Jak dobře vybrat Mac. Většině lidí bude stačit i ten nejlevnější počítač od Applu

Pro koho je Mac Čtyři procenta našich čtenářů již Mac používá, tak těm to asi vysvětlovat nemusíme. Tu naprostou minoritu uživatelů Linuxu nebo BSD může oslovit, že Macy běží na unixovém systému. A majorita lidí s Windows zase může lákat ta exotika a chuť vyzkoušet něco jiného. Jako důvod koupě počítače za desítky tisíc to ale nejspíš nestačí, takže musíte vzít v úvahu jiné body. Mac jsou relativně blbuvzdorné. Ne tolik jako Chromebooky, ale více než ostatní běžně dostupné počítače. Tím, že jejich operační systém vzniká pro omezený počet hardwarových konfigurací, je dobře optimalizovaný a stabilní. Automatické aktualizace, strašák Windows, jsou v macOS prakticky bez problémů. Systém bude obecně bezpečnější než Windows, protože je méně používaný, a tak pro něj nevzniká ani tolik malwaru. A i kdyby se tam nějaký dostal, macOS má v základu hodně ochran, které minimalizují škody. Každé aplikaci, která bude chtít přistupovat k citlivým údajům v systému nebo datům, budete muset vše explicitně povolit. Žádná sama o sobě nemůže číst schránku, sledovat dění na obrazovce, zaznamenávat všechny údery klávesnice, pohyb myši nebo zapisovat do složek, pokud k tomu nemá oprávnění. Mac funguje dobře sám o sobě, jeho síla ale roste s tím, kolik dalších iZařízení máte Applu se také (celkem) daří udržovat konzistentní ovládání a vzhled uživatelského prostředí. Od vydání Mac OS X v březnu 2001 nedošlo k žádné revoluční změně, která by uživatele nutila měnit zažité návyky. Když Apple přijde s novým designovým jazykem, rychle jej dostane do aplikací a velká část vývojářské komunity si zakládá na tom, že nový design také nasadí co nejdříve. Macy jsou už desítky lety oblíbené hlavně v kreativních zaměstnáních. Sám Apple má taháky v podobě editorů Logic Pro (audio) a Final Cut Pro (video). Ostatně i jejich zjednodušené a bezplatné alternativy Garage Band a iMovie mohou být důvodem, proč sáhnout po Macu. Na video se Apple obzvlášť specializuje, vždy počítače vybavuje i speciálními akcelerátory, které urychlují střih a renderování. Experti zase ocení, co všechno se dá v systému automatizovat. V macOS je už skoro dvacet let Automator pro skriptování různých rutin, jež za vás udělají práci, kterou byste jinak museli dělat ručně. Na něj pak Apple navázal jednoduššími Zkratkami, které jsou přístupnější běžným uživatelům. Koupě Macu může být výhodná i pro ty, kteří už nějaký produkt od Applu mají. Nejčastěji to bude iPhone nebo iPad. Apple má svá zařízení dobře provázaná, takže jedno doplňuje druhé. iPhone se s Windows nebude nikdy tak dobře kamarádit. Totéž platí o spojení macOS a Androidu.

Apple je jeden z mála výrobců, který dělá české klávesnice jen se znaky, které jdou napsat napřímo, nebo s přepínači Shift či Alt/Options Osobně na Macích cením to, že Apple zřejmě jako jediný výrobce dělá opravdu české popisky na klávesnicích. Nejsou to česká diakritika a interpunkce násilím natištěné nebo vygravírované vedle symbolů americké klávesnice, takže nevzniká nepřehledný mumraj. Popisky nesou jen znaky, které skutečně můžete napsat napřímo, nebo s přepínači Shift či Alt/Option. Macy ale nejsou pro všechny. V další části rozebereme, kdy má smysl se jim vyhnout. Klikněte na šipku.

Pro koho není Mac Mac rozhodně neoslní ty, kteří mají rádi volbu. Pokud se vám jeho počítače nelíbí nebo jinak nevyhovují, nic s tím neuděláte. Není to jako ve světě Windows, že když nechcete ThinkPad, tak koupíte Latitude nebo EliteBook. Dnešní Macy už nejsou ani upgradovatelné, protože všechny klíčové komponenty jsou připájené na základní desce či jsou rovnou součástí čipu Apple M1/M2. Došlo místo na disku? Kupte externí SSD. Máte málo RAM? Kupte nový stroj. Platí to i pro stolní Macy, takže ty si ani žádným způsobem neposkládáte podle libosti (leda tak neoficiální hackintosh).

