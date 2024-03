Jak ve Windows zrychlit Průzkumník? Zpomaluje ho analýza souborů

Microsoft se sice chlubí tím, jak Windows 11 optimalizuje, v praxi však i na slušných počítačích nejsou všechny akce bleskurychlé. Loni prý důležité interakce zrychlily o 15 %.

Průzkumník se nadále chová relativně rozvážně a před pár měsíci jsme zjistili, že díky chybě výrazně rychleji načítá obsah složek. Stačí, když zapnete a vypnete celoobrazovkový režim. Právě jsem si ověřil, že tenhle trik funguje nadále a složky se po přepnutí režimu načítají okamžitě. Teď tady máme další tip.

Nedávno @timonsku, jenž o sobě referuje jako o nerdovi a hardwarovém hackerovi, objevil jeden konkrétní důvod, proč je načítání obsah složek v Průzkumníku relativně pomalé. Správce souborů totiž při vstupu do složky analyzuje obsažené soubory, aby mohl vhodně nastavit typ složky.



Typ složky se určuje po analýze souborů

Nedělá to pokaždé, ale když na to dojde, může být načítání pomalé. Platí to primárně pro složky s vysokým počtem souborů. Při práci s běžnými menšími složkami změnu nejspíš nepoznáte. Funkce si premiéru odbyla ve Windows XP. Pokud vás štve, můžete ji vypnout s tím, že Windows vždycky použijí všeobecnou šablonu.

Microsoft ale nepočítá s tím, že by se to běžně dělalo, takže musíte do registru. Proto jako vždy nejdříve musíme upozornit, že nesprávný zásah do registru může negativně ovlivnit chod vašich Windows. Před případným zásahem proveďte zálohu:

Spusťte Editor Registru .

. Najděte klíč Počítač\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell .

. V prázdné části prostoru v pravé části Editoru vyvolejte kontextovou nabídku a zvolte Nový | Řetězcová hodnota .

. Řetězcovou hodnotu pojmenujte jako FolderType .

. Poklepáním ji otevřete a do pole Údaj hodnoty zadejte NotSpecified .

zadejte . Potvrďte a restartujte počítač.



Vytvořte hodnotu a zadejte tento údaj hodnoty

V případě, že byste chtěli své rozhodnutí zvrátit, stačí, když FolderType zase smažete.

Zdroje: @timonsku / X via Neowin