Jak vybrat dron: 6 věcí, ve kterých byste měli mít jasno

To samé platí, pokud chcete dron využít k natáčení a fotografování. U těchto strojů se cenovka může vyšplhat i na několik desítek tisíc korun – vše v závislosti na dodatečném vybavení včetně stabilizace a hlavně kvalitě kamer.

K čemu ten dron chci vlastně používat? To je ta nejdůležitější otázka, kterou si musíte položit hned na začátku. Na trhu je jich totiž nepřeberné množství a liší se cenou i samotným provedením a výbavou.

3. Zvolte výbavu podle potřeby

Dnešním standardem je čtyřvrtulový stroj – tedy kvadroptéra, která zaručuje dobrou ovladatelnost a stabilitu. Pro náročnější použití se nabízí i šesti- a osmivrtulové stroje, které jsou stabilnější. Za ně si ale připlatíte nemalou částku, většinou se tedy jedná o stroje pro profesionální použití.

Co se konstrukce týče, dejte si dobrý pozor na materiál. U dronů pro zábavu vám levnější plast vadit zřejmě nebude (ale srážka se zdí může být smrtící), u dražších strojů si ale ověřte, zda je konstrukce dostatečně pevná a vydrží i nějaký ten pád. Nezapomeňte, že stroj se vám může snadno poškodit – ověřte si, kolik stojí náhradní díly, vrtule a zda je možné je vyměnit. To platí zejména u neznačkových čínských dronů z internetu.

Vybíráte-li dron s kamerou, zaměřte se na ty, které mají aktivní optickou stabilizaci obrazu. Bez ní budete mít záběry roztřepané a nepoužitelné. Zde se určitě vyplatí sáhnout hlouběji do kapsy, levné stroje vás totiž většinou kvalitou obrazu opravdu neohromí.



Dobrá stabilizace vám umožní natáčet videa i v horších podmínkách za letu, Xiaomi Mi Dron využívá tříosý gimbal pro uchycený kamery

Chcete-li něco speciálního, můžete si vybrat dron s čidly jako je GPS, barometr, ultrazvukové senzory pro mapování terénu apod. Od nich se pak odvíjí funkce: automatický návrat domů při slabé baterii, sledování předem dané trasy, objektů, automatický vzlet a přistání apod.

Věnujte pozornost i baterii. Hračky do tisíce korun vám vydrží sotva pár minut (a to doslova), ty dražší i kolem půl hodiny. Pokud plánujete létat déle, dívejte se na modely s vyměnitelnou baterií a kupte si rovnou dvě. Někteří výrobci nabízí i sady batohů uzpůsobené tak, aby se do nich vešel jak dron, tak i náhradní baterie a dálkový ovladač. Za takovýto komfort si ale samozřejmě připlatíte.