Nové Macy neupgradujete. RAM i SSD musíte vybrat při nákupu a příplatky za vyšší kapacity jsou nesmyslně vysoké Macy nejsou ani moc dobře otevřené uživatelským úpravám či opravám. Výměna akumulátoru v MacBooku sestává ze spousty zbytečných mezikroků. Do klávesnice se sami raději ani nepouštějte. U Applu ale zase máte tu výhodu, že pro něj budou vždy dostupné díly, protože se jich vyrábí opravdu hodně. Nevýhodou je i cena. A teď nemyslíme fakt, že nekoupíte MacBook za osm tisíc, zatímco nějaké PC ano. Počítače Applu stojí podobně jako srovnatelná konkurence jiných značek a Macy si i delší dobu drží cenu, takže je lépe prodáte v bazaru. Na tomto místě chceme kritizovat absurdní příplatky za větší RAM nebo SSD, které zdaleka neodpovídají tomu, kolik dané komponenty stojí. Ne všechny aplikace dostupné pro Windows jsou i pro macOS. Stejně tak je ale spousta softwaru, která zase chybí na Windows. To je plichta. Kde se však misky přiklánějí výrazně na stranu Windows, jsou hry. macOS není herní systém, byť se to teď Apple opatrně snaží změnit. Z herního hlediska je na tom i hůř než Linux. Jak hrát na macOS: M1 má výkonu na hraní dost, ale ke hrám se musí oklikou U nových Maců s armovými procesory pak musíte zapomenout na Boot Camp, tedy možnost vedle macOS nainstalovat i Windows a využívat výhod obou světů. Komunita je šikovná, takže toto omezení možná někdy padne. Do té doby lze alternativní operační systémy pouze virtualizovat přímo v macOS. Apple rozhodně nebude po chuti ani těm, co se vyhýbají korporacím, používají jen svobodný software a denně se modlí k Richardu Stallmanovi. V další části se zaměříme na to, k čemu se hodí který Mac

Který Mac se hodí k čemu Počítače Applu jsou dnes v nevídané pozici, kdy i notebooky mají stejný výkon jako desktopy. A vzhledem k minimálním či nulovým možnostem budoucích upgradů tak můžete koupit MacBook, i když bude 99 % času připojen do sítě, k velkému monitoru, klávesnici a myši. Displej rozšíří pracovní plochu a akumulátor se bude hodit jako záložní zdroj, kdyby vypadla elektřina. A u toho jednoho procenta případů se bude hodit, že si s sebou můžete vzít plnohodnotnou mašinu i na cesty. MacBook Air má stejný výkon a funkce jako stolní Mac mini. Notebook tak můžete téměř bez omezení používat stejně jako desktop, ale občas si jej i vzít někam s sebou Při výběru se tedy nejprve musíte zajímat o to, jestli opravdu potřebujete notebook. V druhé řadě pak volíte konkrétní hardwarový základ. I ten nejnižší možný, tedy čip Apple M1, 8 GB RAM a 256GB nebude pro většinu uživatelů nijak limitující. Na takovém počítači uděláte veškerou kancelářskou práci, můžete na něm vyvíjet, dělat grafiku, stříhat videa i hrát kompatibilní hry. Všechno navíc už je pouze bonus pro to, na kterou práci se chcete zaměřit. MacBook Air (M1 i M2) si například poradí jen s jedním externím monitorem. Až MacBook Pro s čipem M1 Pro připojí i tři najednou. Kdo stříhá video, ten ocení video akcelerátory v čipech mimo M1. Ten v M2 zvládne přehrávat dva 8K streamy současně, v M1 Pro a Max to jsou čtyři, resp. sedm streamů. Neřešíte-li výkon, měli byste zvážit paměť. Základních 8 GB stačí dnes, ale jak dlouho vydrží do budoucna? Pokud používáte náročnější software nebo vám současně běží hodně aplikací, osm giga rychle vyčerpáte a systém se pak spoléhá na virtuální paměť, tedy vyhrazené místo na SSD. To je o pár řádů pomalejší, což při přepínání úloh ucítíte. Především má ale omezenou životnost, takže se častým zápisům na SSD chcete spíš vyhnout. (Když navíc úložiště ani nemůžete vyměnit.) Při výběru Macu si dvakrát rozmyslete potřebnou velikost RAM. Základních 8 GB stačí dnes, ale bude i za pár let? Samotná velikost SSD je pak skoro ten nejmenší problém. I základních 256 GB je pro kancelář až až. Pro střihače videí bude i terabajt málo, takže stejně bude potřebovat externí úložiště. Ta jsou dnes dostatečně rychlá a zároveň malá, takže práce s nimi neobtěžuje. Pokud byste řešili kompromis, jestli raději přikoupit větší RAM, nebo větší SSD, vždy volte první možnost. Chcete-li Macu prodloužit život, do budoucna bude alespoň 16 GB paměti výhodou. Rychlý výběr Chcete co nejlevnější nový Mac? Kupte Mac mini (M1, 8 GB RAM, 256GB SSD) za 24 990 Kč

