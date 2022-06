Jak dobře vybrat 3D tiskárnu. Levné nekupujte. A nečekejte, že se vám při tisku bude hned dařit

Mnoho laciných 3D tiskáren z Asie nicméně i tak trpí tragickou softwarovou výbavou. Začátečníkům proto doporučuji raději rozbít ještě nějaké to prasátko navíc a začít na modelu MINI+ (11 000 korun) od Prusa Research, který se vejde i do toho nejmenšího pokojíku v paneláku, a přitom stále nabízí všechny pokročilé funkce pro tisk ze všech běžných materiálů. K tomu má živou komunitu uživatelů, se kterými lze řešit problémy.

Vybrat správnou 3D tiskárnu ale stále není jednoduché. Poradíme proto, na co myslet při výběru té nejvhodnější levné domácí tiskárny do pracovny a dílny.

Posledních pár let se nicméně na poli laciného 3D tisku začíná vedle FFF/FDM prosazovat také technologie MSLA/SLA . V tomto případě se jednotlivé vrstvy modelu vytvářejí optickým vytvrzováním tekuté fotocitlivé pryskyřice na dně kádinky. Z ní se po několika desítkách minut začne nořit hotový model.

A proč to zvláštní a zdvojené pojmenování technologie? Je to prosté, FDM je totiž chráněná značka průmyslového výrobce Stratasys, a tak ostatní zpravidla používají FFF. V obou případech se ale jedná o totéž.

3D tisk je obecné označení pro celé spektrum technologií aditivní průmyslové výroby, jejichž historie sahá hluboko do minulosti. Zkraje 21. století nicméně fanoušky open-source napadlo, že tu cenově nejdostupnější zkusí dostat i do dílen běžných domácích kutilů.

Tisk z pryskyřice může dosahovat velmi vysoké přesnosti, která v rovině odpovídá rozlišení maskovacího displeje. Proto si tuto technologii oblíbili třeba fanoušci komiksů a deskových her, kteří na MSLA tisknou figurky s kvalitou, která se už přibližuje průmyslovému vstřikolisu.

Naprostým začátečníkům možná trošku paradoxně doporučím právě stavebnici . Pro některé to sice bude křest ohněm a tiskárnu budou stavět celé týdny, odměnou jim ale bude znalost, jak zařízení v nitru opravdu funguje . Díky tomu budou mít větší jistotu při jeho pozdější demontáži kvůli čištění, výměně poničených komponent a tak podobně.

Samostatnou kapitolou jsou mašiny od českého výrobce Prusa Research. Bud si výrazně připlatíte a dorazí vám plně sestavený a kalibrovaný stroj, anebo koupíte levnější stavebnici, kterou do posledního šroubku složíte podle obrazového návodu na webu.

Teď to začne být trochu složitější. Je lepší bowdenový extruder, nebo byste měli upřednostnit technologii direct-drive?

Kompromisem mezi oběma světy jsou boxy pro otevřené tiskárny . Uzavřená konstrukce totiž sice dokáže lépe držet teplo, ovšem stejně tak může mít u levnějších modelů problém s jeho odvodem. Poté hrozí šíření tepla do vyšších částí tiskové hlavy, změknutí tiskové struny a ucpání.

Opakem je uzavřená konstrukce. Tiskárna má v takovém případě stěny a zpravidla průhledná čelní dvířka. Hlavní výhodou je lepší udržování tepla , což je klíčový parametr při tisku z náročnějších materiálů. Třeba materiál ASA vyžaduje co nejnižší teplotní gradient v bezprostředním okolí vyhřívané desky. V opačném případě se může model kroutit, odlepit během tisku od desky a tak podobně.

Dalším parametrem pří výběru 3D tiskárny je její základní konstrukce. Většina laciných strojů má otevřenou konstrukci, která umožňuje jednoduchý přístup ke všem částem a jejich údržbu . Ta ovšem bude zároveň častější, do nitra se totiž snáze dostane prach, zbytky filamentu a další nečistoty.

Bowdenový, nebo direct-drive extruder?

3D tiskárny typu FDM/FFF se navzájem liší také technikou, jak se pomocí extruderu posouvá tisková struna do trysky. Nejčastěji mluvíme o tzv. direct-drive nebo bowdenovém mechanizmu a jejich variantách a kombinacích.



Direct-drive extruder s motorem přímo na tiskové hlavě

Typickým představitelem technologie direct-drive jsou tiskárny od Prusa Research. Extruder je přímo součástí tiskové hlavy, se kterou se posouvá sem a tam a jeho krokový motor odvíjí strunu z role. U bowdenových tiskáren je naopak motor často přišroubovaný pevně k rámu tiskárny a strunu tlačí do hlavy pomocí dlouhé trubičky.

Který přístup je lepší? Těžko říci, záleží totiž především na kvalitě zpracování. Bowdenová hlava je lehčí, protože nenese těžký motor extruderu, takže by mohla být teoreticky přesnější, tišší a rychlejší.



Bowdenová konstrukce s motorem extruderu na rámu tiskárny

Pokud však tisková struna nemá v celé délce stejnou tloušťku, může se snadno stát, že se v bowdenu zasekne. To hrozí i tehdy, když se hotend příliš přehřívá a teplo se dostane až do trubičky, ve které struna změkne a bowden ucpe.

A do třetice: extruder při tisku strunu nejen tlačí do trysky, ale stejně tak ji i vytahuje, třeba když se hlava přesouvá do jiné části tiskové plochy. Říkáme tomu retrakce. I v tomto případě pak hrozí, že se struna v dlouhém bowdenu bude odírat o jeho stěny a že extruder nebude mít patřičný tah. Retrakční pohyby zároveň mohou být kvůli dlouhému bowdenu pomalejší.

