespoň s rozhraním USB 3.2 Gen 1. Konektor USB 3.0 microB už se nehodí​

Rychlá externí SSD s rychlostmi nad 1 000 MB/s takřka vždy využívají rozhraní NVMe, která mají limit vysoko nad touto hodnotou. Pokud si tedy připlatíte, můžete se s přenosovými rychlostmi dostat až na hodnoty kolem 3 000 MB/s. Pak už ale bude cena výrazně vyšší i v běžné kapacitě 1 TB.

Externí disky SSD jsou poměrně odolné, ale v některých případech vás budou zajímat ty s vyšší deklarovanou odolností.