Jak velké úložiště potřebujete v mobilu? Stačí 128 GB, jak říká Apple?

Apple v březnu trochu rozvířil vody, když v nové reklamě vyzdvihoval kapacitu iPhonů, která v poslední generaci začíná na 128 GB. Na trhu jsou přitom mobily s dvakrát větším úložištěm, které stojí od tři tisíc korun. Výživné téma teď můžeme kvantifikovat. Jak velké úložiště vlastně potřebujete?

Kromě hlasu v anketě můžete pod článek přidat komentář, v němž odpověď rozvedete. Kolik kapacity reálně využíváte a co je největším žroutem místa? Je pro vás ještě stále téma čtečka microSD karet, nebo jsou integrovaná úložiště už tak velká, že je rozšířit nepotřebujete? Uklízíte nějak na mobilu? Bývají tam funkce pro archivaci nepoužívaných programů, automatický upload fotek a videí do cloudu apod.

Filip Kůžel

256 GB

Nejvíce místa v telefonu mi zabírá lenost průběžně promazávat galerii, odstraňovat nepotřebné fotky a už zpracovaná videa. Aktuálně mám terabajt a se všemi těmi cloudovými službami je to skoro zbytečné. S trochou snahy by 256 GB stačilo.

Jakub Čížek

Do 128 GB

Přiznám se, že jsem z hlavy ani nevěděl, kolik těch gigabajtů opravdu mám. Takže jen 128 GB a paměť je momentálně zaplněná ze 75 %. Největší díl zabírají aplikace (50 GB). Je to hlavně Audioteka a hromada stažených knih, dále YouTube Music a offline mapy. Na druhém místě jsou natočená videa (30 GB), protože mobil používám jako hlavní kameru i pro výrobu videí do článků. Jelikož se mi ale fotky a videa neustále archivují na Google Photos s 2TB předplatným, prostě na Androidu čas od času spustím v aplikaci Files úklid a všechno se smaže. Sečteno a podtrženo, 128 GB mi i v roce 2024 opravdu stačí. Upgrade na 256 GB by přinesl snad jen psychologický efekt.

Spíše než větší kapacitu bych ocenil, kdyby se mobil po připojení k počítači skrze USB-C začal konečně chovat jako rychlý externí disk z 21. století. Protokol MTP (Media Transfer Protocol) je totiž něco tak děsivě pomalého a ve všech ohledech pitomého, že by to mělo být ve slušné společnosti a už roky tabu. Je smutné, že kdejaká současná fleška je bambilionkrát rychlejší než můj mobil vyšší třídy.

Lukáš Václavík

Do 128 GB

V mobilu mám 256GB úložiště, využívám jen 74 GB. Mám přitom docela dost aplikací, asi 15 GB mi zaberou jen stažené audioknihy a podcasty, 2 GB mapy, spoustu giga pak různé dočasné soubory v prohlížečích a hodně bych ušetřil smazáním GarageBandu a dalších nepoužívaných appek.

Obecně bych nerad flashové úložiště plnil na více než 66 %, rychlosti po zaplnění jdou do kopru. S tou matematikou by mi 128GB model stačil i s rezervou. Ale je fakt, že moc nefotím a skoro vůbec netočím videa, tam by pak ty gigabajty asi naskakovaly rychleji.

Tomáš Holčík

Do 128 GB

Aktuálně mám na svém telefonu 48,5 GB volných z celkových 128 GB. Fotky a videa pravidelně odhazuji do cloudu, na mobilu nemám žádné hry, které jinak často zabírají desítky gigabajtů, a filmy jen streamuji. Těch pár, co si občas do letadla stáhnu pro offline sledování, po zkouknutí zase mažu. Z tohoto pohledu mi 128 GB stačí.

Vyžaduje to ale aktivní práci s úložištěm a nevyužívání všech schopností, které mi telefon nabízí. V 256 GB bych se jistě cítil pohodlněji, pro 512 GB a vyšší kapacity ale nemám využití. MicroSD kartu nemám, ale ono je to v Androidu stejně už tak vedlejší a pomalejší úložiště, že nemám potřebu vyhledávat telefony, které ji stále nabízejí.

Marek Lutonský

Do 128 GB

Zrovna jsem pořizoval nový telefon. Ve starém iPhonu jsem měl kolem 40 GB dat, takže bylo jasné, že minimální úložiště 128 GB, které dnes Apple nabízí, mi i s rezervou bude na dalších pět let stačit.

Jsem datově nenáročný. Můj telefon je uklizený a nemám v něm mnoho aplikací, které nepoužívám. Docela často ale fotím a zvykl jsem si na panoramatické snímky, jejichž soubory jsou větší než u běžných fotek. Jenže fotografie automaticky kopíruji na NAS (a potom dál zálohuji), z telefonu je maximálně po roce dávám pryč. Prakticky vůbec nenatáčím video. A když už se tak stane, jde z telefonu okamžitě na vhodnější úložiště.