Kupte Mac mini (M1, 8 GB RAM, 256GB SSD) za 24 990 Kč Chcete co nejlevnější Mac na cesty? Kupte MacBook Air 2020 (M1, 8 GB RAM, 256GB SSD) za 29 990 Kč.

Kupte MacBook Air 2020 (M1, 8 GB RAM, 256GB SSD) za 29 990 Kč. Chcete Mac, který vám bude bez problémů dobře sloužit příštích deset let? Kupte Mac Studio (M1 Max, 32 GB RAM, 512GB SSD) za 56 990 Kč.

Kupte Mac Studio (M1 Max, 32 GB RAM, 512GB SSD) za 56 990 Kč. Chcete Mac pro náročnější střih 4K videí? Kupte MacBook Pro 14 (M1 Pro, 16 GB RAM, 512GB SSD) za 58 990 Kč.

Kupte MacBook Pro 14 (M1 Pro, 16 GB RAM, 512GB SSD) za 58 990 Kč. Chcete co nejlepší Mac na náročné hraní? Žádný není dobrý na hry, ale aktuálně nejvýkonnější bude Mac Studio (M1 Ultra s 64jádrovým GPU, 64 GB RAM a 1TB SSD) za 146 990 Kč. Na to se vykašlete a kupte si konzoli nebo herní PC za zlomek ceny. Na dalším listu se podrobně na stolní počítače Apple

Aktuální stolní Macy Apple momentálně nabízí čtyři desktopové Macy. Jsou od sebe cenou i formátem tak vzdálené, že nemůžete šlápnout vede. Resp. koupit jeden, i když by pro vás byl vhodnější druhý. Chvost portfolia tvoří Mac mini v ceně od 22 tisíc korun. Základní model do kanceláře se nezalekne ani náročnějších úkolů. Má hodně výkonu, dostatek konektorů a při práci bude téměř neslyšný. Koupíte k němu vhodný monitor, myš, klávesnici a o víc se nemusíte starat. Apple momentálně prodává nové mini s čipem M1, ale ponechal v nabídce i model z roku 2018 s šestijádrovým procesorem Intel Core 8. generace. Bude pomalejší než M1, dříve mu skončí podpora, ale má výhodu v tom, že u něj lze upgradovat RAM. Ta může mít kapacitu až 64 GB. U modelu M1 si musíte při nákupu vybrat 8 či 16 GB a tím to hasne. Mac mini (M1) Mac Studio (M1 Max) Mac Studio (M1 Ultra) CPU 4+4 jádra 8+2 jádra 16+4 jádra GPU 8 jader 24/32 jader 48/64 jader NPU 16 jader 16 jader 32 jader RAM 8/16 GB 32/64 GB 64/128 GB SSD 256 GB až 2 TB 512 GB až 8 TB 1 TB až 8 TB konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 1G Ethernet (volitelně 10G), 2× Thunderbolt 3, 2× USB-A 3.1 Gen 1, 3,5mm jack, HDMI 2.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 10G Ethernet, 4× Thunderbolt 4, 2× USB-C 3.1 Gen 2, 2× USB-A 3.1 Gen 1, 3,5mm jack, čtečka SD karet, HDMI 2.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 10G Ethernet, 6× Thunderbolt 4, 2× USB-A 3.1 Gen 1, 3,5mm jack, čtečka SD karet, HDMI 2.0 obraz jeden až 6K@60 a jeden až 4K@60 až čtyři 6K@60 + jeden 4K@60 až čtyři 6K@60 + jeden 4K@60 rozměry 197 × 197 × 36 mm 197 × 197 × 95 mm 197 × 197 × 95 mm hmotnost 1,2 kg 2,7 kg 3,6 kg cena od 21 990 Kč od 56 990 Kč od 116 990 Kč Výkonnější alternativou pro mini je Mac Studio. Má stejný půdorys, ale je asi třikrát vyšší a mnohonásobně výkonnější. Uvnitř je totiž rychlejší čip s vyšším počtem procesorových i grafických jader, více video akcelerátorů a až 128 GB RAM. Ke Studiu navíc připojíte až pět monitorů. Apple dosud nechal v nabídce i tři roky starý Mac Pro zvaný struhadlo. Nemá totiž armovou alternativu pro počítač, který by mohl nejnáročnějším uživatelům nabídnout až 1,5 TB paměti a u něhož mohou volně vyměňovat komponenty, protože nebudou chtít nechat počítač za milion korun zestárnout. Běžné uživatele ale může Mac Pro nechat klidným, hodně jeho úloh zastoupí i Studio. Recenze Apple Mac Studia. Ohromný výkon, který vůbec neuslyšíte Posledním stolním počítačem je iMac, momentálně jediný all-in-one ukrytý v displeji. Současná generace nabízí pouze 24" obrazovku s rozlišením 4,5K a vnitřnostmi, které najdete v Macu mini. iMac se tedy vyplatí těm, kteří by si jinak chtěli zvlášť koupit i velmi dobrý (byť menší) monitor. V ceně mají i webkameru, lepší reproduktory, mikrofony, velkou bezdrátovou klávesnici a myš Magic Mouse. A jaké jsou aktuální notebooky od Applu?