Nejvíc místa mi v mobilu většinou zabírají audioknihy. Hned za nimi je aplikace Health/Zdraví, která s připojenými hodinkami hodně bobtná a už má skoro 3 GB. Nebylo by špatné, kdyby v ní Apple nabídl odmazávání starších dat.

Petr Urban

Do 128 GB

Pamatuji si časy, kdy mi stačilo osm gigabajtů, pak šestnáct… Postupem času nabobtnaly rovněž operační systémy, i proto nám dnes malá úložiště nestačí. Já jsem docela úsporný člověk, takže mi vždycky stačilo méně než lidem v mém okolí. Dnes pořád ještě dovedu vyžít se 128GB úložištěm, které mě výrazně neomezuje.

Obsazeno mám zhruba 95 GB, ale nedávno to bylo ještě asi 80 GB. Z toho 13,5 GB zabírá Android a 66 GB aplikace. Z toho pak 33 GB patří staženým podcastů, což je samozřejmě úlet, ale nastavená pravidla fronty neměním, protože si tohle plýtvání dovolit můžu. Filmy nestahuji, video na mobilu až na výjimky jen streamuji.

Fotím uměřeně a video točím sporadicky, takže v tomhle ohledu nejsem náročný a můžu si dovolit na úložišti zachovávat i více než rok staré fotografie. Bavíme se o již protříděném obsahu, nepovedené záběry hned mažu, stejně tak čas od času vymažu složku se snímky obrazovky, gify z WhatsAppu atd. Kdyby mě tlačilo místo, mám kde brát, kde se uskromnit.

Rozhodně mohu promazat podcastovou frontu. Už zase koketuji s mobilními daty, takže bych mohl i podcasty streamovat na procházkách. S hudbou to tak už zase dělám. S ohledem na to, že se dnes běžně v levných telefonech prodávají větší kapacity, tak bych u dalšího smartphonu chtěl aspoň 256GB úložiště – spíš pro formu a jako vysoce teoretickou rezervu.

Jan Láska

256 GB

V mém úložišti zabírají kromě samotného systému největší prostor instalované aplikace, dohromady je to skoro 100 GB. Kdybych měl mít k dispozici pouze 128 GB, tak brzy narazím na strop, nebo se budu muset omezovat v pořizování fotografií a videa, což je těžko představitelné. Multimédia sice zálohuji na cloud, ale stále zůstávají i lokálně v úložišti telefonu. Pro mě je tedy ideální kapacitou 256 GB, kde mám zatím i dostatečnou rezervu.

Karel Kilián

256 GB

Mám telefon se 256 GB interní paměti, ve které mám po dvou letech intenzivního používání obsazeno 179 GB. Stále mi tedy zbývá více než 30 %, a to mám v mobilu všechny fotky, videa, několik uložených offline map pro navigace atd..

Nejvíc místa v mém případě zabírají obrázky – cca 66 GB. Vlastně bych je mít v mobilu ani nemusel, protože se mi automaticky zálohují do Fotek Google a přes Dropbox také na můj NAS, nicméně jsem líný je probírat a mazat, tak je tam nechávám.

Paměťovou kartu bych v telefonu nechtěl – bývá s ní daleko víc problémů než s interním úložištěm, nemluvě o nespolehlivosti tohoto typu média. To si radši připlatím nějakou tu korunu za větší interní paměť.

Myslím, že více než stávajících 256 GB aktuálně nepotřebuji - to snad jedině v případě, že bych natáčel videa ve vysokém rozlišení nebo potřeboval v telefonu přenášet filmy a seriály, což nedělám.

Vláďa Kluska

256 GB

Za mě je 256 GB absolutní nutnost a základ. Nějakých 31 GB si totiž vezme systém jako takový, nějakých 50 GB aplikace (převážně hry, které stejně nehraj, takže bez toho bych se obešel) a aktuálně 30 GB fotky a videa. A co si budeme, hlavně videa jsou pro mě nutnost mít alespoň 256 GB telefon. Hlavně když nějakých 10 sekund videa zabírá asi 170 MB. Vše si zálohuju na Google Fotky, takže v telefonu to nepotřebuji (samo se to z něj po nějaké době maže, neřeším to ručně), stejně je ale nutné to prvně uložit do zařízení a až pak nahrát do cloudu. Víc než 256 ale aktuálně nevidím jako nutnost.

Zatím mám stabilně nějakých 100 volných v rezervě a neplní se to nijak závratnou rychlostí. 128 je za mě už hodně limitní, kdy člověk může narazit na nutnost mazat a při dnešních cenách pamětí nevidím jedinou omluvu pro výrobce, aby do telefonu nedal alespoň dvojnásobek. Možná tak jen to, že chce vytřískat peníze za drahý upgrade :) Už dávno taky neřeším něco jako SD karty apod., přijde mi to jako dávný pravěk, že jsem ji kdysi v telefonu měl :)

A co vy, jak velké úložiště potřebujete v mobilu?