Aktuální MacBooky Air, nebo Pro – to je, oč tu běží. Apple rozdělil nabídku tak, že Airy jsou levnější počítače pro méně náročné uživatele a Pro pak modely pro ty, co od stroje chtějí co nejvíc. Liší se výbavou i cenou, ale mají tolik společných vlastností, že někomu opravdu může stačit Air. Zvlášť, když základní model Pro nenabízí moc navíc. Nejnižším modelem je Air na čipu Apple M1 z roku 2020. Má dost výkonu pro všechno, je pasivně chlazený (takže dokonale tichý), potěší dobrým zpracováním i pohodlnou klávesnicí. Odvážný krok se povedl: Test notebooku Apple MacBook Air M1 Nad ním stojí letošní Air s čipem M2. Ten má jednak vyšší výkon, ale též nový design. Notebook je plochý, tenčí, má o fous větší displej, který je navíc jasnější. Už je v něm ale výřez pro webkameru. Ta sama je ovšem lepší než dřív, Apple zlepšil také zvuk a vrátil magnetický nabíjecí konektor, takže dva Thunderbolty zůstanou volné. Za lepší výbavu si musíte připlatit, těm spořivým ale dobře poslouží i předloňský model. MacBook Air (2020) MacBook Air (2022) MacBook Pro 13 (2022) displej 13,3", 2560 × 1600 px, 400 nitů, 8b barvy, 60 Hz 13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 10b barvy, 60 Hz 13,3", 2560 × 1600 px, 400 nitů, 8b barvy, 60 Hz SoC Apple M1 Apple M2 Apple M2 RAM 8/16 GB LPDDR4X-4266 8/16/24 GB LPDDR5-6400 8/16/24 GB LPDDR5-6400 SSD 256/512 GB, 1/2 TB 256/512 GB, 1/2 TB 256/512 GB, 1/2 TB konektivita 2× Thunderbolt 4 / USB4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 2× Thunderbolt 4 / USB4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 2× Thunderbolt 4 / USB4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 multimédia 720p webkamera, 2× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack 1080p webkamera, 4× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack 720p webkamera, 2× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack, Touch Bar akumulátor 49,9 Wh, 30W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování 52,6 Wh, až 67W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování, MagSafe 58,2 Wh, až 67W nabíjení, výdrž až 20 hodin surfování rozměry 304,1 × 212,4 × 4,1–16,1 mm 304,1 × 215 × 11,3 mm 304,1 × 212,4 × 15,6 mm hmotnost 1,29 kg 1,24 kg 1,4 kg barvy vesmírně šedá, stříbrná, zlatá vesmírně šedá, stříbrná, hvězdně bílá, temně inkoustová vesmírně šedá, stříbrná cena od 29 990 Kč 36 990 Kč od 38 990 Kč Pak je tady zvláštnost jménem MacBook Pro 13. Aktuální model s čipem M2 má oproti Airu stejné generace menší displej bez výřezu a horší webkameru, ale díky většímu tělu slibuje delší výdrž. Navíc disponuje větráčkem, který v provozu není slyšet, ale pomůže při dlouhotrvající zátěži, která M2 rozpálí, takže bude muset snížit výkon. Někomu se může hodit Touch Bar místo řádku fyzických kláves F, protože se dá dobře naprogramovat pro různé účely. Na špici jsou pak MacBooky Pro 14 a 16. Liší se velikostí displeje a výdrží, větší model nenabídne navíc ani numerickou klávesnici. Oproti třináctce budou mít vyšší výkon, více paměti, větší SSD, připojíte k nim až tři monitory. A hlavně mají lepší interní displej. Ten bude jednak zářivější (ohromný jas 1000 nitů, v HDR až 1600 nitů) a jednak plynulejší (120 Hz). MacBook Pro (2022) MacBook Pro 14 (2021) MacBook Pro 16 (2021) displej 13,3", 2560 × 1600 px, 400 nitů, 8b barvy, 60 Hz 14,2", 3024 × 1964 px, 1000 nitů, 10b barvy, 120 Hz 16,2", 3456 × 2234 px, 1000 nitů, 10b barvy, 120 Hz SoC Apple M2 Apple M1 Pro/Max Apple M1 Pro/Max RAM 8/16/24 GB LPDDR5-6400 16/32 GB LPDDR5-6400 16/32/64 LPDDR5-6400 SSD 256/512 GB, 1/2 TB 512 GB, 1/2/4/8 TB 512 GB, 1/2/4/8 TB konektivita 2× Thunderbolt 4 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 3× Thunderbolt 4 / USB4, HDMI 2.0, MagSafe, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, čtečka SD karet 3× Thunderbolt 4 / USB4, HDMI 2.0, MagSafe, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, čtečka SD karet multimédia 720p webkamera, 2× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack, Touch Bar 1080p webkamera, 6× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack 1080p webkamera, 6× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack akumulátor 58,2 Wh, až 67W nabíjení, výdrž až 20 hodin surfování 70 Wh, až 96W nabíjení, výdrž až 11 hodin surfování, MagSafe 100 Wh, až 140W nabíjení, výdrž až 11 hodin surfování, MagSafe rozměry 304,1 × 212,4 × 15,6 mm 312,6 × 221,2 × 15,5 mm 355,7 × 248,1 × 16,8 mm hmotnost 1,4 kg 1,6 kg 2,2 kg barvy vesmírně šedá, stříbrná vesmírně šedá, stříbrná vesmírně šedá, stříbrná 38 990 Kč od 58 990 Kč od 72 990 Kč Nebo nestačil by místo počítače tablet iPad?

Má smysl koupit starší Mac V obchodech často ve výprodejích narazíte na starší Macy běžící ještě na čipech od Intelu. Těm bychom se už spíš vyhnuli, protože nemají budoucnost. Ještě donedávna Apple vydával nové verze macOS i pro sedm let staré počítače, ale chystaná podzimní verze Ventura již podporu citelně zařízne a oficiálně bude dostupná jen na Macích vydaných nejpozději před pěti lety. Pro systém Ventura budete potřebovat: Mac Mini 2018 a novější

Mac Pro 2019 a novější

MacBook 2017 a novější

MacBook Air 2018 a novější

MacBook Pro 2017 a novější

iMac 2017 a novější

iMac Pro 2017 a novější Starší počítače obvykle nemají dostupné ani všechny funkce z nových systémů. Komunita okolo projektu OpenCore ale dokáže zázraky a počítače lze upravit tak, aby na ně dorazil i oficiálně nedostupný upgrade. Macy staršího data vydání bychom ale stejně nedoporučili, protože zase o tolik levnější nejsou a jejich intelovské procesory budou zpravidla pomalejší a žravější, což u MacBooků bude znamenat mizernou výdrž. Notebooky Applu před těmi s čipy M1 a novějšími navíc mohly obsahovat mizerné klávesnice s motýlími spínači, které byly nespolehlivé a poruchové. Nové verze macOS jsou pro Macy dostupné minimálně pět let. Díky komunitě ale upgrade dostanete i na starší počítače To už může být zajímavější koupit si u ověřeného prodejce bazarový kus. Na něm ušetříte mnoho tisíc, takže případné problémy nebudou tolik mrzet. Ale protože MacBookům budou zastarávat akumulátory a jejich klávesnice také něco zažily, možná zvažte koupi stolního Macu, kde oba problémy odpadnou. Vhodný pro vstup do jablečné říše bude například Mac mini 2018. Ten má totiž dostatečně dobrý čtyř- nebo šestijádrový procesor a lze u něj upgradovat RAM, když základních 8 GB nebude stačit. SSD je na desce napevno, ale zase můžete použít externí, konektorů má mini dostatek. Apple zlevní, až když vydá nástupce. Kdy tedy koupit počítač Mac?

Kdy je vhodný čas na nákup Macy mají tu nevýhodu, že do vydání nástupce nezlevňují. Apple si bude pořád účtovat stejně, a to někdy i poté, co pokračovatel nakonec dorazí, ale s vyšší cenou. Proto Apple nechá v nabídce také původní model. Má to ale i výhodu, Macy si dlouhodobě udržují hodnotu, takže se v budoucnu dají dobře prodat. Bazary jsou plné starých jablečných počítačů, které mají vyšší cenu než jiná PC vydaná ve stejné době a za stejné peníze. Jak ušetřit při nákupu na internetu. Pomohou srovnávače, slevy bank i správné karty Obecně se nevyplatí čekat na slevy, takže Mac můžete koupit kdykoliv a neohlížet se. Ale občas se nějaká akční nabídka v obchodech objeví. České e-shopy si chtějí konkurovat a pár procent během různých slevománií možná srazí. Pět procent z MacBooku „za třicítku“ pořád dělá rozdíl 1500 Kč, které by šlo utratit i jinak. Zcela jistě na nějaké slevy narazíte v listopadu během Black Friday. Tradicí pak bývají i slevy v nově otevíraných kamenných prodejnách zaměřených elektroniku či přímo produkty Applu. S nákupem pak má smysl čekat i tehdy, pokud se už mluví o brzkém příchodu nástupce. To už ale musíte aktivně sledovat zprávy a zajímat se o dění. Apple obvykle uvádí nové Macy ve třech termínech. Na podzim (říjen/listopad), když vychází nová verze macOS. Na jaře (březen až květen) nebo v červnu po konferenci WWDC. V tyto termíny přišly aktuální Macy: Mac mini (listopad 2020)

Mac Studio (březen 2022)

iMac 24 (květen 2021)

MacBook Air M1 (listopad 2020)

MacBook Air M2 (červenec 2022)

MacBook Pro 13 (červen 2022)

MacBook Pro 14 (říjen 2021)

MacBook Pro 15 (říjen 2021) Nástupci mohou přijít rok, rok a půl i dva roky po nich, u Applu neplatí žádné pevné pravidlo. Apple teprve nedávno přešel na procesory Arm. Jak jsou na tom aplikace s kompatibilitou?

Jak je to s kompatibilitou M1/M2 Apple je stále ještě ve fázi přechodu z procesorů typu x86 na Arm. Operační systém i vlastní aplikace tomu přizpůsobil ihned, ale jak je na tom software třetích stran? Pokud nemáte fakt specifické požadavky, tak dobře. Vývojáři zejména placených aplikací vydávají nativní verze připravené i pro čipy M1 a M2. A kde takové zatím chybí, ve většině případů pomůže interní překladová vrstva Rosetta 2. My jsme kompatibilitu testovali krátce po vydání prvních armových Maců a skoro všechno fungovalo. Za více než rok a půl se pak situace ještě zlepšila. Apple Macbook Air M1: testujeme výkon, výdrž, a hlavně kompatibilitu aplikací [průběžně aktualizováno] V uživateli budované databázi IsAppleSiliconReady je momentálně asi tisíc programů, z toho přes 600 jich má nativní armovou verzi, 200 jich běží skrz Rosettu a jen 50 nefunguje vůbec. A to tam často jsou rok staré záznamy, které již nemusí platit. Horší nebo zcela chybějící kompatibilitu musíte obecně čekat u softwaru, který nějak hlouběji pracuje se hardwarem. To se může týkat hudebních nebo video zařízení spoléhající se na zvláštní ovladače, případně i hry. Běžná „kancelářská krysa“ si starosti dělat nemusí. Již ve druhé kapitole jsme popisovali, že v nových Macích s čipy M1/M2 chybí Boot Camp, takže na ně nelze vedle macOS nainstalovat Windows či jiný operační systém. Alternativou může být virtualizace v Parallels či bezplatném QEMU. Jaké příslušenství má cenu k Macu pořídit?